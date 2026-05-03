DELHI AC BLAST: 9 मौतों में 3 की वजह बना डिजिटल लॉक? मां के सीने से चिपकी मिली मासूम की लाश

दिल्ली के इस दर्दनाक हादसे में हर मिनट जैसे ज़िंदगी और मौत के बीच जंग चल रही थी. दोपहर करीब 3 बजकर 55 मिनट पर परिवार के एक रिश्तेदार के पास घबराहट भरा फोन आया 'घर में आग लग गई है.' लेकिन तब तक हालात तेजी से बेकाबू हो चुके थे. बताया जा रहा है कि घर में डिजिटल लॉक लगा हुआ था, जो आग लगने के बाद काम नहीं कर पाया. बाहर निकलने की कोशिश में परिवार दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन लॉक नहीं खुला. वहीं पर एक ऐसी भी डेडबॉडी मिली जिसने वहां मौजूद हर किसी को झकझोर के रख दिया. ये एक मां और बच्चे की डेडबॉडी थी जिसमें मां ने आखिरी क्षणों तक अपने लाल को बचाने के लिए अपनी बाहों में छिपा रखा था.

दिल्ली के शाहदरा इलाके में विवेक विहार में लगी आग में नौ लोगों की मौत हो गई जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हैं. इनमें से 4 बुरी तरह से झुलसे हुए हैं इनका इलाज चल रहा है. वही प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जब आग की लपटें देखकर वो है फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के साथ अंदर गए तो एक मां के सीने से चिपके हुए बच्चे की जली हुई लाश मिली. एक महिला गद्दे पर सोए सोए ही जल गई थी अधिकारियों के मुताबिक छत पर जाने का रास्ता लॉक था. वही एक परिवार के रिश्तेदार ने बताया कि उनकी रिश्तेदार का 3:55 पर फोन आया की डिजिटल लॉक हो गया है जिसकी वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पा रही है इस परिवार की भी मौत हो गई.

बच्चे को सीने से लगाए हुई मां की मिली लाश

दिल्ली के शाहदरा इलाके में एसी के धमाके से लगी आग में एक लाश ऐसी भी पाई गई जिसमें मां अपने बच्चे को सीने से लिपटाकर सोई थी और दोनों ही आग में जलकर खाक हो गए थे. मां की ममता की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया. एक मां अपने बच्चे को सीने से लगाए हुए मृत पाई गई. जैसे आखिरी सांस तक उसने अपने लाल को बचाने की भरसक कोशिश की हो.

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अगर डिजिटल लॉक नहीं होता तो...

डिविजनल ऑफिसर मुकेश वर्मा ने बताया कि 3 डेडबॉडी छत पर हुए लॉक को तोड़ने के बाद निकाली गई थीं. दरअसल डिजिटल लॉक होने की वजह से दरवाजा नहीं खुल पाया था. उन्होंने बताया कि हमने यहां पर पांच सीढ़ियों का इस्तेमाल किया था और यहां से 15 लोगों की जान बचाई गई थी. अगर वो दरवाजा डिजिटल लॉक नहीं होता तो शायद वो 3 लोग भी बचा लिए जाते जो बंद दरवाजे के पीछे फंस गए थे.

एसी ब्लास्ट की त्रासदी ने खड़े किए कई सवाल

घटना स्थल पर देखने से यह जानकारी मिल रही है कि बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा लोहे की ग्रिल लगाकर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है जिससे की रेस्क्यू में मुश्किल आयी और रेस्क्यू नहीं हो पाया. आग और धुएं के बीच फंसे निशांत का परिवार मदद का इंतजार करता रहा, लेकिन चंद मिनटों में ही हालात इतने खराब हो गए कि वे खुद को बचा नहीं सके. यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी चूक या सुरक्षा इंतजाम की खामी नहीं, बल्कि एक ऐसी त्रासदी बन गया जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या आधुनिक सुरक्षा सिस्टम कभी-कभी जानलेवा साबित हो सकते हैं? और क्या ऐसे हालात से बचने के लिए इमरजेंसी विकल्प होना जरूरी नहीं है?

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