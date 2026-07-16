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कल दिल्‍ली में होगी NDA की अहम बैठक, मानसून सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल राष्ट्रीय राजधानी में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) के मंत्रियों के साथ संसदीय रणनीति की एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे. इस बैठक में आगामी मानसून सत्र के लिए सरकार के एजेंडे को अंतिम रूप दिया जाएगा.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jul 16, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:13 PM IST
कल दिल्‍ली में होगी NDA की अहम बैठक, मानसून सत्र को लेकर बनाई जाएगी रणनीति

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Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

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