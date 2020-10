रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शस्त्र पूजन, जवानों के साथ मनाया विजयदशमी का पर्व

दार्जिलिंग: दशहरे (Dussehra) के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने दार्जिलिंग के सुकना वॉर मेमोरियल पर शस्त्र पूजा की. इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने फॉरवर्ड ब्लॉक में सेना की तैयारियों की समीक्षा की.

इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, 'दो दिन के पश्चिम बंगाल और सिक्किम दौरे पर हूं और दार्जिलिंग के लिए निकल रहा हूं. यहां फॉरवर्ड एरिया का दौरा करने के साथ सैनिकों से मिलूंगा. इस दौरान ​सिक्किम में बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइजेशन द्वारा बनाई गई सड़क का उद्घाटन भी करूंगा.'

ये पहली बार है, जब एलएसी (LAC) पर शस्त्र पूजा की गई.

Heading to Darjeeling on a two day visit to West Bengal and Sikkim. I shall visit the forward areas and also interact with the troops. A road constructed by the Border Roads Organisation in Sikkim will also be inaugurated during the visit.

