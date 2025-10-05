Advertisement
trendingNow12948585
Hindi Newsदेश

ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा, क्या है मकसद?

India-Australia Visit: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाले हैं. यह 12 सालों में पहली बार किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा होगी.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 05, 2025, 12:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा, क्या है मकसद?

Rajnath Singh Australia Visit: भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले हफ्ते 7-10 अक्टूबर 2025 तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाने वाले हैं. यह लगभग 12 सालों में किसी भारतीय रक्षा मंत्री की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा होगी. बता दें कि पिछली यात्रा साल 2013 में तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंथनी ने की थी. वहीं इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्लेस भी भारत के दौरे पर आए थे.  

रक्षा मंत्री का भारत दौरा 

ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच डिफेंस, आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस ( AI) और समुद्री क्षमताओं जैसी टेक्नोलॉजी में डिफेंस सेक्टर के सहयोग में विविधता लाने पर सहमति जताई गई थी. रिचर्ड मार्लेस मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत आने वाले पहले क्वाड रक्षा मंत्री थे. बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों पर हमला किया था.  

ये भी पढ़ें- बालों से घसीटा, कमरे में धकेला...किसान प्रदर्शन पर कमेंट करने वाली 22 साल की इस लड़की को इजरायली झंडा चूमने पर किया मजबूर

Add Zee News as a Preferred Source

भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध 

रक्षा मंत्री मार्लेस की यात्रा के दौरान भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चीन के साथ संबंधों को लेकर पाकिस्तानी सेना के साथ किसी भी तरह के संपर्क को लेकर आगाह किया था. बाद में ऑस्ट्रेलियाई मीडिया से बात करते हुए मार्लेस ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तान के साथ मामूली रक्षा संबंध हैं. बता दें कि साल 2020 में दोनों पक्षों के व्यापक रणनीतिक साझेदार बनने और साल 2021 में एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में बढ़ोत्तरी देखी गई है. 

 ये भी पढ़ें- Israel-Hamas War: शांति समझौते के लिए तैयार इजरायल-हमास.... ट्रंप का बड़ा दावा, वापसी रेखा पर सहमत हुए नेतन्याहू

 

ऑपरेशनल डिफेंस कॉपरेशन  

बता दें कि साल 2023 में एक भारतीय सबमरीन पर्थ गई और वहां दोनों पक्षों ने इंडोनेशिया के साथ त्रिपक्षीय समुद्री यात्रा की. उसी साल भारतीय नौसेना ने ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिक कोकोस (कीलिंग) द्वीप समूह का भी दौरा किया. इसके अलावा नवंबर साल 2024 में ब्राजील में आयोजित वार्षिक नेताओं के शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने ऑपरेशनल डिफेंस कॉपरेशन को गहरा करने के लिए समुद्री क्षेत्र जागरूकता बढ़ाने और म्यूचुअल डिफेंस फिनफोर्मेशन शेयरिंग बढ़ाने की व्यवस्था का स्वागत किया.  

इन प्रोग्राम्स पर काम कर रहे भारत-ऑस्ट्रेलिया  

बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया रक्षा, व्यापार, गतिशीलता और माइग्रेशन पार्टनरशिप से लेकर हॉलीडे वीजा प्रोग्राम तक अलग-अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया भारत-प्रशांत इलाके में अपनी साझेदारी में विविधता ला रहा है तो वहीं भारत व्यापक प्रशांत क्षेत्र में अपनी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. 

FAQ 

राजनाथ सिंह की ऑस्ट्रेलिया यात्रा का उद्देश्य क्या है? 

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 7-10 अक्टूबर 2025 तक ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे, जिसका उद्देश्य भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना है. 

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा संबंध कैसे हैं?  

दोनों देशों ने 2020 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी की थी और 2021 में एक म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे. इसके बाद से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में विविधता आई है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

rajnath singh

Trending news

ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
rajnath singh
ऑस्ट्रेलिया जाएंगे राजनाथ सिंह, 12 साल में पहली बार किसी रक्षा मंत्री का दौरा
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
Tamil Nadu Stampede
यह पहले से तय की गई साजिश है, CM को बताया जिम्मेदार, करूर भगदड़ पर मचाया तहलका
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
Coldrif Syrup
मासूमों की जान लेने वाली सिरप की कंपनी की अन्य प्रोडक्ट्स भी खतरे में
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 7 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
IMD Alert
दार्जलिंग में जबरदस्त बारिश से भूस्खलन और तबाही... 7 लोगों की मौत, IMD का रेड अलर्ट
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
Defence Ministry India
जंग के मैदान में दिखेगा प्राइवेट कंपनियों का दबदबा, रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
IMD
इन राज्यों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर! IMD ने 72 घंटों के लिए जारी की चेतावनी
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
DNA
त्योहारों में जहर वाला 'मावा', कहीं पूजा में भी तो इस्तेमाल नहीं कर रहे मिलावटी घी?
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA
भारत का महाप्रोजेक्ट पूरा, पाकिस्तान की बुरी किस्मत के ताबूत में लगी 'आखिरी कील'
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
DNA Analysis
DNA: भाईचारे की भावना में लगी सेंध, जय 'श्रीराम' के जयकारे पर किसने दी सजा?
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
DNA
क्या बिरादर मुल्कों में PAK की नहीं गल पाई दाल? जनरल वकार के भारत आने के मायने समझिए
;