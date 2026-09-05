वोट नहीं डालने दे रहा 'शैतान', ना वोटर आईडी, ना आधार... क्यों हर चीज से कटा हुआ है ये समुदाय

देश में एक तरफ हर कोई चाहता है कि SIR का टेस्ट पास हो जाए. यानी उसका नाम वोटर लिस्ट से ना हटे. लेकिन दूसरी ओर, देश में एक समुदाय ऐसा है, जो नहीं चाहता कि उसका नाम वोटर लिस्ट में आए. चौंक गए ना. लेकिन यह सच है. मिजोरम के बॉर्डर के पास एक शहर है. नाम है चम्फाई. TOI के मुताबिक, यहां '666' (जिसे बाइबिल में शैतान का नंबर माना जाता है) नंबर के डर ने एक पूरे समुदाय को बरसों से वोटिंग सिस्टम से दूर रखा हुआ है. उनके लिए आधार, वोटर रजिस्ट्रेशन, बैंक अकाउंट और दूसरे सरकारी दस्तावेज सिर्फ आम कागजी कार्रवाई नहीं हैं. उन्हें डर है कि ऐसा करने से उन पर एक ऐसा ठप्पा लग सकता है, जिसे उनका धर्म मना करता है. इस वजह से डिलीट चर्च नाम के 67 सदस्यों के समुदाय ने खुद को न सिर्फ वोटिंग बल्कि कुछ मामलों में बाहरी स्कूलों, कल्याणकारी योजनाओं और अन्य सरकारी संस्थाओं से भी दूर रखा हुआ है.
दरअसल, 666 नंबर का डर, जिसे हेक्साकोसियोहेक्सेकोंटाहेक्साफोबिया के नाम से भी जाना जाता है. इसका जिक्र बाइबिल में भी मिलता है. अधिकारी जमकर मशक्कत कर रहे हैं ताकि ये लोग अपना फैसला बदल लें. शुक्रवार को मिजोरम की मुख्य चुनाव अधिकारी गरिमा गुप्ता ने इस समुदाय के लोगों से मुलाकात की और जानना चाहा कि आखिर क्यों ये लोग चुनावी प्रक्रिया से दूर होना चाहते हैं.
सूत्रों के मुताबिक, मीटिंग के दौरान कम्युनिटी के सदस्यों ने CEO से कहा कि वे वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल नहीं करवाना चाहते क्योंकि उनका मानना है कि ऐसा रजिस्ट्रेशन उनकी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ है.उन्होंने बताया कि कुल 309 वोटर, जिनके नाम पिछली लिस्ट में थे, उन्होंने धार्मिक कारणों से SIR के दौरान रजिस्ट्रेशन करवाने से मना कर दिया; इनमें चर्च कम्युनिटी के सदस्य भी शामिल थे.
डिलीट चर्च मिजोरम के उन छोटे समुदायों में से एक है, जो औपचारिक पहचान नहीं चाहते. इस समुदाय के कई सदस्यों ने तो बच्चों का दाखिला तक स्कूल में नहीं कराया. ना इन्होंने राशन कार्ड बनवाया, ना आधार कार्ड, ना ही इनका कोई बैंक अकाउंट है ना ही पहचान के अन्य दस्तावेज. इस समुदाय के 67 लोगों में से 30-40 ऐसे हैं, जो वोट देने के लायक हैं. 20 नाबालिग हैं.
7 सितंबर को आएगी लिस्ट
दरअसल, भारत का चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को ठीक करने के लिए SIR (स्पेशल समरी रिविजन) कर रहा है, ताकि अयोग्य लोगों के नाम हटाए जा सकें और यह पक्का किया जा सके कि सभी योग्य भारतीय नागरिकों का नाम लिस्ट में शामिल हो. यह प्रक्रिया पूरी होने वाली है और फाइनल वोटर लिस्ट 7 सितंबर को जारी की जाएगी. इस बीच, राज्य भर के जिला चुनाव अधिकारियों (DEOs) ने शुक्रवार को SIR लागू करने और फाइनल लिस्ट जारी करने की तैयारियों की समीक्षा के लिए बैठकें कीं. अफसरों के अलावा, इन बैठकों में राजनीतिक दलों और प्रमुख सिविल सोसाइटी समूहों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया. 4 जुलाई को जारी ड्राफ्ट लिस्ट के अनुसार, राज्य के सभी 11 जिलों में कुल 8,28,906 वोटर थे, जिनमें 4,29,881 महिला वोटर शामिल थीं. चुनाव अधिकारियों ने बताया कि कुल 46,163 एन्यूमरेशन फॉर्म (5.28 प्रतिशत) जमा नहीं हो पाए.
उन्होंने बताया कि इनमें से 21,295 वोटर (2.43 प्रतिशत) की मौत हो चुकी थी. 13,978 (1.60 प्रतिशत) वोटर शायद दूसरे राज्यों या देशों में स्थायी रूप से चले गए थे. 8,333 (0.95 प्रतिशत) वोटर बार-बार जाने के बावजूद नहीं मिल पाए, और 2,248 (0.26 प्रतिशत) वोटर पहले से ही कहीं और रजिस्टर्ड थे.