आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता; क्या है सरकार का प्लान?

Rajnath Singh: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नोएडा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए ड्र्रोन के भविष्य और इस्तेमाल पर जोर दिया. इस दौरान उन्होंने ड्रोन के महत्व को समझाया. साथ ही कहा युद्ध नीति में ड्रोन शामिल करने की जरूरत है.
Rajnath Singh: मोदी सरकार डिफेंस सेक्टर को और ऊंचाईयों पर ले जाने का लगातार काम कर रही है. जिसके तहत डिफेंस सेक्टर को आधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है. आज यूपी के नोएडा में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युद्ध नीति में ड्रोन शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया. साथ ही उन्होंने राफे एमफाइबर प्राइवेट लिमिटेड की तारीफ की, जहां उन्होंने युवाओं के काम और भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने में उनकी भूमिका की सराहना की. लोगों को संबोधित करते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि यहां पर बने ड्रोन को अमेरिका और चीन भी नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे. इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ जानते हैं.
ड्रोन की भूमिका पर बोले रक्षा मंत्री
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ रक्षा उपकरण और ड्रोन निर्माण इकाई का उद्घाटन किया. इस दौरान कहा कि यहां के युवा एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. देश का नवाचार और स्वदेशी डिजाइन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं. इस कारखाने में साल 2017 में 10 लोग काम करते थे लेकिन ये अब 600 से अधिक वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को रोजगार देता है. यह भारत की सबसे नवीन विमान बनाने वाली कंपनियों में से एक है और भविष्य में 5,000 से ज्यादा नौकरियां देगा. इसके अलावा कहा कि नोएडा स्टार्ट-अप और हाई-टेक निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है.
समझाया ड्रोन का महत्व
ड्रोन के इतिहास पर बोलते हुए रक्षामंत्री ने कहा कि शुरुआती दिनों में इनका इस्तेमाल केवल निगरानी और टोही के लिए किया जाता था. हालांकि बाद में कुछ देशों ने लड़ाकू ड्रोन विकसित करना शुरू किया और कई देशों ने संघर्षों में इनका इस्तेमाल भी शुरू किया. उन्होंने रूस और यूक्रेन के युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि इसे करीब से देखें तो कितना जरूरी हो गया है. युद्ध में ड्रोन का व्यापक इस्तेमाल हुआ है. ऐसे में ड्रोन के महत्व को समझना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है. ऐसे में भारत भी अब ड्रोन डिजाइन, विकास और निर्माण में तेजी से आगे बढ़ रहा है, जो पहले आयात करने पड़ते थे. इसमें कई उद्यमियों का बड़ा योगदान है.
