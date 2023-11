Delhi NCR AQI Today: दिल्ली की दमघोंटू हवा कब होगी साफ? कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार; जानें अपने यहां की एयर क्वालिटी

Delhi Pollution News In Hindi: दिल्ली वालों को दमघोंटू हवा से छुटकारा कब मिलेगा, वो साफ हवा में कब सांस ले पाएंगे. ये सवाल पिछले कई हफ्तों से लगातार बना हुआ है. हालांकि, बीच में दिवाली से पहले बारिश के दौरान हवा थोड़ी साफ हुई थी लेकिन अब फिर से कई इलाकों में एयर क्वलिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार पहुंच गया है. कई जगह दिल्ली में हवा स्तर गंभीर बना हुआ है. हालांकि, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भरोसा दिया है कि एक्सपर्ट्स के अनुसार, अगले दो से तीन दिन में दिल्ली की एयर क्वालिटी में सुधार होने की उम्मीद है. इसलिए दिल्ली सरकार ने ग्रैप-3 की पाबंदियों को जारी रखने का फैसला किया है.

दिल्ली में छाई एयर पॉल्यूशन की चादर

दिल्ली में बढ़े हुए एयर पॉल्यूशन का कहर जारी है. दिल्ली में प्रदूषण की चादर घनी हो गई है. कई जगहों पर विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम है. लगातार पांचवें दिन दिल्ली NCR में AQI के आंकड़ों में बढ़त दर्ज की गई है. सफर ऐप के आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली का आज ओवरऑल AQI 388 रिकॉर्ड किया गया. वहीं, नोएडा में भी हालत खराब है. नोएडा में AQI 363 बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया. इसके अलावा गुरुग्राम में आज AQI का आंकड़ा 321 है.

#WATCH | Air Quality Index (AQI) across Delhi continues to be in 'Severe' category in some areas as per the Central Pollution Control Board (CPCB).

(Visuals from India Gate, shot at 6:55 am) pic.twitter.com/8gba3lTrt6

— ANI (@ANI) November 24, 2023