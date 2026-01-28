बारामती विमान हादसे से बहुत दुखी हूं... अजित पवार के निधन पर क्या बोले पीएम मोदी?

Ajit Pawar Death: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के देहांत पर दुख जाहिर किया है. उन्होंने कहा कि विमान हादसे से बहुत दुख हुआ और दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और हिम्मत मिले, इसके लिए प्रार्थना करता हूं.
Pm Modi on Ajit Pawar: महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन हादसे में देहांत हो गया है. बुधवार की सुबह अजित पवार मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे लेकिन इसी बीच लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन हादसे का शिकार हो गया और विमान में अजित पवार समेत सभी लोगों की मौत हो गई है. इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख का इजहार किया है. पीएम मोदी ने कहा कि हादसे बहुत दुख हुआ है.
पीएम मोदी ने अपने X हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा,'महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे से बहुत दुख हुआ. इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं. दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और हिम्मत मिले, इसके लिए प्रार्थना करता हूं.'
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा,'आज हम सब दुखी हैं. वह एक करीबी दोस्त और महाराष्ट्र के एक बड़े नेता थे.' एनसीपी-एससीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, अनिल देशमुख, बारामती में प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन की खबर सुनकर भावुक हो गए और उनके पास शब्द नहीं थे.
प्लेन क्रैश में मौत पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा,'मैं पूरे पवार परिवार और उनके समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं. मैंने अजीत पवार की पत्नी और सुप्रिया जी (सुप्रिया सुले) से बात की है.' इसके अलावा बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा,'यह बहुत ही भयानक खबर है... इसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं.'
