Advertisement
trendingNow13076901
Hindi Newsदेश114 राफेल जेट खरीदने का प्रस्ताव डीपीबी से मंजूर, मैक्रो के दौरे में लग सकती है डील पर मुहर

114 राफेल जेट खरीदने का प्रस्ताव डीपीबी से मंजूर, मैक्रो के दौरे में लग सकती है डील पर मुहर

Rafale fighter jets: इस सौदे की कुल कीमत लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपये (करीब 36 अरब डॉलर) है. इनमें से ज्यादातर विमान भारत में बनाए जाएंगे, लेकिन इनमें स्वदेशी सामग्री सिर्फ 30 प्रतिशत होगी. जो बाद में बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 16, 2026, 09:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

114 राफेल जेट खरीदने का प्रस्ताव डीपीबी से मंजूर, मैक्रो के दौरे में लग सकती है डील पर मुहर

Rafale fighter jets from Dassault Aviation: भारत के रक्षा खरीद बोर्ड (Defence Procurement Board) ने फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मंत्रालय की मंजूरी के बाद कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) से अंतिम हरी झंडी मिलेगी. यानी अब ये प्रस्ताव अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास रक्षा अधिग्रहण परिषद में मंजूरी के लिए जाएगा. यह डील फरवरी 2026 में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की यात्रा के दौरान पक्की होने की उम्मीद है. फरवरी में अगर इस सौदे पर फाइनल मुहर लग गई तब भारत के पास 176 राफेल विमान हो जाएंगे. फिलहाल 36 राफेल जेट भारत के पास हैं. जिनमें से 26 नौसेना ने ऑर्डर दिए थे.

भारत का सबसे बड़ा रक्षा समझौता

यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये S-400 की डील से भी बड़ा सौदा है. भारतीय वायु सेना के पास अभी लड़ाकू विमानों की संख्या 2012 में तय हुई संख्या से काफी कम है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) जिन दोनों हल्के और मध्यम लड़ाकू विमान बनाने पर काम कर रहा है, उस प्रोजेक्ट पर काम पूरा होने में अभी लंबा समय लग सकता है. पिछले साल अक्टूबर में एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह कह चुके हैं कि राफेल भारत के लिए उपयुक्त लड़ाकू विमानों में से है. उन्होंने ये भी कहा था कि राफेल हो या कोई और फोर्स की आवश्यकताएं पूरा होना ज्यादा महत्वपूर्ण है.

Add Zee News as a Preferred Source

देर कहां लग रही थी?

वायु सेना (IAF) के लिए हो रहे 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) या राफेल फाइटर जेट सौदे में सोर्स कोड को लेकर काफी मंथन चला. देशहित में सोर्स कोड का ट्रांसफर होना सबसे जरूरी था. क्योंकि इसके बिना ये सौदा काफी महंगा पड़ता. सौदे को लेकर हो रही चर्चा में महज 30 फीसदी स्वदेशी सामग्री का जिक्र था, जो मेक इन इंडिया से कम है. फ्रांस ने इससे ज्यादा टीओटी नहीं देने का फैसला किया है. कुछ देर इस बहस में भी हुई. हालांकि जानकारों का मानना है कि व्यावहारिक रूप से 30 प्रतिशत ठीक है क्योंकि ज्यादा स्वदेशी बनाने में देरी हो सकती है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Rafale

Trending news

पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
Today Latest Hindi News
पाकिस्तान से लश्कर कमांडर का हिंदुओं के खिलाफ ऐलान-ए-जंग, कौन है राणा अशफाक?
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
Rafale
114 राफेल खरीदने का प्रस्ताव DPB से मंजूर, मैक्रो के दौरे में पक्की हो सकती है डील
जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
Justice Varma
जस्टिस वर्मा को SC से बड़ा झटका, महाभियोग कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
Indian Army
दुश्मनों के सारे दांव धरे रह जाएंगे; सेना हासिल करने जा रही 'फायर फाइटिंग रोबोट'
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
BMC election results
गैंगस्‍टर से नेता बने अरुण गवली की बेटी योगिता चुनाव हारी, 'डैडी' की सियासत को झटका
CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
Punjab
CM भगवंत मान से मिले ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर, पंजाब में निवेश के लिए बना माहौल
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
betting websites
सट्टेबाजी पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, 242 वेबसाइट्स बैन, 7800 से ज्यादा लिंक ब्लॉक
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
Maharashtra Nikay Chunav Result 2026
महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बचाई लाज, भगवा लहर के बीच इस नगरपालिका से राहुल हुए खुश
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
Maharashtra Election
पहले ग्रामीणों में पाई फतह अब जीते शहर, कैसे संभाजीनगर- मुंबई तक AIMIM ने गाड़े झंडे
क्या होती है गैस लाइटिंग? महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी ने आरोप जड़ा
Maharashtra
क्या होती है गैस लाइटिंग? महाराष्ट्र निकाय चुनाव नतीजों पर राहुल गांधी ने आरोप जड़ा