पहाड़ों पर कुदरत के कितने बम! धराली के बाद किश्तवाड़, कितनी मौत, कितने लापता? 'जानलेवा बादल' का DNA टेस्ट

DNA: जम्मू-कश्मीर में बादल फटने से बुरा हाल है. ये तबाही कितनी बड़ी है. रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है इस हादसे को एक बार फिर कुदरत का अलार्म क्यों कहा जा रहा है? अभी ऐसे कितने हादसे इन वेटिंग हैं. आज इसका विस्तार से विश्लेषण करते हैं. बादल फटने की घटना किश्तवाड़ के चशोटी गांव में दोपहर साढ़े बारह बजे हुई. 40 लोगों की मौतों की खबर है, लेकिन आंकड़ा बढ़ सकता है. दो CISF जवानों की मौत भी हुई है. घायलों की संख्या भी 100 से ज्यादा है. 200 लोग अभी भी लापता हैं. NDRF, SDRF, सेना, स्थानीय पुलिस समेत कई एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है.

धराली जैसी आपदा!

5 अगस्त को धराली की तस्वीरें आपने देखी थीं. लेकिन आज किश्तवाड़ में जो हुआ है वो धराली जैसा ही खतरनाक है. किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं वो डरा रही हैं. इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त पहाड़ों से पानी उतरा होगा उस वक्त क्या मंजर रहा होगा.

आज किश्तवाड़ से ये एक तस्वीर आई है. जिसमें एक कार पानी के बीच फंसी है. सोचिए जब 1500-1800 किलो की ये गाड़ी खिलौने की तरह पानी में बह गई तो जब जलजला आया होगा तो 60 से 70 किलो के इंसान की क्या स्थिति रही होगी. जब तीन मंजिला मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गए तो सोचिए पांच फीट के इंसान का क्या हुआ होगा.

किश्तवाड़ के चशोटी गांव में ये आपदा आई वो इलाका चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है. जिस पहाड़ की तलहटी पर ये गांव बसा है, उसी के ऊपर बादल फटा और मटमैला पानी चंद सेकेंड में सब कुछ बहा ले गया. चशोटी गांव में 40-50 घर हैं. इस गांव की आबादी 300 है.

यहां 10 से 12 होम स्टे हैं.

आप भी सोच रहे होंगे कि इतनी कम आबादी वाले गांव में मौत का आंकड़ा इतना ज्यादा कैसे हो गया. आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि 300 लोगों की आबादी वाले गांव में आई त्रासदी में घायलों और लापता लोगों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों है. तो इसके पीछे की वजह भी आप समझिए. इस हादसे के बाद चशोटी गांव की कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गई. लेकिन इसके बावजूद जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंचने में सफल रही. प्रशासन किश्तवाड़ में फंसे श्रद्धालुओं को निकालने के काम में जुट गया है.

200 से ज्यादा लापता

राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में फुल सपोर्ट कर रही है. इस त्रासदी का संज्ञान प्रधानमंत्री से लेकर होम मिनिस्टर तक ने ली है. आपको ये भी समझने की जरूरत है कि आखिर किश्तवाड़ में बादल फटा क्यों. मौसम में ऐसा क्या बदलाव हुई जिसने क्लाउड बर्स्ट को ट्रिगर किया. आसमान में आखिर ऐसी क्या हलचल हुई की चंद सेकंड में इतना पानी पहाड़ों से नीचे उतर गया.

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जो घटना हुई है. वो दरअसल जम्मू कश्मीर में बादल फटने के हॉटस्पॉट जोन में आता है. इसे कुछ वैज्ञानिक आंकड़ों के जरिये भी समझते हैं. जम्मू कश्मीर में समुद्र तल से 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई वाले इलाके बादल फटने की घटनाओं के लिए संवेदनशील माने जाते हैं. और बादल फटने की सबसे ज्यादा घटनाएं यहां जुलाई से सितंबर महीने के बीच में ही होती हैं. इसके अलावा जम्मू कश्मीर में इस तरह की त्रासदियों की एक वजह ग्लेशियर्स के पिघलने से बन रही झीलें भी हैं. पिछले 20 सालों में 88 नई हिम झीलें अकेले जम्मू कश्मीर में बनी हैं.

आसमानी भूकंप इतना जानलेवा हो गया

जम्मू कश्मीर में पहाड़ों के ऊपर और आसमान में बन रहा ये खतरा. जब नीचे की तरफ आता है. तो किश्तवाड़ जैसी तबाही लाता है. जिसमें पलक झपकते पूरा का पूरा गांव बह जाता है. दर्जनों लोग सैलाब की भेंट चढ़ जाते हैं. 10 दिन के अंदर बादल फटने की वजह से भीषण तबाही की ये दूसरी घटना है. इससे पहले धराली में भी कुछ इसी तरह से बादल फटने के बाद एक पूरा गांव 30 सेकंड में तबाह हो गया था. धराली में भी कुछ इसी तरह से अचानक पहाड़ों से पानी उतरा और पानी के साथ आए मलबे ने तीन मंजिला मकानों को ढक दिया था. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बादल फटने की घटनाएं आम क्यों हो गई हैं. क्यों आसमानी भूकंप इतना जानलेवा हो गया है. इन सवालों के जवाब से पहले बीते 24 घंटे में कहां कहां बादल फटने की घटनाएं हुई हैं.

- आप हैरान रह जाएंगे की 2010 से 2023 के बीच में बादल फटने की घटनाएं 1300% बढ़ गई है. 1300%. ये बहुत बड़ा आंकड़ा है.

- अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ी हैं. इसका सीधा सीधा जवाब है ग्लोबल वार्मिंग.

