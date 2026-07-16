NDA monsoon session: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल राष्ट्रीय राजधानी में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के मंत्रियों के साथ संसदीय रणनीति की एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में आगामी मानसून सत्र के लिए सरकार के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा. संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा. सरकार ने 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है. उम्मीद है कि सरकार अपना विधायी एजेंडा बताएगी और विपक्षी दल उन मुद्दों को रखेंगे जिन्हें वे सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं. संसद के हर सत्र से पहले होने वाली यह सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे शुरू होने की संभावना है. इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा होने की उम्मीद है.