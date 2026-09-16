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पत्थरबाजी बंद, आतंकी भर्ती भी घटी... कश्मीर में बदल गया माहौल? रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़े संकेत

Jammu-Kashmir Stone Pelting: जम्मू-कश्मरी की स्थिति में लगातार सुधार होता दिख रहा है. यहां पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं. वहीं, स्थानीय युवाओं के आतंकी संगठनों में शामिल होने पर भी भारी गिरावट दर्ज की गई है. इसको लेकर रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट सामने आई है.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 16, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:19 AM IST
पत्थरबाजी बंद, आतंकी भर्ती भी घटी... कश्मीर में बदल गया माहौल? रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़े संकेत

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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