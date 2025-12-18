पापा-पापा पुकारती रही मासूम बेटी...शहीद की आखिरी विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक

Jammu and Kashmir: तिरंगे में लिपटा शहीद का पार्थिव शरीर और उसके पास उसे पुकारती नन्हीं बेटी का दृश्य हर आंख को नम कर रहा है. अमजद अली खान ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनकी शहादत की सबसे बड़ी कीमत उनकी मासूम बेटी ने चुकाई है, जिसकी ज़िंदगी पिता के साए के बिना ही शुरू होने से पहले बदल गई.
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के मजालता इलाके में 15 दिसंबर को आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जवान अमजद अली खान की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस मुठभेड़ के बाद शहीद हुए जवान के घर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शहीद की मासूम बेटी अपने पिता को पुकार रही है. वीडियो में मासूम बेटी ये भी नहीं समझ पा रही है कि अब उसके पापा कभी वापस नहीं आएंगे. इस वीडियो को देखकर आपका कलेजा फटने को आ जाएगा.
तिरंगे में लिपटा शहीद का पार्थिव शरीर और उसके पास उसे पुकारती नन्हीं बेटी का दृश्य हर आंख को नम कर रहा है. अमजद अली खान ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनकी शहादत की सबसे बड़ी कीमत उनकी मासूम बेटी ने चुकाई है, जिसकी ज़िंदगी पिता के साए के बिना ही शुरू होने से पहले बदल गई. उधमपुर के मजालता इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अमजद अली खान ने देश के लिए अपनी शहादत दे दी. खुफिया इनपुट से सोआन गांव में जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद ऑपरेशन के दौरान अमजद अली को गोली लगी और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो शहीद हो गए.
15 दिसंबर को आतंकियों से लोहा लेने में शहीद हुए अमजद
बताया जा रहा है कि शहीद अमजद अली खान 15 दिसंबर को उधमपुर के मजालता इलाके में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए. इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने तीन आतंकियों को घेर रखा है और अभियान अब भी जारी है. शहीद अमजद अली खान की कुर्बानी को देश कभी नहीं भूलेगा. उनकी शहादत एक बार फिर यह याद दिलाती है कि सीमा पर तैनात जवानों के परिवार हर दिन देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं.
हीरो कभी मरते नहीं हैंः जम्मू-कश्मीर पुलिस
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे एक ऑपरेशन के दौरान कांस्टेबल अमजद अली खान बुधवार को शहीद हो गए. यह मुठभेड़ जिले के सोआन जंगल क्षेत्र में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ हुई, जहां अमजद खान ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शहीद जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है. पुलिस के आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर जारी संदेश में कहा गया, 'हीरो कभी नहीं मरते! डीजीपी नलिन प्रभात और जम्मू-कश्मीर पुलिस के सभी रैंक कांस्टेबल अमजद अली खान की शहादत को सलाम करते हैं.'
