114 राफेल जेट खरीदने का प्रस्ताव डीपीबी से मंजूर, मैक्रो के दौरे में लग सकती है डील पर मुहर

Rafale fighter jets from Dassault Aviation: भारत के रक्षा खरीद बोर्ड (Defence Procurement Board) ने फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन से 114 राफेल फाइटर जेट खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. मंत्रालय की मंजूरी के बाद कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) से अंतिम हरी झंडी मिलेगी. यानी अब ये प्रस्ताव अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास रक्षा अधिग्रहण परिषद में मंजूरी के लिए जाएगा. यह डील फरवरी 2026 में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की यात्रा के दौरान पक्की होने की उम्मीद है. फरवरी में अगर इस सौदे पर फाइनल मुहर लग गई तब भारत के पास 176 राफेल विमान हो जाएंगे. फिलहाल 36 राफेल जेट भारत के पास हैं. जिनमें से 26 नौसेना ने ऑर्डर दिए थे.

भारत का सबसे बड़ा रक्षा समझौता

यह भारत का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक ये S-400 की डील से भी बड़ा सौदा है. भारतीय वायु सेना के पास अभी लड़ाकू विमानों की संख्या 2012 में तय हुई संख्या से काफी कम है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) जिन दोनों हल्के और मध्यम लड़ाकू विमान बनाने पर काम कर रहा है, उस प्रोजेक्ट पर काम पूरा होने में अभी लंबा समय लग सकता है. पिछले साल अक्टूबर में एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह कह चुके हैं कि राफेल भारत के लिए उपयुक्त लड़ाकू विमानों में से है. उन्होंने ये भी कहा था कि राफेल हो या कोई और फोर्स की आवश्यकताएं पूरा होना ज्यादा महत्वपूर्ण है.

देर कहां लग रही थी?

वायु सेना (IAF) के लिए हो रहे 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट (MRFA) या राफेल फाइटर जेट सौदे में सोर्स कोड को लेकर काफी मंथन चला. देशहित में सोर्स कोड का ट्रांसफर होना सबसे जरूरी था. क्योंकि इसके बिना ये सौदा काफी महंगा पड़ता. सौदे को लेकर हो रही चर्चा में महज 30 फीसदी स्वदेशी सामग्री का जिक्र था, जो मेक इन इंडिया से कम है. फ्रांस ने इससे ज्यादा टीओटी नहीं देने का फैसला किया है. कुछ देर इस बहस में भी हुई. हालांकि जानकारों का मानना है कि व्यावहारिक रूप से 30 प्रतिशत ठीक है क्योंकि ज्यादा स्वदेशी बनाने में देरी हो सकती है.