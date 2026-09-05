वोट नहीं डालने दे रहा 'शैतान', ना वोटर आईडी, ना आधार... क्यों हर चीज से कटा हुआ है ये समुदाय

देश में एक तरफ हर कोई चाहता है कि SIR का टेस्ट पास हो जाए. यानी उसका नाम वोटर लिस्ट से ना हटे. लेकिन दूसरी ओर, देश में एक समुदाय ऐसा है, जो नहीं चाहता कि उसका नाम वोटर लिस्ट में आए. चौंक गए ना. लेकिन यह सच है. मिजोरम के बॉर्डर के पास एक शहर है. नाम है चम्फाई. TOI के मुताबिक, यहां '666' (जिसे बाइबिल में शैतान का नंबर माना जाता है) नंबर के डर ने एक पूरे समुदाय को बरसों से वोटिंग सिस्टम से दूर रखा हुआ है. उनके लिए आधार, वोटर रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट और दूसरे सरकारी दस्तावेज सिर्फ आम कागजी कार्रवाई नहीं हैं. उन्हें डर है कि ऐसा करने से उन पर एक ऐसा ठप्पा लग सकता है, जिसे उनका धर्म मना करता है. इस वजह से डिलीट चर्च नाम के 67 सदस्यों के समुदाय ने खुद को न सिर्फ वोटिंग बल्कि कुछ मामलों में बाहरी स्कूलों, कल्याणकारी योजनाओं और अन्य सरकारी संस्थाओं से भी दूर रखा हुआ है.