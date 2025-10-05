ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा, क्या है मकसद?

Rajnath Singh Australia Visit: भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले हफ्ते 7-10 अक्टूबर 2025 तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाने वाले हैं. यह लगभग 12 सालों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा होगी. बता दें कि पिछली यात्रा साल 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंथनी ने की थी. वहीं इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस भी भारत के दौरे पर आए थे.

रक्षा मंत्री का भारत दौरा

ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस ( AI) और समुद्री क्षमताओं जैसी टेक्नोलॉजी में डिफेंस सेक्टर के सहयोग में विविधता लाने पर सहमति जताई गई थी. रिचर्ड मार्लेस मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत आने वाले पहले क्वाड रक्षा मंत्री थे. बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों पर हमला किया था.

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध

रक्षा मंत्री मार्लेस की यात्रा के दौरान भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चीन के साथ संबंधों को लेकर पाकिस्तानी सेना के साथ किसी भी तरह के संपर्क को लेकर आगाह किया था. बाद में ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से बात करते हुए मार्लेस ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान के साथ मामूली रक्षा संबंध हैं. बता दें कि साल 2020 में दोनों पक्षों के व्यापक रणनीतिक साझेदार बनने और साल 2021 में एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में बढ़ोत्तरी देखी गई है.

ऑपरेशनल डिफेंस कॉपरेशन

बता दें कि साल 2023 में एक भारतीय सबमरीन पर्थ गई और वहां दोनों पक्षों ने इंडोनेशिया के साथ त्रिपक्षीय समुद्री यात्रा की. उसी साल भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक कोकोस (कीलिंग) द्वीप समूह का भी दौरा किया. इसके अलावा नवंबर साल 2024 में ब्राजील में आयोजित वार्षिक नेताओं के शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने ऑपरेशनल डिफेंस कॉपरेशन को गहरा करने के लिए समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ाने और म्यूचुअल डिफेंस फिनफोर्मेशन शेयरिंग बढ़ाने की व्यवस्था का स्वागत किया.

इन प्रोग्राम्स पर काम कर रहे भारत-ऑस्ट्रेलिया

बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा, व्यापार, गतिशीलता और माइग्रेशन पार्टनरशिप से लेकर हॉलीडे वीजा प्रोग्राम तक अलग-अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया भारत-प्रशांत इलाके में अपनी साझेदारी में विविधता ला रहा है तो वहीं भारत व्यापक प्रशांत क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है.

