घर में घुसकर मारा, आतंकी ठिकाने किए तबाह; ऑपरेशन सिंदूर के सच से कांपा पाकिस्तान, फिर अलाप रहा 'मरका-ए-हक' का राग

Declassified Operation Sindoor Documentary: 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए कायराना आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए 88 घंटे के ऐतिहासिक सैन्य अभियान 'ऑपरेशन सिंदूर' के अनसुने पहलू अब दुनिया के सामने आ चुके हैं.
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को डिस्कवरी और डिस्कवरी+ पर रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री 'Declassified: Operation Sindoor' के सामने आते ही सीमा पार खलबली मच गई है. भारतीय सैन्य कार्रवाई और सटीक रणनीति के खुलासों से असहज पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR (इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस) ने एक लंबा और बेतुका बयान जारी कर अपने पुराने मनगढ़ंत नैरेटिव को फिर से दोहराया है.
'Declassified: Operation Sindoor' डॉक्यूमेंट्री में भारत के शीर्ष सैन्य नेतृत्व और सुरक्षा योजनाकारों के प्रत्यक्ष साक्षात्कारों के माध्यम से पूरे ऑपरेशन की प्लानिंग, खुफिया इनपुट्स और हमलों की बारीकियों को उजागर किया गया है. डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी के विस्तृत इंटरव्यू शामिल हैं. इसमें दिखाया गया है कि कैसे पहलगाम हमले के बाद भारतीय रणनीतिकारों ने दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए एक अभूतपूर्व संयुक्त सैन्य रणनीति तैयार की थी.
डॉक्यूमेंट्री में किए गए बड़े खुलासों के अनुसार, भारतीय खुफिया एजेंसियों और सेना ने शुरुआती चरण में पाकिस्तान और पीओके (PoK) में मौजूद 34 संभावित आतंकी ठिकानों की मैपिंग की थी. इसके बाद सटीक और अचूक हमले के लिए इनमें से 9 मुख्य ठिकानों को अंतिम रूप दिया गया.
इनमें मुरीदके और बहावलपुर स्थित आतंकी संगठनों के शीर्ष हेडक्वार्टर और ट्रेनिंग कैंप शामिल थे. ऑपरेशन की गोपनीयता का आलम ये था कि 7 मई 2025 को देर रात 1:05 बजे हमले शुरू होने से महज कुछ घंटे पहले तक सेना के भीतर भी केवल चुनिंदा कमांडरों को ही इसके सटीक समय की जानकारी थी.
डॉक्यूमेंट्री के वैश्विक स्तर पर प्रसारित होते ही पाकिस्तानी सेना की बोलती बंद हो गई, जिसके बाद ISPR ने हताशा में आधिकारिक बयान जारी किया. डॉक्यूमेंट्री में सामने आए ठोस सैन्य साक्ष्यों, रणनीतिक प्लानिंग और डीक्लासिफाइड इनपुट्स ने पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR को पूरी तरह असहज कर दिया है. वास्तविक तथ्यों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान ने इसे इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करना करार दिया है.
अपनी घरेलू जनता के गुस्से और असंतोष से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर तथाकथित 'मरका-ए-हक' का पुराना राग अलापते हुए 8 भारतीय विमानों को गिराने के मनगढ़ंत और खारिज हो चुके दावों को दोहराया है. 9 आतंकी ठिकानों के सटीक खात्मे और एयर स्ट्राइक के पुख्ता विजुअल्स सामने होने के बावजूद पाकिस्तान जमीनी नुकसान और अपनी रक्षा विफलता को नकारने की नाकाम कोशिश कर रहा है.
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व के बयानों और डीक्लासिफाइड इनपुट्स के साथ तैयार की गई इस डॉक्यूमेंट्री ने पाकिस्तान के उस खोखले प्रचार को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है, जिसे वह अपनी घरेलू जनता को खुश करने के लिए गढ़ता रहा है. 'ऑपरेशन सिंदूर' ने ये स्पष्ट कर दिया कि भारत अब सीमा पार बैठे आतंकियों और उनके आकाओं को उनके ही घर में घुसकर सटीक जवाब देने की पूरी क्षमता और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति रखता है.