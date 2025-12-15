न उतनी पराली जली ना... सारे नियम कानून भी माने जा रहे हैं, दिल्ली में पलूशन आखिर कैसे हो रहा? वैज्ञानिकों ने बताया

Trending Photos
Delhi Air Pollution: दिल्ली NCR के कई इलाके पिछले 3-4 दिनों से प्रदूषण की गहरी मार झेल रहे हैं. दिल्ली से सटे यूपी-हरियाणा के इलाकों में धुएं, धूल और धुंध की गहरी परत नज़र आ रही है. वो भी तब जब इस साल ना तो पहले जितनी पराली जल रही है. ना ही दिवाली का मौका है. और तो और प्रदूषण पर काबू पाने के लिए दिल्ली में ग्रैप-4 तक लागू है. इसके बावजूद NCR में रहने वाले लाखों-करोड़ों लोगों की सांसों में प्रदूषण का ज़हर घुलता जा रहा है. दिल्ली NCR के कई इलाकों में आज फिर AQ1 450 के पार दर्ज किया गया. दिल्ली के वजीरपुर और रोहिणी में तो AQI 500 के लेवल को पार कर गया.
प्रदूषण कहां कहां तक फैला?
अब इस मैप के ज़रिए भी समझिए कि प्रदूषण कहां कहां तक फैला है. दिल्ली से सटे हरियाणा और यूपी के कई शहर पूरी तरह से प्रदूषण की चपेट में दिखाई पड़ रहे हैं. यूपी के नोएडा, गाज़ियाबाद से लेकर मेरठ, रोहतक और हरियाणा के गुड़गांव-फरीदाबाद तक पॉल्यूशन का रेड कॉर्नर दिखाई दे रहा है.
आईएमडी (IMD) के मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार के मुताबिक फिलहाल उत्तर भारत के आसपास क्लाउड पैच दिख रहे है इसकी वजह से मौसम में नमी देखी जा रही है, जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ आता है तो मॉइश्चर (नमी) बढ़ता है इसलिए बेहद घना कोहरा दिख रहा है. कोहरा मैदानी इलाकों में पहली बार दिखा है, ये ठीक हो जाएगा आज के बाद हवा की गति बढ़ेगी. मौसम में ओस देखने को नहीं मिल रही इसकी वजह है कोई एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस नहीं है इसी वजह से मौसम रुक सा गया है.
आपको बता दें, दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजह पराली जलना, इंडस्ट्रियल वर्क और गाड़ियों का धुआं माना जाता है.
लेकिन इस बार पंजाब-हरियाणा में 80 प्रतिशत कम पराली जली है. दिल्ली में ग्रैप 4 लागू होने से इंडस्ट्रियल वर्क पर भी रोक है
साथ ही बीएस-4 वाहनों पर भी बैन है. इसके अलावा सभी निर्माण कार्य बंद हैं, फ्यूल (ईंधन) जलाने पर बैन है, डीजल जेनरेटर, ईंट भट्ठे और खनन पर भी रोक है.
दिल्ली NCR की हवा ज़हरीली क्यों हो गई ? वैज्ञानिकों ने बताया
तो फिर सवाल ये उठता है कि इतना कुछ करने के बाद भी अचानक दिल्ली NCR की हवा ज़हरीली क्यों हो गई ?
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से संबद्ध वैज्ञानिक शरणजीत कौर ने बताया कि सर्दी के दिनों के में दिल्ली की आवोहवा बहुत खराब हो जाती है लेकिन ऐसा नहीं है ये बाकी दिन नहीं होता है, सर्दियों में ये महसूस ज्यादा होता है. पराली को दोष नहीं दिया जा सकता है, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं मुख्य वजह है, पिछले 10 दिनों में पराली से 0.1 परसेंट प्रदूषण हुआ है.
दिल्ली की हवा ज़हरीली हुई तो विपक्ष ने भी केंद्र सरकार को घेरते हुए सदन में प्रदूषण पर चर्चा की मांग कर दी. वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि केंद्र समेत दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की सरकारें नाकाम रही हैं. इस सियासत के बीच आम आदमी ने भी सवाल पूछा कि प्रदूषण के इस ज़हर से कब और कैसे निजात मिलेगी.
हालांकि जानकार मान रहे हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कम होने की वजह से दिल्ली में हवा की रफ्तार थम गई, जिसकी वजह से ना सिर्फ ठंड़ बढ़ी बल्कि प्रदूषण का भी जबरदस्त प्रहार हुआ.
ज़मीन से आसमान तक हाहाकार
इसके चलते 60 फ्लाइट रद्द हुईं. प्रदूषण की मार से मचा हाहाकार मचा है. हाइवे पर कई गाड़ियां आपस में टकराती चली गईं. यानी जमीन से आसमान तक हाहाकार मच गया. सिर्फ दिल्ली में ही धुंध ने 60 फ्लाइट रद्द करा दीं. 250 फ्लाइट देरी से चलीं. धुंध की वजह से कम हुई विजिबिलिटी का खतरनाक असर दिल्ली-NCR के इलाकों में भी दिखा, जहां कई जगह दर्जनों गाड़ियां आपस में भिड़ गईं.
यहां चिंता की बात ये है कि अभी तो सर्दी शुरू हुई है. अभी आधा दिसंबर और पूरी जनवरी बाकी है. अगर जल्द ही पॉल्यूशन का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो दिल्ली-एनसीआर के करोड़ों लोगों पर सांसों का संकट गहरा जाएगा.
