/पत्थरबाजी बंद, आतंकी भर्ती भी घटी... कश्मीर में बदल गया माहौल? रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़े संकेत

Jammu-Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा हालात में लगातार सुधार देखने को मिला है. रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2025-26 के मुताबिक, केंद्र शासित प्रदेश में पत्थरबाजी की घटनाएं पूरी तरह शून्य हो गई हैं, जबकि स्थानीय युवाओं के आतंकी संगठनों में शामिल होने के मामलों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है.
रिपोर्ट के मुताबिक, सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों और सरकार की विकास योजनाओं के चलते जम्मू-कश्मीर में हिंसा और विरोध प्रदर्शनों में कमी आई है. खास तौर पर पत्थरबाजी की घटनाओं का पूरी तरह खत्म होना सुरक्षा स्थिति में बड़े बदलाव का संकेत माना गया है. रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 10 और 12 मई 2025 को भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियानों के महानिदेशकों यानी DGMO के बीच हुई बातचीत के बाद जम्मू-कश्मीर और LoC पर स्थिति काफी हद तक स्थिर हुई. हालांकि, रक्षा मंत्रालय ने क्षेत्र की स्थिति को अभी भी अप्रत्याशित बताया है.
आतंकी हमले की चुनौती के बावजूद जम्मू-कश्मीर में पर्यटन गतिविधियों में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई. रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में करीब 2.3 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू-कश्मीर का दौरा किया. इनमें लगभग 4.13 लाख श्रद्धालु श्री अमरनाथ यात्रा में शामिल हुए.
रिपोर्ट में LoC पर संघर्षविराम उल्लंघन के मामलों में 2025 के दौरान बढ़ोतरी का भी जिक्र है. साल 2025 में 163 सीजफायर उल्लंघन दर्ज किए गए, जबकि 2024 में ऐसे सिर्फ 2 मामले सामने आए थे. इनमें से 124 मामले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दर्ज किए गए.
वर्षवार आंकड़े:
2019: 3,223
2020: 4,645
2021: 594
2022: 1
2023: 0
2024: 2
2025: 163
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, 2025 में आतंकियों ने LoC के रास्ते घुसपैठ की 6 कोशिशें कीं। इन घटनाओं में 12 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया गया.
पिछले वर्षों की तुलना में घुसपैठ के प्रयासों में लगातार कमी दर्ज हुई है.
2021: 8 प्रयास, 12 आतंकी ढेर
2022: 12 प्रयास, 18 आतंकी ढेर
2023: 18 प्रयास, 36 आतंकी ढेर
2024: 10 प्रयास, 19 आतंकी ढेर
2025: 6 प्रयास, 12 आतंकी ढेर
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आतंकियों की गतिविधियां अब LoC के बजाय अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) से जुड़े क्षेत्रों की ओर बढ़ती दिखाई दे रही हैं, जहां हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ी कोशिशें भी सामने आ रही हैं.
रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में सबसे अहम आंकड़ा स्थानीय आतंकी भर्ती को लेकर सामने आया है. 2025 में सिर्फ एक स्थानीय युवा के आतंकवाद की राह पर जाने की जानकारी सामने आई, जबकि 2021 में यह संख्या 146 और 2022 में 121 थी.
वर्षवार आंकड़े:
2021: 146
2022: 121
2023: 19
2024: 4
2025: 1
रिपोर्ट के मुताबिक, स्थानीय युवाओं ने हिंसा का रास्ता छोड़ना शुरू किया है और सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों से उन्हें लाभ मिल रहा है.
जम्मू-कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद विरोधी अभियान भी जारी रखे. रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 में 19 आतंकियों को मार गिराया गया, जिनमें 8 पाकिस्तानी आतंकी थे यानी मारे गए आतंकियों में करीब 40 फीसदी पाकिस्तानी थे. रक्षा मंत्रालय ने इन आंकड़ों को जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की भूमिका का संकेत बताया है. कुल मिलाकर, रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में पत्थरबाजी का शून्य होना, स्थानीय आतंकी भर्ती में भारी गिरावट, घुसपैठ के प्रयासों में कमी और पर्यटन में तेज बढ़ोतरी को जम्मू-कश्मीर के बदलते सुरक्षा माहौल के प्रमुख संकेतकों के तौर पर रेखांकित किया गया है.