- पहाड़ों पर बर्फबारी कम और बारिश ज्यादा है. पहले 1000-2000 मीटर ऊंचाई पर बारिश होती थी, अब 4000 मीटर ऊंचाई पर.

- इसी के साथ साथ हिमालय पर वर्ष 2010 के बाद से ग्लेशियर 65% ज्यादा तेजी से पिघल रहे हैं.

धराली, किश्तवाड़ और उत्तराखंड-हिमाचल में हो रही बादल फटने की घटनाएं इन्हीं बदलावों की वजह से हो रही हैं. लेकिन ये घटनाएं तो कुदरत का सिर्फ अलार्म है. एक बड़ी त्रासदी का एक छोटा सा हिस्सा है. क्योंकि इससे भी बड़ी तबाही का आना शायद अभी बाकी है. आपको शायद ये पता नहीं होगा की ISRO यानी इंडियन स्पेस रिसर्ट ऑर्गनाइजेशन हिमालय के ग्लेशियर्स की निगरानी करती है. लेकिन बीते कुछ वक्त से ग्लेशियर्स में हो रहे बदलाव खतरे की घंटी बजा रहे हैं.

1984 से 2023 तक करीब ग्लेशियर्स से बनी 2500 झीलों में बदलाव देखा गया है. ISRO के मुताबिक इनमें से सैंकड़ों झीलें कभी भी फट सकती हैं. यानी ये 2500 झीलें कुदरत के उस बम की तरह हैं, जो कभी भी फट सकती हैं और बहुत बड़े पैमाने में तबाही भी ला सकती है.

हजारों की मौत

विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 365 ऐसी झीलें हैं जो बेहद खतरनाक हैं. ऐसा नहीं है कि तबाही का आना अभी बाकी है. बल्कि इस प्रलय की शुरुआत हो चुकी है. हमने ग्लेशियर और इनसे बनने वाली झीलों के फटने की वजह से होने वाली घटनाओं के आंकड़ों को एक साथ जोड़ा है और ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं.

पिछले 200 सालों में हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर से बनी झीलों के फटने से 12 हजार से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. लेकिन जानकारों का मानना है कि ये प्राकृतिक आपदाएं और इनसे होने वाली मौत का आंक़ड़ा अब और भी तेजी से बढ़ने वाला है.

छुट्टी पर पहाड़ जाने से पहले ध्यान दें

आज 15 अगस्त है. हम सब 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं. 16 अगस्त को जन्माष्टमी है और 17 अगस्त को रविवार है. आपको ये ज़रूर लग रहा होगा कि आखिर किश्तवाड़ में आसमानी आफत के बीच हम क्यों छुट्टियों की बात कर रहे हैं. इसकी वजह ये है कि कई लोगों ने लॉन्ग वीकेंड की वजह से कहीं घूमने का प्लान बनाया होगा. हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर वो कहीं पहाड़ पर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे पहले ये ज़रूर पता कर लें कि पहाड़ों की हालत कैसी है.

पहाड़ में कुदरत का क़हर टूटा हुआ है. कहीं ग्लेशियर टूट रहे हैं तो कहीं बादल फटल रहा है. हम आपको डरा नहीं रहे हैं. बल्कि ये बता रहे हैं कि कैसे कुदरत का क्रोध. इंसानों पर भारी पड़ गया है. अगर आप भी लॉन्ग वीकेंड में पहाड़ घूमने का मूड बना रहे हैं तो इन वीडियो को ज़रूर देख लें. हो सकता है कि आपका डेस्टिनेशन इन्हीं रास्तों से गुजरता हो. इसलिए सावधान हो जाएं और शांत दिमाग से फैसला करें कि पहाड़ पर घूमने निकले या नहीं.

कुल्लू-किन्नौर-लद्दाख में बुरा हाल

देवभूमि हिमाचल प्रदेश में बादल फटने का सिलसिला थम नहीं रहा है. कुल्लू की श्रीखंड पहाड़ी पर आसमानी आफत फिर बरस गया. बादल ऐसा फटा कि तुरंत सैलाब आ गया. तीर्थन घाटी में बादल फटने से 5 पुल, 4 कॉटेज और 4 गाड़ियां बाढ़ में बह गई. घरों और दुकानों में मलबा भर गया. तबाही के बीच सुकून सिर्फ इतना है कि कोई भी व्यक्ति लापता नहीं है. लेकिन सैलाब किसी को शिकार न बना ले इसलिए निचले इलाकों से लोगों को हटाया जा रहा है.

किन्नौर में सतलुज नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया. पूह और गांनवी खड्ड में अचानक सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ गया. जिससे लोगों की रात दहशत में कटी. सतलुज नदी का सैलाब कई घरों को बहाकर ले गया. लद्दाख में भी बादल फाड़ तबाही आई है. बादल फटने से लमायुरु में लेह-कारगिल हाईवे का एक हिस्सा बह गया. हालत ये है कि इस रास्ते को पूरी तरह से बंद करना पड़ा.

धराली में आपदा के बाद से ही पूरे उत्तराखंड में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है. देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है. कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं. लोगों से पहाड़ी रास्तों पर यात्रा न करने को कहा गया है. 16 और 17 अगस्त को भी बागेश्वर, नैनीताल, और पिथौरागढ़ में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है.

पहाड़ से लेकर मैदान तक प्रकृति कहर बरपा रही है. 3 दिन के लॉन्ग वीकेंड पर अगर आप भी घर से बाहर पहाड़ की यात्रा करने की सोच रहे हैं. तो उससे पहले आप ज़रूर आपदा का हाल पढ़ लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा न हो की वीकेंड की छुट्टी कोई मुसीबत बन जाए.