प्लीज इस दिवाली ये गैरकानूनी 'टोटका' मत करना, पड़ जाएंगे लेने के देने! हो जाएगी जेल

Happy Diwali Wishes: उल्लू को धन-संपदा की देवी लक्ष्मी का वाहन बताया गया है. कुछ लोग दिवाली आते ही उल्लू को लेकर धारणा बदल लेते है? वो कौन सी साधना है जिसमें उल्लू की बलि का विधान बताया गया? रोशनी के त्योहार में अंधविश्वास के अंधेरे की जगह नहीं है. नरक चौदस पर ये रिपोर्ट आपको जरूर पढ़नी चाहिए.
Happy Diwali 2025: सबसे पहले तो ज़ी न्यूज हिंदी के सभी पाठकों को 'लक्ष्मी पर्व' की हार्दिक शुभकामनाएं. दीपावली के मौके पर हाल साल उल्लुओं पर आफत आ जाती है. ऐसे टोटकों को बढ़ावा देने वालों पर शिकंजा कसने के लिए जी न्यूज़ की टीम ने दीवाली के पहले की एक सुनसान रात जंगल के घुप अंधेरे में गुजारी तो पता चला कि बेजुबानों पक्षियों को जैसे मौसम का पूर्वानुमान होता है, वैसे ही अक्टूबर और दीपावली के त्योहार का उल्लुओं को खतरे का अंदाजा होता है.
दीवाली के दौरान देश के कई वन्य विभागों की टीम एक खास अभियान में जुटी. जंगलों में खास गश्त हो रही है, क्योंकि मामला गंभीर है. कई रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर टीम आज भी अलर्ट मोड पर है. जी मीडिया को जब इस अभियान का पता चला, तो हम भी उनके साथ हो गए. क्योंकि ये एक ऐसा अभियान है, जो ना सिर्फ अंधविश्वास के अंधेरे को दूर करता है, बल्कि दुर्लभ होने की कगार पर पहुंच चुके उल्लू जैसे निरीह पक्षियों की हत्या रोकता है. जी न्यूज सामूहिक तौर पर ऐसे हर अंधविश्वास के खिलाफ सख्ती से खड़ा है.
धर्म को समझने वालों का कहना है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में उल्लू की बलि नहीं मांगी जाती है, साफ है, लेकिन कुछ तांत्रिक कमाई की वजह से उल्लू की जान के दुश्मन बन जाते हैं, दीवाली पर डिमांड बढ़ जाती है.
दीवाली पर उल्लुओं को लेकर अंधविश्वास की जड़े इतनी गहरी है कि वन विभाग को पुलिस की टीम बनाकर पहरेदारी करनी पड़ रही है. वजह ये कि दीपावली आते ही शिकारियों और कालाबजारियों की सक्रियता बढ़ जाती है. बड़े अंधविश्वास के चलते काला जादू, तंत्र मंत्र और लक्ष्मी की प्राप्ति का झांसा देकर लोगों से उल्लू के अलग अलग अंग- पंख, चोंच पंजे इस्तेमाल के लिए मांगते हैं. लाखों रु मे एक उल्लू की डिमांड हो जाती है. यही वजह है कि जंगल में तस्कर सक्रिय हो जाते हैं. अब आप सोचिए, उल्लुओं को लेकर अंधविश्वास का आलम ये है, तो इसके पीछे मान्यताएं कितनी बर्बर होंगी
उल्लू को लक्ष्मी जी का वाहन कहा जाता है. इस दिन उल्लू की पूजा की जाती है और पूजा के बाद इसी उल्लू की बलि दे दी जाती है. इसके पीछे मान्यता कितनी क्रूर है इसे भी समझिए मान्यता है चूंकि उल्लू पर सवाल होकर ही लक्ष्मी विचरण करती हैं इसलिए उल्लू की बलि देने से मां लक्ष्मी कहीं आ-जा सकने से लाचार हो जाती हैं और घर में हमेशा के लिए बस जाती हैं. बलि के बाद शरीर के अलग-अलग अंगों को अलग-अलग जगहों पर रखा जाता है. जैसे- माना जाता है कि उसकी आंखों में सम्मोहित करने की ताकत होती है, लिहाजा उल्लू की आंखें ऐसी जगह रखते हैं जहां मिलना-मिलाना होता हो. पैर तिजोरी में रखा जाता है. चोंच का इस्तेमाल दुश्मनों को हराने के लिए होता है. कथित तंत्र मंत्र के जानकार सम्मोहन के लिए उल्लू के नाखून से काजल बनाते हैं.
कुछ लोगों का कहना है कि तंत्र मंत्र और यंत्र से इसकी पूजा होती है, विशेष कर के दीवाली के ही हो जती है, क्योंकि धन प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है. यहां हम आपको बता दें, कि दीपावली पर उल्लुओं की बलि का विधान कहीं से भी वैदिक नहीं है. ये बात पूरे देश के वन विभाग की टीम प्रचारित करती है. ये भी बताती है, कि एक उल्लू को पकड़ने और मारने की सजा भारी पड़ सकती है.
ज़ी न्यूज की अपील है लोगों से कि अंधविश्वास में ना पड़े, उल्लू की जान के दुश्मन ना बने, क्योंकि अगर कोई शिकार करते धरा गया तो वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत उसको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है. धन की देवी लक्ष्मी उसी से प्रसन्न होती हैं, जो शांति और धैर्य के साथ चुप कर्म करता है, नाकि बलि देता है.
