Advertisement
trendingNow13045424
Hindi Newsदेशपापा-पापा पुकारती रही मासूम बेटी...शहीद की आखिरी विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक

पापा-पापा पुकारती रही मासूम बेटी...शहीद की आखिरी विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक

Jammu and Kashmir: तिरंगे में लिपटा शहीद का पार्थिव शरीर और उसके पास उसे पुकारती नन्हीं बेटी का दृश्य हर आंख को नम कर रहा है. अमजद अली खान ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनकी शहादत की सबसे बड़ी कीमत उनकी मासूम बेटी ने चुकाई है, जिसकी ज़िंदगी पिता के साए के बिना ही शुरू होने से पहले बदल गई.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 18, 2025, 04:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पापा-पापा पुकारती रही मासूम बेटी...शहीद की आखिरी विदाई ने पूरे देश को कर दिया भावुक

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले के मजालता इलाके में 15 दिसंबर को आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद हुए जवान अमजद अली खान की शहादत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस मुठभेड़ के बाद शहीद हुए जवान के घर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शहीद की मासूम बेटी अपने पिता को पुकार रही है. वीडियो में मासूम बेटी ये भी नहीं समझ पा रही है कि अब उसके पापा कभी वापस नहीं आएंगे. इस वीडियो को देखकर आपका कलेजा फटने को आ जाएगा.  

तिरंगे में लिपटा शहीद का पार्थिव शरीर और उसके पास उसे पुकारती नन्हीं बेटी का दृश्य हर आंख को नम कर रहा है. अमजद अली खान ने देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन उनकी शहादत की सबसे बड़ी कीमत उनकी मासूम बेटी ने चुकाई है, जिसकी ज़िंदगी पिता के साए के बिना ही शुरू होने से पहले बदल गई. उधमपुर के मजालता इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अमजद अली खान ने देश के लिए अपनी शहादत दे दी. खुफिया इनपुट से सोआन गांव में जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी. इसके बाद ऑपरेशन के दौरान अमजद अली को गोली लगी और बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से वो शहीद हो गए.

15 दिसंबर को आतंकियों से लोहा लेने में शहीद हुए अमजद
बताया जा रहा है कि शहीद अमजद अली खान 15 दिसंबर को उधमपुर के मजालता इलाके में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए. इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने तीन आतंकियों को घेर रखा है और अभियान अब भी जारी है. शहीद अमजद अली खान की कुर्बानी को देश कभी नहीं भूलेगा. उनकी शहादत एक बार फिर यह याद दिलाती है कि सीमा पर तैनात जवानों के परिवार हर दिन देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी कीमत चुकाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

हीरो कभी मरते नहीं हैंः जम्मू-कश्मीर पुलिस
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में आतंकवाद के खिलाफ चल रहे एक ऑपरेशन के दौरान कांस्टेबल अमजद अली खान बुधवार को शहीद हो गए. यह मुठभेड़ जिले के सोआन जंगल क्षेत्र में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ हुई, जहां अमजद खान ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शहीद जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है. पुलिस के आधिकारिक X (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर जारी संदेश में कहा गया, 'हीरो कभी नहीं मरते! डीजीपी नलिन प्रभात और जम्मू-कश्मीर पुलिस के सभी रैंक कांस्टेबल अमजद अली खान की शहादत को सलाम करते हैं.'

यह भी पढ़ेंः मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Jammu and KashmirMartyre

Trending news

रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
Supreme Court News
रिटायरमेंट से पहले ‘छक्के’ मारना दुर्भाग्यपूर्ण... किस बात पर भड़क गए CJI सूर्यकांत
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
Shashi Tharoor
मैच शेड्यूल करने से पहले मौसम... BCCI को शशि थरूर की नसीहत, बोले-यहां करवाते मुकाबला
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
air pollution
कश्मीर में लोगों को पड़ रही दोहरी मार: ठंड-जहरीली हवाओं ने जिंदगी बना दी नरक!
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
BMC Election
ठाकरे भाइयों ने सीटों पर की बात, शिवसेना को 125 तो MNS को 90 सीटें मिलने की संभावना
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
Arvind Kejriwal
AAP की नीतियों पर लगी मुहर, पंजाब में निकाय चुनावों में शानदार जीत पर बोले केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
#Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने बोतलबंद पानी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से क्यों किया इनकार?
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
G RAM G Bill
संसद में G Ram G Bill पर हंगामा, विपक्ष ने कागज फाड़े, Parliament के बाहर भी विरोध
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
congress
'महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेंगे...' सांसदों ने MNREGA के लिए किया प्रदर्शन
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
BJP news
किसने पिलाई थी वो चाय, पीने वालों ने गिरा दी BJP सरकार! नई किताब में दिलचस्प किस्सा
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BRS नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना
Telangana
'कांग्रेस देती है उपदेश, नहीं करती अमल...' BRS नेता ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना