'उन्होंने उड़ने वाला F-35 बनाया, हमने तैरने वाला', रक्षा मंत्री ने किन वॉरशिप्स को बताया गेमचेंजर

Rajnath Singh: भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा निर्मित INS हिमगिरि और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित INS उदयगिरि दोनों आधुनिक युद्धपोत हैं.
F 35 Warship: भारत हर मोर्चे पर अपनी तैयारी कर रहा है. आज विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय नौसेना की पूर्वी कमान में दो उन्नत मल्टी-मिशन स्टील्थ फ्रिगेट, आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि को लॅांच किया, इससे देश की समुद्री ताकत को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा. इस मौके पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि एक देश (US) के पास F-35 (पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू जेट) हवा में उड़ रहा है, जबकि भारतीय नौसेना ने तैरने वाला 'F-35 युद्धपोत' बनाया है. अपनी स्पीच में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया. जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा.
क्या बोले रक्षा मंत्री
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा निर्मित INS हिमगिरि और मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित INS उदयगिरि दोनों आधुनिक युद्धपोत हैं जिनका निर्माण स्वदेशी तौर पर किया गया है. मुझे बताया गया है कि इन युद्धपोतों में कई उन्नत क्षमताएं हैं, इनमें लंबी दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें, सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलें, स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर, टारपीडो लॉन्चर, युद्ध प्रबंधन प्रणाली और अग्नि नियंत्रण प्रणाली लगाई जा सकती हैं. ये दोनों युद्धपोत समुद्र में खतरनाक अभियानों में गेम-चेंजर साबित होंगे.
प्रमुख स्तंभ है नौसेना
आगे बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि एक देश के पास उड़ने वाला F-35 है और आपने तैरता हुआ F35 बनाया है, वह भी मेड इन इंडिया. भारत के पश्चिम में भू-रणनीतिक स्थिति का देश के आर्थिक विकास पर सीधा असर पड़ता है. इस क्षेत्र की सुरक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि यह हमारे आर्थिक विकास को भी सीधे प्रभावित कर सकती है. हमारी ऊर्जा आवश्यकताएं, तेल, प्राकृतिक गैस, सभी इस क्षेत्र की सुरक्षा पर काफी हद तक निर्भर हैं, इसलिए, नौसेना की भूमिका केवल समुद्र की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा का एक प्रमुख स्तंभ भी है.
ये एक सपने जैसा है
साथ ही साथ कहा कि हिंद महासागर में चल रहा शक्ति प्रदर्शन हमें बार-बार सचेत करता है. यहां कई देशों के हित टकराते हैं. इसी वजह से भारत को अपनी समुद्री तैयारियों को मज़बूत करने की जरूरत है. युद्धपोत डिज़ाइन ब्यूरो को 100 जहाजों तक पहुंचने में लगभग 50 साल लगे, लेकिन उम्मीद जताई कि अगले 25 सालों में यह संख्या दोगुनी हो जाएगी. आईएनएस उदयगिरि और आईएनएस हिमगिरि का नौसेना में शामिल होना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक सपने के सच होने जैसा है. मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये दोनों युद्धपोत देश की सुरक्षा में मील का पत्थर साबित होंगे. ये युद्धपोत न केवल सुरक्षा व्यवस्था को मज़बूत करेंगे, बल्कि स्वाभाविक रूप से मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशनों को भी मजबूत करेंगे.
ऑपरेशन सिंदूर पर कही ये बात
इस मौके पर रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया. ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोलते हुए कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, यह सिर्फ रुका हुआ है. भारत ने हमेशा दुनिया को शांति का संदेश दिया है. भारत ने कभी अपनी तरफ से युद्ध नहीं किया, इतिहास इसका गवाह है. अगर कोई देश की शांति और सुरक्षा के लिए चुनौती पेश करता है, तो हम मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं और ऐसा करते रहेंगे.
