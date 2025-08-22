'मैं उनके बयान को सिर्फ ट्रोल करने लायक नहीं मानता'... राजनाथ सिंह का मुनीर पर पलटवार

Rajnath Singh: केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के हालिया बयान पर कड़ा पलटवार किया. उन्होंने असीम मुनीर के भारत की अर्थव्यवस्था को हाईवे पर दौड़ती मर्सिडीज और फेरारी वाले बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुनीर को इस बयान पर पाकिस्तान और दुनिया भर में खूब ट्रोल किया गया, जो पाकिस्तान की अपनी नीतियों और विफलताओं की कन्फेशन है. उन्होंने चेतावनी दी कि भारत को ऐसे बयानों के पीछे छिपे संकेतों को गंभीरता से लेना चाहिए और तैयार रहना चाहिए, क्योंकि भारत हर चुनौती का करारा जवाब देने में काबिल है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'मैं आपका ध्यान पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के हालिया बयान की ओर आकर्षित करना चाहता हूं.' जिसमें उन्होंने कहा था, 'भारत हाईवे पर फेरारी की तरह आती हुई चमचमाती मर्सिडीज है, लेकिन हम बजरी से भरे डंप ट्रक हैं.' इसपर राजनाथ सिंह पलटवार करते हुए कहा, 'अगर ट्रक कार से टकरा जाए, तो नुकसान किसका होगा?' भारत की अर्थव्यवस्था हाईवे पर दौड़ती मर्सिडीज और फेरारी जैसी है. उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा. पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मलबे से भरे डंप ट्रक जैसी है. अब इसका जवाब तो आप लोग जानते ही हैं. अब, असीम मुनीर को इस बयान के लिए पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया में खूब ट्रोल किया गया. सबने कहा कि अगर दो देशों को एक ही समय में आजादी मिली और एक देश ने कड़ी मेहनत, सही नीतियों और दूरदर्शिता से फेरारी जैसी अर्थव्यवस्था खड़ी कर ली और दूसरा अभी भी डंपर की हालत में है, तो यह उनकी अपनी विफलता है.'

'भारत ऐसी चेतावनियों का करारा जवाब देने में सक्षम है'

राजनाथ सिंह ने आगे कहा, 'मैं असीम मुनीर के इस बयान को एक कन्फेशन मानता हूं. मैं उनके बयान को सिर्फ़ ट्रोल करने लायक नहीं मानता. अगर हम इस गंभीर चेतावनी के पीछे छिपे ऐतिहासिक संकेत पर ध्यान नहीं देंगे, तो यह हमारे लिए चिंता का विषय बन सकता है. और हां. अगर हम इस पर ध्यान दें और इसके लिए तैयारी करें, तो भारत ऐसी चेतावनियों का करारा जवाब देने में सक्षम है.'

'भारत की सोच विकास और शांति पर केंद्रित है'

वहीं, इससे पहले रक्षा मंत्री सिंह ने विदेशी इन्वेस्टर्स से भारत में निवेश करने की अपील की. उन्होंने कहा, 'मैं सभी विदेशी कंपनियों और निवेशकों से अपील करना चाहता हूं कि वे भारत के Vibrant Defence Manufacturing Ecosystem में आएं और निवेश करें. हम आपको सभी जरूरी मंजूरियां प्रदान करेंगे और सहयोग करेंगे. हमारा मेक इन इंडिया केवल भारत तक ही सीमित नहीं है. जब आप मेक इन इंडिया करेंगे, तो आप दुनिया के लिए निर्माण करेंगे. भारत की सोच विकास और शांति पर केंद्रित है. हमारे लिए, अलग-थलग विकास पर्याप्त नहीं है; बल्कि सामूहिक विकास ज्यादा अहम है.'