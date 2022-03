Delhi Metro: वॉयलेट, ग्रीन और पिंक लाइन के मेट्रो यात्रियों के लिए जरूरी सूचना, जा रहे हैं तो पहले ये पढ़ें

नई दिल्ली: तकनीकी खराबी के कारण दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) के तीन गलियारों में आज सुबह सेवाएं प्रभावित हुईं. दिल्ली मेट्रो रेल निगम (DMRC) ने यह जानकारी दी. इस दौरान कई स्टेशनों पर लंबी कतारें लग गईं, जिसकी तस्वीरें यात्रियों ने सोशल मीडिया पर साझा कीं. इस दौरान करीब तीन घंटे तक मेट्रो से सफर करने वाले हजारों लोग परेशान हुए. सुबह करीब 11.30 बजे मेट्रो ने ट्वीट करके सेवाएं सामान्य होने का ऐलान किया.

Service Update

Services have been normalised. However, to avoid any further inconvenience, the system is still under observation. Passengers are requested to allow for some extra time in their commute. https://t.co/dkz8CalVfy

— Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें(@OfficialDMRC) March 17, 2022