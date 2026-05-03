Advertisement
trendingNow13202385
Hindi Newsदेशबालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा?

बालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा?

दिल्ली के शाहदरा में विवेक विहार स्थित अपार्टमेंट में एसी ब्लास्ट की वजह से 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. इस हादसे में लगभग 12 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं. हादसे के वक्त वहां मौजूद चश्मदीद चरणजीत सिंह ने बताया कि मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता था लेकिन...

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: May 03, 2026, 10:16 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा? (Photo- ANI)
बालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा? (Photo- ANI)

रविवार की सुबह दिल्ली के शाहदरा स्थित विवेक विहार इलाके में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक चार मंजिला इमारत में अचानक AC में धमाका हो गया और आग भड़क उठी. सुबह का समय होने की वजह से कई लोग अपने घरों में ही मौजूद थे, जिससे हालात और गंभीर हो गए. देखते ही देखते आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया. इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि करीब 12 लोग झुलस गए. आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी. वहीं एक चश्मदीद ने बताया कि कैसे दमकल कर्मियों की मुश्तैदी से लगभग 20 लोगों की जान बचा ली गई.

सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने के साथ-साथ राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है. हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिससे मौत का आंकड़ा बढ़ने की संभावना है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है. पुलिस और फायर विभाग की टीम मामले की जांच में जुटी है.

 

Add Zee News as a Preferred Source

चश्मदीद ने बताया-हादसे में कैसे बचाई गई 20 लोगों की जान

विवेक विहार के एक स्थानीय निवासी, चरणजीत सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया, 'बिल्डिंग में आग लगने की घटना के तुरंत बाद दमकल कर्मियों को सूचना दी गई और वो बहुत ही तेजी से अपने आग बुझाने और लोगों को बचाने के अभियान में जुट गए. दस से अधिक वाहन (दमकल गाड़ियां) घटनास्थल पर पहुंचे. दमकल कर्मियों ने बालकनी के रास्ते बिल्डिंग में घुसकर आग में फंसे लगभग 20 लोगों को बचाया. वहीं इस दौरान पीछे के फ्लैटों से भी कुछ लोग बाहर निकलने में कामयाब रहे. मुझे लगता है कि एक या दो परिवार अभी भी इमारत के नीचे दबे हुए हैं.'

हादसे पर क्या बोली दिल्ली पुलिस?

शाहदरा जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) राजेंद्र प्रसाद मीना ने बताया, 'विवेक विहार में एक चार मंजिला इमारत के एक घर में आग लग गई, जिसमें दूसरी मंजिल पर हताहत हुए. अब तक 3-4 शव बरामद किए गए हैं और शेष शवों की तलाश जारी है. हम अभी भी खोजबीन कर रहे हैं. खोज पूरी होने पर हम आपको सूचित करेंगे.' वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया, 'शुरुआती जांच में पता चला है कि आग लगने की इस घटना में 9 लोगों की जान चली गई है. आग दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर बने फ्लैटों में लगी थी. बचाव और आग बुझाने के काम के दौरान, इमारत से 10-15 लोगों को बचाया गया. इनमें से दो लोगों को मामूली चोटें आई थीं, जिन्हें इलाज के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मौके पर DDMA के कर्मचारियों, ट्रैफिक अधिकारियों और स्थानीय पुलिस के साथ 12 दमकल गाड़ियां मौजूद थीं.

यह भी पढ़ेंः विवेक विहार हादसा, धू-धूकर जली इमारत, 4 लोगों ने गंवाई जान, 12 लोग बुरी तरह झुलसे

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

DelhiACAC blast

Trending news

DNA से होगी पहचान! दिल्ली AC ब्लास्ट में बुरी तरह जली लाशें, जानें 10 बड़ी बातें
Delhi AC Blast
DNA से होगी पहचान! दिल्ली AC ब्लास्ट में बुरी तरह जली लाशें, जानें 10 बड़ी बातें
बालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा?
Delhi
बालकनी के रास्ते 20 लोगों को बचाया... दिल्ली AC ब्लास्ट के चश्मदीद ने क्या देखा?
खून और पानी साथ नहीं! चेनाब पर भारत का एक्शन, पाकिस्तान में फिर होगी पानी की किल्लत
Pakistan
खून और पानी साथ नहीं! चेनाब पर भारत का एक्शन, पाकिस्तान में फिर होगी पानी की किल्लत
दिल्ली में आधी रात मौत का तांडव: AC ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में लगी आग, 9 की मौत
Vivek Vihar AC blast
दिल्ली में आधी रात मौत का तांडव: AC ब्लास्ट के बाद बिल्डिंग में लगी आग, 9 की मौत
बंगाल में EVM पर बवाल! स्ट्रॉन्ग रूम बने ‘वार जोन’, 24 घंटे से महिलाओं का प्रदर्शन
West Bengal
बंगाल में EVM पर बवाल! स्ट्रॉन्ग रूम बने ‘वार जोन’, 24 घंटे से महिलाओं का प्रदर्शन
Bengal: रिजल्ट से पहले री-पोल धमाका! फाल्टा के 285 बूथों पर फिर वोटिंग क्यों?
West Bengal Election 2026
Bengal: रिजल्ट से पहले री-पोल धमाका! फाल्टा के 285 बूथों पर फिर वोटिंग क्यों?
वोट आपका, मुनाफा किसी और का! अब नेता, जनता और उनके मुद्दों तक सीमित नहीं रहे चुनाव
Election
वोट आपका, मुनाफा किसी और का! अब नेता, जनता और उनके मुद्दों तक सीमित नहीं रहे चुनाव
4 मई से पहले ही बंगाल में हो गया 'खेला'! बिधाननगर में रणक्षेत्र बना कॉलेज
West Bengal Election 2026
4 मई से पहले ही बंगाल में हो गया 'खेला'! बिधाननगर में रणक्षेत्र बना कॉलेज
क्या BJP की मंदिर पॉलिटिक्स ढहा पाएगी CM ममता का ‘दुर्ग’? भक्ति मोड में कई दिग्गज
West Bengal Election 2026
क्या BJP की मंदिर पॉलिटिक्स ढहा पाएगी CM ममता का ‘दुर्ग’? भक्ति मोड में कई दिग्गज
मौसम मार चुका है पलटी, अगले 48 घंटे आंधी-बारिश का खतरा; IMD ने जारी किया अलर्ट
weather update
मौसम मार चुका है पलटी, अगले 48 घंटे आंधी-बारिश का खतरा; IMD ने जारी किया अलर्ट