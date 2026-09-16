/पत्थरबाजी बंद, आतंकी भर्ती भी घटी... कश्मीर में बदल गया माहौल? रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़े संकेत

जम्मू-कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान भी जारी रखे. रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में 19 आतंकियों को मार गिराया गया, जिनमें 8 पाकिस्तानी आतंकी थे यानी मारे गए आतंकियों में करीब 40 फीसदी पाकिस्तानी थे. रक्षा मंत्रालय ने इन आंकड़ों को जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका का संकेत बताया है. कुल मिलाकर, रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में पत्थरबाजी का शून्य होना, स्थानीय आतंकी भर्ती में भारी गिरावट, घुसपैठ के प्रयासों में कमी और पर्यटन में तेज बढ़ोतरी को जम्मू-कश्मीर के बदलते सुरक्षा माहौल के प्रमुख संकेतकों के तौर पर रेखांकित किया गया है.