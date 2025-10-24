'हर वक्त तैयार रहो' लोंगेवाला पहुंचे रक्षा मंत्री का सेना को आदेश, चीन से बातचीत जारी

Defence Minister Rajnath Singh: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को राजस्थान के लोंगेवाला पहुंचे. राजनाथ सिंह ने यहां बॉडर वाले इलाकों का दौरा भी किया. दौरे के बाद रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' को सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय चरित्र का प्रतीक बताते हुए फिर से पाक को चेताया है. इतना ही नहीं राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बताते हुए भारत के साहस और संयम का प्रतीक भी बताया है.

मानवीय गरिमा का उदाहरण

रक्षा मंत्री ने कहा 'ऑपरेशन सिंदूर भारत के नैतिक अनुशासन और सटीक रणनीति का हिस्सा था, इसके चलते यह मानवीय गरिमा के उदाहरण के तौर पर दर्ज होगा. राजनाथ सिंह ने इस दौरे के दौरान जैसलमेर में आर्मी कमांडर्स सुरक्षा हालात का जायजा लेते हुए भारतीय सेना की ऑपरेशनल तैयारी की समीक्षा भी की है. दूसरी ओर चीन के साथ उत्तरी सीमा पर भारत की लगातार चल रही बातचीत और डी-एस्केलेशन की कोशिशों को सिंह ने दृढ़ विदेशी नीति भी बताया. भारत की स्थित को साफ करते हुए रक्षा मंत्री ने बातचीत के साथ बॉर्डर पर हर तरह की युद्ध तैयारी की बात भी दोहराई.

अपनी शर्तों पर जवाब

ऑरेशन सिंदूर को भारत द्वारा किसी भी आतंकी गतिविधि को अपनी शर्तों पर जवाब देने की बात भी रक्षा मंत्री ने की है. ऑपरेश सिंदूर को भारत के रक्षा सिद्धांतों के संकल्प और साहस का प्रतीक भी राजनाथ सिंह ने बताया. इतना ही नहीं रक्षा मंत्री ने सैनिकों से आह्वान किया कि वे दुश्मनों को कभी कम न आंकें और हर समय सतर्क और तैयार रहें.

जम्मू-कश्मीर में उम्मीद

रक्षा मंत्री ने धारा 370 हटाने के बाद की हालात को बयां करते हुए सिंह ने कहा कि वहां कि गलियों में अब अशांति नहीं है बल्कि उम्मीद दिखाई देती है. इस परिवर्तन के लिए भारतीय सेना की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है, साथ ही जम्मू-कश्मीर की आवाम में भविष्य के प्रति भरे आत्मविश्वास का जिक्र भी उन्होंने किया. लोगेंवाल में 1971 के युद्ध में शामिल वीर योद्धाओं को भी राजनाथ सिंह ने सम्मानित किया है.