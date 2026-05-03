बालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा?

रविवार की सुबह दिल्ली के शाहदरा स्थित विवेक विहार इलाके में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक चार मंजिला इमारत में अचानक AC में धमाका हो गया और आग भड़क उठी. सुबह का समय होने की वजह से कई लोग अपने घरों में ही मौजूद थे, जिससे हालात और गंभीर हो गए. देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया. इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि करीब 12 लोग झुलस गए. आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. वहीं एक चश्मदीद ने बताया कि कैसे दमकल कर्मियों की मुश्तैदी से लगभग 20 लोगों की जान बचा ली गई.

सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने के साथ-साथ राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. पुलिस और फायर विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है.

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#WATCH | Delhi: A resident, Rohit, says, "A blast in the AC triggered the fire... Around 12-15 were rescued. However, 4-5 people are still missing. The fire started at around 03:13 am... Fire tenders arrived at around 3:35 am... Efforts are being made to extinguish the fire..." https://t.co/JXCQ0AMEls pic.twitter.com/RbuRkJEVJS — ANI (@ANI) May 3, 2026

चश्मदीद ने बताया-हादसे में कैसे बचाई गई 20 लोगों की जान

विवेक विहार के एक स्थानीय निवासी, चरणजीत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, 'बिल्डिंग में आग लगने की घटना के तुरंत बाद दमकल कर्मियों को सूचना दी गई और वो बहुत ही तेजी से अपने आग बुझाने और लोगों को बचाने के अभियान में जुट गए. दस से अधिक वाहन (दमकल गाड़ियां) घटनास्थल पर पहुंचे. दमकल कर्मियों ने बालकनी के रास्ते बिल्डिंग में घुसकर आग में फंसे लगभग 20 लोगों को बचाया. वहीं इस दौरान पीछे के फ्लैटों से भी कुछ लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे. मुझे लगता है कि एक या दो परिवार अभी भी इमारत के नीचे दबे हुए हैं.'

हादसे पर क्या बोली दिल्ली पुलिस?

शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजेंद्र प्रसाद मीना ने बताया, 'विवेक विहार में एक चार मंजिला इमारत के एक घर में आग लग गई, जिसमें दूसरी मंजिल पर हताहत हुए. अब तक 3-4 शव बरामद किए गए हैं और शेष शवों की तलाश जारी है. हम अभी भी खोजबीन कर रहे हैं. खोज पूरी होने पर हम आपको सूचित करेंगे.' वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया, 'शुरुआती जांच में पता चला है कि आग लगने की इस घटना में 9 लोगों की जान चली गई है. आग दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर बने फ्लैटों में लगी थी. बचाव और आग बुझाने के काम के दौरान, इमारत से 10-15 लोगों को बचाया गया. इनमें से दो लोगों को मामूली चोटें आई थीं, जिन्हें इलाज के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर DDMA के कर्मचारियों, ट्रैफिक अधिकारियों और स्थानीय पुलिस के साथ 12 दमकल गाड़ियां मौजूद थीं.

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