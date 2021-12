रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की CDS बिपिन रावत के परिजनों से मुलाकात, संसद में कल देंगे बयान

नई दिल्ली: भारतीय वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी सवार थे. सूत्रों के मुताबिक दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हुई है. इस हादसे के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे. यहां वे करीब 10 मिनट तक रुके.

जनरल रावत की स्थिति के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं दी गई है. वायुसेना ने कहा कि हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं. वायुसेना का एमआई-17वीएच हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. हेलीकॉप्टर ने कोयंबटूर के पास सुलुर वायुसेना अड्डे से उड़ान भरी थी. हादसे के बारे में रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी जानकारी दी है वहीं इस हादसे के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल (गुरुवार) संसद में बयान देंगे.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हेलीकॉप्टर में सवार सभी घायल लोगों को दुर्घटनास्थल से निकाल लिया गया है. उन्होंने बताया कि सीडीएस जनरल रावत वेलिंगटन में ‘डिफेंस सर्विसेज कॉलेज’ (डीएससी) जा रहे थे तभी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस बीच, कोयंबटूर में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 5 शव निकाल लिए गए हैं और मलबे से तीन लोगों को बचाया गया. उन्होंने बताया कि हेलीकॉप्टर नीलगिरि जिले के पर्वतीय क्षेत्र में कुन्नूर के निकट नंजप्पनचथिराम इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ.

#WATCH | Latest visuals from military chopper crash site in Tamil Nadu.

CDS Gen Bipin Rawat, his staff and some family members were on board chopper.

