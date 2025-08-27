भारत पहले हमला नहीं करता, लेकिन कोई कर दे फिर....भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?
Advertisement
trendingNow12898587
Hindi Newsदेश

भारत पहले हमला नहीं करता, लेकिन कोई कर दे फिर....भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?

Rajnath Singh on technological advancements in modern warfare: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कभी युद्ध शुरू नहीं करता, लेकिन चुनौती मिलने पर कड़ा जवाब देता है. राजनाथ सिंह ने अभी से भविष्य की जंग को लेकर कई सारी बातें कही हैं. जानें पूरी बात.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 27, 2025, 01:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

भारत पहले हमला नहीं करता, लेकिन कोई कर दे फिर....भविष्य के युद्ध के लिए राजनाथ सिंह ने अभी से क्या की भविष्यवाणी?

Rajnath Singh News: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध के बदलते पैटर्न पर खुलकर बात की है और बताया कि भविष्य के युद्ध तकनीक और कूटनीति का मिश्रण होंगे. राजनाथ सिंह ने ये सब बातें मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के महू में स्थित आर्मी वार कॉलेज में युद्ध, युद्धकला और युद्ध संचालन पर दो दिवसीय विशेष 'रण संवाद-2025' त्रि-सेवा सेमिनार कार्यक्रम में कहीं. आर्मी वॉर कॉलेज, महू में आयोजित 'रण संवाद' त्रि-सेवा सेमिनार कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के शीर्ष नेतृत्व के साथ-साथ प्रसिद्ध रक्षा विशेषज्ञ, रक्षा उद्योग के प्रमुख और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा पेशेवर शामिल हुए. इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भविष्य के युद्ध केवल हथियारों की लड़ाई नहीं होंगे, बल्कि तकनीक, खुफिया जानकारी, अर्थव्यवस्था और कूटनीति का मिला-जुला रूप होंगे.

भारत पहले हमला नहीं करता, लेकिन...
इसी मौके पर राजनाथ सिंह ने भविष्य के युद्धों के स्वरूप पर महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करते हुए स्पष्ट किया कि भारत कभी युद्ध की शुरुआत नहीं करता, लेकिन अगर कोई देश भारत को चुनौती देता है, तो उसे करारा जवाब देना देश अच्छी तरह जानता है. न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, राजनाथ सिंह का कहना था "भारत कभी युद्ध शुरू करने वाला देश नहीं रहा और न ही उसने किसी के खिलाफ आक्रामकता दिखाई है. लेकिन वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों में अगर कोई हमें चुनौती देता है, तो सख्त जवाब देना जरूरी है. हमारी मंशा शांतिपूर्ण है, लेकिन हमारी ताकत कमजोर नहीं,"

युद्ध की कोई निश्चित व्यवस्था या सिद्धांत नहीं
राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि आज का युग जटिल और बहु-क्षेत्रीय युद्धों से परिभाषित है, जहां युद्ध की कोई निश्चित व्यवस्था या सिद्धांत नहीं है. राजनाथ सिंह ने भविष्यवाणी की कि आधुनिक युद्धों में तकनीकी प्रगति और रणनीतिक कूटनीति निर्णायक भूमिका निभाएगी. उन्होंने ड्रोन, साइबर हमले, और AI आधारित निर्णय प्रक्रिया जैसे उपकरणों का जिक्र करते हुए कहा कि ये युद्ध के मैदान को और जटिल बना रहे हैं. उन्होंने सशस्त्र बलों से आधुनिक तकनीकों को अपनाने और वैश्विक चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहने का आह्वान किया.

Add Zee News as a Preferred Source

आत्मनिर्भरता पर भारत का जोर
राजनाथ सिंह ने भारत की आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया, यह कहते हुए कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में विश्वसनीय निर्यातक बन रहा है. स्वदेशी प्लेटफॉर्म जैसे तेजस, आकाश मिसाइल सिस्टम, और स्वदेशी विमानवाहक पोत इसका प्रमाण हैं. रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान और जेट इंजन बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. रक्षा उत्पादन 2014 के 46,425 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, और निर्यात 1,000 करोड़ से बढ़कर 24,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

rajnath singh

Trending news

ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
Indian politics
ECI पर फिर बरसे राहुल गांधी, गुजरात में अज्ञात पार्टियों को मिले चंदे पर उठाया सवाल
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
2002 Gujarat riots
'अगर वो लाशें चली जातीं गांवों में तो सारा गुजरात जल जाता' दंगों की इनसाइड स्टोरी
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
Karnatka
चामुंडेश्वरी मंदिर पर डिप्टी CM के बयान से कर्नाटक में बवाल, बानू मुश्ताक पर हंगामा
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
SpiceJet airline
एयरपोर्ट में ग्राउंड स्टाफ को पीटने वाले आर्मी ऑफिसर पर DGCA ने लगाया बैन
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
Maharashtra
लंदन में क्यों बनेगा 'महाराष्ट्र भवन'? डिप्टी सीएम अजित पवार ने बता दी ये बड़ी वजह
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
#Jammu Kashmir
भयंकर बारिश-भूसखलन से घाटी में मौत का जलजला, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
Maharashtra news
विरार में कुदरत का कहर, चॉल पर गिरा अपार्टमेंट का बड़ा हिस्सा, 2 की मौत और 11 घायल
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
BJP
अभी और टलेगा BJP अध्यक्ष का चुनाव? RSS चीफ के साथ बैठक कर सकते हैं PM मोदी
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
rss
RSS के शताब्दी समारोह में बाबा रामदेव-कंगना सहित कई दिग्गज, जाने किसने क्या कहा
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
Landslide
जम्मू-कश्मीर में मची है भयंकर तबाही, भूस्खलन से अब तक 30 की मौत; 22 ट्रेनें रद्द
;