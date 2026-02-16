Advertisement
trendingNow13111945
Hindi Newsदेशअचानक सेना के वेस्टर्न कमांड क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत? ऑपरेशन सिंदूर में निभाया था खास रोल; अब राजनीति हुई तेज

अचानक सेना के वेस्टर्न कमांड क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत? ऑपरेशन सिंदूर में निभाया था खास रोल; अब राजनीति हुई तेज

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर आज भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड के दौर पर पहुंचे. भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड की जिम्मेदारी वाला एरिया में पाकिस्तान बॉर्डर भी आता है. सर्जियो गोर के इस दौरे के बाद राजनीति भी तेज होते नजर आ रही है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Feb 16, 2026, 10:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अचानक सेना के वेस्टर्न कमांड क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत? ऑपरेशन सिंदूर में निभाया था खास रोल; अब राजनीति हुई तेज

Indian Army Western Command: भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर आज भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड के दौर पर पहुंचे. ये सामान्य दिखने वाला दौरान दुनिया के लिए बेहद असान्य है. जैसे ही गोर के विजिट की जानकारी सामने आई, इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई. रिपोर्ट्स के अनुसार, सर्जियो गोर   इंडो-पैसिफिक कमांड के कमांडर सेमुअल पपारो के साथ गए थे. दरअसल, किसी विदेशी डिप्लोमेट का सेना के कमांड हेडक्वार्टर में आना सामान्य नहीं है. हालांकि, ऐसा भी नहीं है कि ऐसा पहली बार हुआ है. 

अतीत के पन्नों पर नजर डालें, तो पता चलता है कि रॉबर्ट ब्लेकविल साल 2001 से 2003 तक भारत में अमेरिका के राजदूत थे. उस वक्त वह पूर्वोत्तर सीमा पर विजिट के लिए गए थे. इसके अलावा साल 2002 में सेना की 2-कोर के हेडक्वार्टर गए थे. बता दें कि भारतीय सेना की वेस्टर्न कमांड की जिम्मेदारी वाला एरिया में पाकिस्तान बॉर्डर भी आता है. 

सामने आया वीडियो 

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिकी राजदूत के इस विजिट का वीडियो भी सामने आया है. समाचार एजेंसी एएनआई ने एक एक्स पोस्ट में बताया कि भारत में अमेरिकी राजदूत, सर्जियो गोर और US-INDOPACOM कमांडर, एडमिरल सैमुअल जे. पापारो ने वेस्टर्न कमांड के हेडक्वार्टर का दौरा किया और वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के साथ भारत के वेस्टर्न फ्रंट पर स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायनामिक्स पर अहम बातचीत की. डेलीगेशन को वेस्टर्न फ्रंट के नज़रिए के बारे में पूरी जानकारी दी गई, जिसमें ऑपरेशनल तैयारी, खास विरासत, ऑपरेशन सिंदूर का काम और देश बनाने और इलाके की स्थिरता को मज़बूत करने में भारतीय सेना की अहम भूमिका शामिल है.

सर्जियो गोर ने दी थी जानकारी 

सोमवार सुबह सर्जियो गोर की ओर से एक एक्स पोस्ट किया गया. इस पोस्ट में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने लिखा था कि अभी चंडीगढ़ पहुंचा हूं. भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड का दौरा करने के लिए काफी एक्साइटेड हूं. जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट किया इसकी विजिट को लेकर तमाम प्रकार की चर्चाएं होने लगीं. वहीं, इस दौरा के पूरा होने पर गोर की ओर से दो तस्वीरों को साझा किया गया है और लिखा गया कि U.S. Indo-Pacific Command एडमिरल पापारो और भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड की रक्षा साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है. लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद.

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

defence news

Trending news

अचानक सेना के वेस्टर्न कमांड क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत? अब राजनीति हुई तेज
defence news
अचानक सेना के वेस्टर्न कमांड क्यों पहुंचे अमेरिकी राजदूत? अब राजनीति हुई तेज
अकाली, BJP और INC ने पंजाब को नशे में डुबोया, AAP बना रही नशा मुक्त; गरजे केजरीवाल
Punjab
अकाली, BJP और INC ने पंजाब को नशे में डुबोया, AAP बना रही नशा मुक्त; गरजे केजरीवाल
असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कहां खड़ी कांग्रेस? चुनौतियां कम नहीं
assembly elections
असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कहां खड़ी कांग्रेस? चुनौतियां कम नहीं
पीएम मोदी से मिले भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबक्र अहमद, इन मुद्दों पर की चर्चा
National News
पीएम मोदी से मिले भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबक्र अहमद, इन मुद्दों पर की चर्चा
भारत में बनाएगा 'हैमर' वेपन, मेक इन इंडिया के इस हथियार से कांप उठेंगे देश के दुश्मन
HAMMER weapon system
भारत में बनाएगा 'हैमर' वेपन, मेक इन इंडिया के इस हथियार से कांप उठेंगे देश के दुश्मन
जम्मू के बाल सुधार गृह में फायरिंग, पाकिस्तान से आए नाबालिग बंदियों ने चलाई गोली, और
Jammu Kashmir
जम्मू के बाल सुधार गृह में फायरिंग, पाकिस्तान से आए नाबालिग बंदियों ने चलाई गोली, और
एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद पहली बार भारत पहुंचे बिल गिट्स, होने लगी थू-थू
India News
एपस्टीन फाइल्स में नाम आने के बाद पहली बार भारत पहुंचे बिल गिट्स, होने लगी थू-थू
शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी
Supreme Court
शादी से पहले 'अजनबी' लड़का- लड़की कैसे संबंध बना सकते हैं? SC की सख्त टिप्पणी
पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
Jammu Kashmir
पहले आर्मी चीफ, अब GOC का दौरा, PAK फौज को वार्निंग; गड़बड़ की तो बचोगे नहीं
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?
pandit jawahar lal nehru
'अगर मौलाना नहीं जीते तो तुम...', 1952 के आम चुनाव में कैसे बदला था नतीजा?