Pahalgam Attack: पहलगाम के गुनहगारों से कैसे हिसाब होगा? मंच से खुलेआम रक्षा मंत्री राजनाथ ने बता दिया

Rajnath Singh News: पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है. किसी ने पति तो किसी ने पिता को खोया है. कश्मीर से आ रही तस्वीरें कलेजा चीर रही हैं. थोड़ी देर पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से खुलेआम बता दिया कि सरकार क्या तैयारी कर रही है. हां, राजनाथ ने कहा कि दहशतगर्दों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से जवाब मिलेगा. आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर स्वदेश लौटे हैं. एयरपोर्ट पर आते ही उन्होंने मीटिंग की और शाम में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति (CCS) की बैठक होने वाली है.

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के एक दिन बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया. रक्षा मंत्री ने कहा, 'आतंकी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा और जल्द ही भारत की ओर से एक्शन लिया जाएगा.' दिल्ली में आयोजित 'अर्जन सिंह मेमोरियल लेक्चर' कार्यक्रम में बोलते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सभी जरूरी कदम उठाएगा और घटना को अंजाम देने वालों तक जल्द ही पहुंचेगा.

#WATCH | #PahalgamTerrorAttack | Delhi: Raksha Mantri Rajnath Singh says, "Yesterday, in Pahalgam, targeting a particular religion, terrorists executed a cowardly act, in which we lost many innocent lives... I want to assure the countrymen that the government will take every… pic.twitter.com/VhNHD0kO2E

— ANI (@ANI) April 23, 2025