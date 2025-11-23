'आक्रमण के दिन गए, अब फहराने वाला है राम मंदिर पर झंडा', बोले मोहन भागवत; भारत को फिर बताया 'हिंदू राष्ट्र'

Mohan Bhagwat Statement on Hindu Rashtra: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि वर्षों की लंबी गुलामी ने देश को अनेक समस्याएं दी हैं. लेकिन अब देश उन बेड़ियों को आगे बढ़ रहा है.
Mohan Bhagwat Statement on Bhagwat Geeta: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) प्रमुख मोहन ने कहा कि देश एक समय ‘विश्व गुरु’ था, लेकिन सैकड़ों वर्षों के आक्रमण और गुलामी ने मंदिरों के ध्वंस, जबरन धर्मांतरण और सामाजिक विघटन को बढ़ावा दिया. उन्होंने कहा कि वो आक्रमण के दिन चले गए. अब राम मंदिर पर झंडा फहराने वाले हैं. तब भी भारत था और आज भी भारत है.”
उनका बयान 25 नवंबर को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर, अयोध्या में होने वाले ध्वज फहराने के कार्यक्रम से जुड़ा माना जा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे. समारोह को देखते हुए अयोध्या में सफाई और अन्य तैयारियां जारी हैं. मोहन भागवत रविवार को लखनऊ में आयोजित दिव्य गीता प्रेरणा उत्सव में बोल रहे थे. कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे.
'हमारी सभ्यता की जड़ें देश के मार्गदर्शन का आधार'
भागवत ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हमारी सभ्यता की जड़ें आज भी देश के मार्गदर्शन का आधार देती हैं. गीता की शिक्षाएं हर युग में प्रासंगिक रही हैं और समस्या से बचने के बजाय उसका सामना करने की प्रेरणा देती हैं. उन्होंने कहा कि हमें गीता को मूल रूप में पढ़ना और समझना चाहिए. हर बार पढ़ने पर इसके नए अर्थ सामने आते हैं. भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि समस्या से भागना नहीं है.
'समस्याओं का समाधान भारत की जीवन-परंपराओं में'
RSS प्रमुख ने कहा कि समाज भौतिक रूप से आगे बढ़ रहा है, लेकिन नैतिकता, शांति और संतोष में कमी दिख रही है. उन्होंने दावा किया कि कई लोग सफल होने के बावजूद गलत दिशा में जाने का अहसास कर रहे हैं और इसका समाधान भारत की जीवन-परंपराओं में निहित है.
'गीता से मिल सकती है जीवन को नई दिशा'
भागवत ने गीता के 700 श्लोकों के दैनिक वाचन की सलाह देते हुए कहा कि इससे जीवन में दिशा और समाधान मिल सकते हैं. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का उल्लेख करते हुए कहा कि 1857 के शहीदों और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे क्रांतिकारियों ने अपने जीवन में विजय नहीं देखी, लेकिन उनका त्याग आज भी प्रेरणा देता है.
'धर्म का अर्थ कर्तव्य है, न कि धार्मिक पहचान'
समारोह में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि धर्म का अर्थ कर्तव्य है, न कि केवल धार्मिक पहचान. उन्होंने कहा कि समाज में अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्य पालन पर जोर देने की आवश्यकता है. जब तक हम अपने कर्तव्यों को पहचानकर उनके पालन की शपथ नहीं लेंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे.
