NDA monsoon session: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल राष्ट्रीय राजधानी में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के मंत्रियों के साथ संसदीय रणनीति की एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में आगामी मानसून सत्र के लिए सरकार के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा. संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा. सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. उम्मीद है कि सरकार अपना विधायी एजेंडा बताएगी और विपक्षी दल उन मुद्दों को रखेंगे जिन्हें वे सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं. संसद के हर सत्र से पहले होने वाली यह सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने की संभावना है. इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होने की उम्मीद है.
इस सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है, क्योंकि हाल के हफ्तों में कुछ विपक्षी दलों में मतभेद और विभाजन देखे गए हैं.
विधानसभा चुनावों में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल-पुथल मची है. पार्टी के 20 सांसदों ने नेशनल सिटिज़न्स पार्टी ऑफ़ इंडिया में विलय कर लिया है. उन्होंने लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था मांगी है और कहा है कि वे BJP सरकार का समर्थन करेंगे. तृणमूल कांग्रेस के तीन सांसदों ने राज्यसभा की अपनी सीटों से इस्तीफा दे दिया है और BJP में शामिल हो गए हैं.
उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) में एक और विभाजन हुआ है. पार्टी के लोकसभा के छह सांसद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं. राज्यसभा में AAP के सात सांसद BJP में शामिल हो गए थे.
विपक्ष द्वारा NEET-UG पेपर लीक मामले और ऑपरेशन सिंदूर में हुई मौतों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणियों को उठाए जाने की संभावना है.
कांग्रेस ने रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पहले कहा था कि संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा. प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन विधेयक की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के भी 17 जुलाई को संसद में अपनी रिपोर्ट सौंपने से पहले उसे अपनाने की उम्मीद है. इस बिल के एक प्रावधान को लेकर राजनीतिक बहस छिड़ गई है. इस प्रावधान के तहत अगर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय या राज्य मंत्री गंभीर अपराधों के मामलों में लगातार 30 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहते हैं तो उन्हें अपने पद से स्वतः ही हटना होगा.