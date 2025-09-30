ऑपरेशन सिंदूर से दुनिया को हमने दिखा दिया, मिलकर लड़ेंगे तो जीत पक्की है... राजनाथ ने बढ़ाया जोश

देश की तीनों सेनाएं जब मिलकर कोई ऑपरेशन अंजाम देती हैं, उसका 100 फीसदी सफल होना सुनिश्चित रहता है. ऑपरेशन सिंदूर इसका नायाब उदाहरण है. देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दिल्ली में तीनों सेनाओं के एक सेमिनार में कहा कि भारत की सेना को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक माना जाता है. सेना के काम करने के तरीके का लोहा दुनिया मानती है. नई तकनीक के साथ तालमेल और स्ट्रैटेजी बनाने में माहिर भारतीय सेना ने अलग-अलग भौगोलिक परिस्थितियों में ढलते हुए दुश्मनों को मात दिया है. उन्होंने कहा कि सैनिकों का ये अनुभव और उनकी सीख सिर्फ एक शाखा या सेवाकाल तक ही सीमित रह जाता है. अन्य सेनाओं को उसका फायदा नहीं मिल पाता.

राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी एक सेवा का केवल अपने ही दायरे तक सीमित रहना आज के दौर में उचित नहीं है. खासकर तब जब उसमें अन्य क्षेत्रों में भी योगदान देने की क्षमता हो. आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत यही है कि हम सभी चुनौतियों का सामना मिलकर करें.

#WATCH | Delhi | Addressing the Tri-Services Seminar, Defence Minister Rajnath Singh says, "Our army is considered as one of the best in the world and their values and approach is also praised... Their techniques, procedures and tactics have developed by conducting operations in… pic.twitter.com/8p2v7RT4DK — ANI (@ANI) September 30, 2025

रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जब तीनों सेनाएं मिलकर काम करती हैं, तो उनकी सामूहिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है. इसका उदाहरण हाल ही में चला 'ऑपरेशन सिंदूर' है. इस अभियान ने साबित किया कि मिलजुल कर किया गया प्रयास न केवल हमारी ताकत को बढ़ाता है, बल्कि जीत को भी तय करता है. राजनाथ ने कहा कि एक साथ मिलकर काम करने से हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है. तीनों सेनाओं में बेहतर समन्वय

राजनाथ सिंह ने कहा कि बदलते वैश्विक हालात और जटिल चुनौतियों के मद्देनज़र भारत की सेनाओं को अब और अधिक समग्रता के साथ आगे बढ़ना होगा.

गौरतलब है कि इसी साल 7 मई को भारत ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंकवादी अड्डों पर स्ट्राइक की थी. भारत का ये हमला पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में था, जिसमें सीमा पार बैठे आतंकियों को टारगेट किया गया था. इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के तीनों अंग. यानि थल सेना, वायु सेना और नौसेना ने मिलकर पाकिस्तान पर अटैक किया था. हमले में SCALP मिसाइल, HAMMER बम जैसे हथियारों का इस्तेमाल कर 9 से अधिक आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए थे.