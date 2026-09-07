PG-हॉस्टल बनाने की होड़ से खड़ी हुईं 'डेथ बिल्डिंग्स', ताक पर रखे नियम, कैसे सत्य निकेतन इलाके में उड़ीं धज्जियां?

Satya Niketan Building Collapse: दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को बिल्डिंग गिरने से 7 लोग काल के गाल में समा गए. मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिशें जारी हैं. लेकिन कैसे मजदूरों और निर्वासित परिवारों के लिए बनाई गई पुनर्वास कॉलोनी देखते ही देखते छात्रों के पीजी का अड्डा बन गई, यह सवाल लगातार उठ रहा है. जो इमारत सत्य निकेतन इलाके में गिरी है, उसमें हॉस्टल-पीजी था. एक ओर गर्ल्स पीजी था तो दूसरी ओर ब्वॉज हॉस्टल.
TOI के मुताबिक, साल 1970 और 80 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने इस कॉलोनी को सीमित संसाधनों वाले लोगों के लिए डेवलप किया था. पड़ोसी इलाके शांति निकेतन और आनंद निकेतन की तुलना में इस इलाके का लेआउट अलग था. इन दोनों इलाकों को 1960 में वरिष्ठ सरकारी अफसरों, कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के लिए बनाया गया था. सत्य निकेतन और उसके पड़ोसी अराकपुर बाग मोची को छोटे प्लॉट और लो-राइज इमारतों के तौर पर बनाया गया.
DDA के पूर्व प्लानिंग कमिश्नर सब्यसाची दास के मुताबिक, सत्य निकेतन और ऐसी कॉलोनियों में जो बिल्डिंग बनाने के नियम थे, उसके तहत सिर्फ ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर ही बनाए जा सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि यह इलाका एयरपोर्ट से भी नजदीक है.
उन्होंने कहा, अलग-अलग बिल्डिंग लेआउट प्लान्स को अप्रूव करने की जगह डीडीए ने सभी लाभार्थियों को ऐसी कॉलोनियों में एक स्टैंडर्ड प्लान दे दिया ताकि उनको कोई आर्किटेक्ट हायर करने की जरूरत ना पड़े.
दास ने कहा, 'लेकिन ऐसे कई मौके आए, जब लोगों ने इसमें स्थानीय ठेकेदारों को शामिल कर लिया, जिन्होंने प्लान में छेड़छाड़ कर दी.' डीडीए के अधिकारी ने कहा कि एग्रीमेंट के तहत, ऐसी पुनर्वास कॉलोनियों को एमसीडी को ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद 90 प्रतिशत कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ.
1973 के बाद से सत्य निकेतन का रूप बदलता चला गया. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना साउथ कैंपस इस इलाक के पास बनाया. इसमें जीजस एंड मैरी कॉलेज, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज और आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज शामिल हैं. लिहाजा, स्टूडेंट्स के लिए यह इलाका रहने की मुफीद जगह बन गया क्योंकि यह उनके कॉलेज के पास है.
इसके बाद इलाके की तस्वीर भी बदलने लगी. अब लोकल लोग स्टूडेंट्स को अपना घर किराये पर देने लगे. वक्त के साथ, और ज्यादा किराये के घरों और कमर्शियल प्रॉपर्टीज की मांग बढ़ने लगी. दास ने कहा, 'बेड्स, टेबल और अन्य सुविधाओं को जोड़कर स्टूडेंट्स को किरायेदार बनाने से इसकी शुरुआत हुई.'
बिना इजाजत लिए बिल्डिंगों को बढ़ाया गया. घरों को पीजी में तब्दील कर दिया गया और ज्यादा से ज्यादा किरायदारों को भरने की होड़ में उसी प्लॉट में और ज्यादा मंजिलें बनाई गईं.
दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में ऐसे प्लॉट्स पर घरों, हॉस्टल और पीजी की बढ़ती मांग को रखा गया. लेकिन नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई गईं. लोगों का भी कहना है नियमों के तहत रोड की चौड़ाई को फॉलो नहीं किया जाता. दिल्ली के प्रस्तावित मास्टर प्लान 2047 में पीजी के लिए नियमों को आसान किया गया है. जबकि ए और बी कैटेगरी की कॉलोनियों में इस पर पाबंदी बरकरार है. लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इन नियमों की आए दिन धज्जियां उड़ती हैं.
सत्य निकेतन में यह पहला हादसा नहीं है. अप्रैल 2022 में एक बिल्डिंग में रेनोवेशन चल रहा था. इस काम में दो मजदूरों की मौत हो गई थी.
साल 2012 में दिल्ली सरकार ने 45 पुनर्वास कॉलोनियों के लोगों को इस बात की इजाजत दी थी कि वह सर्किल रेट के तहत तय राशि चुकाकर फ्रीहोल्ड के अधिकार हासिल कर सकते हैं. इस कदम से प्रॉपर्टी मालिकों को अपनी संपत्ति पर ज्यादा अधिकार मिले. इससे वह संपत्ति को बेच सकते थे, मंजिलों का बंटवारा कर सकते हैं और उनको बैंक लोन भी मिल सकता था.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इससे इलाके के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भारी दबाव पड़ा. संकरी सड़कों पर चलने वालों और वाहनों का दबाव बढ़ता चला गया. साथ ही पुरानी बिल्डिंगों में कंस्ट्रक्शन और बदलाव होते रहे. ट्रैफिक जाम और जलभराव की समस्याएं आम हो गईं.