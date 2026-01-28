बारामती विमान हादसे से बहुत दुखी हूं... अजित पवार के निधन पर क्या बोले पीएम मोदी?

Pm Modi on Ajit Pawar: महाराष्ट्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार का प्लेन हादसे में देहांत हो गया है. बुधवार की सुबह अजित पवार मुंबई से बारामती के लिए रवाना हुए थे लेकिन इसी बीच लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन हादसे का शिकार हो गया और विमान में अजित पवार समेत सभी लोगों की मौत हो गई है. इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख का इजहार किया है. पीएम मोदी ने कहा कि हादसे बहुत दुख हुआ है.

पीएम मोदी ने अपने X हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा,'महाराष्ट्र के बारामती में हुए दुखद विमान हादसे से बहुत दुख हुआ. इस हादसे में जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं. दुख की इस घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और हिम्मत मिले, इसके लिए प्रार्थना करता हूं.'

Saddened by the tragic air crash in Baramati, Maharashtra. My thoughts are with all those who lost their loved ones in the crash. Praying for strength and courage for the bereaved families in this moment of profound grief. Add Zee News as a Preferred Source — Narendra Modi (@narendramodi) January 28, 2026

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा,'आज हम सब दुखी हैं. वह एक करीबी दोस्त और महाराष्ट्र के एक बड़े नेता थे.' एनसीपी-एससीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री, अनिल देशमुख, बारामती में प्लेन क्रैश में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन की खबर सुनकर भावुक हो गए और उनके पास शब्द नहीं थे.

#WATCH | Nagpur | NCP-SCP leader & former Maharashtra Home Minister, Anil Deshmukh, fails to find words and breaks down on news of Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar's passing away in a plane crash in Baramati pic.twitter.com/t7Q8ALAd0A — ANI (@ANI) January 28, 2026

प्लेन क्रैश में मौत पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा,'मैं पूरे पवार परिवार और उनके समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं. मैंने अजीत पवार की पत्नी और सुप्रिया जी (सुप्रिया सुले) से बात की है.' इसके अलावा बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा,'यह बहुत ही भयानक खबर है... इसे व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं हैं.'