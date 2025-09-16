DNA: क्या लाल किला अब 'काला किला' बन जाएगा? कौन बिगाड़ रहा है धरोहर की सूरत

DNA Analysis: दिल्ली का लाल किला अब 'काला किला' बनने जा रहा है. ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? विस्तार से बताएंगे लेकिन इससे पहले एक रोचक किस्सा याद आ गया. एक इंटरव्यू में एक बार एक उम्मीदवार से पूछा गया कि लाल किला कहां है? उसने जवाब में कहा कि लाल किला आगरा में है. इंटरव्यू लेने वाले ने कहा कि तुम्हें इतना भी नहीं पता और तुम चाहते हो कि हम तुम्हें सेलेक्ट कर लें? उसने पलट कर कहा कि अगर यह बता दिया कि लाल किला दिल्ली में है तो नौकरी में रख लोगे क्या?. ये तो गनीमत है कि उससे यह नहीं पूछा गया और लाल किला किस रंग की इमारत है? यकीन मानिए वो 'लाल' के बजाए 'काला' भी कह सकता था और इसके लिए वो ठोस वजह भी गिना सकता था.

अब अपनी गंभीर खबर पर लौटते हैं. जिस लाल किले में भारत के प्रधानमंत्री हर साल 15 अगस्त को तिरंगा फहराते हैं वो लाल किला की दीवारों का रंग काला पड़ता जा रहा है. जिस लाल किले को मुगल बादशाह शाहजहां ने 17 वीं सदी में बनवाया था वो प्रदूषण की वजह से काला पड़ता जा रहा है, जिस लाल किले को यूनेस्को ने 2007 में वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया था उसकी सूरत की लाली गायब हो रही है.

लाल किला की दीवारों पर पड़ने वाली काली परतें: एक गहन शोध

IIT रुड़की, IIT कानपुर, ASI और इटली के फॉस्करी यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर इस पर एक गहन शोध किया है. उनके अनुसार, लाल किला की दीवारों पर पड़ने वाली काली परतें उन हिस्सों में ज्यादा हैं जहां गाड़ियों का ट्रैफिक ज्यादा रहता है. गाड़ियों और औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाले धुएं में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन और सीसा-जस्ता-तांबा जैसी धातुओं के कण होते हैं, जो जिप्सम जैसी परतों के रूप में दीवारों पर जम जाते हैं। ये बारिश या नमी में प्रतिक्रिया करते हैं. इससे पत्थर के भीतर तनाव पैदा होता है, जिससे दरारें पड़ती हैं और दीवारों के कमजोर होने का खतरा बढ़ता जाता है. जब ये परतें टूटती या निकलती हैं, तो नक्काशी उखड़ने का खतरा भी रहता है.

इन परतों की मोटाई 0.05 मिमी से लेकर 0.5 मिमी तक पाई गई हैं. रिपोर्ट के अनुसार, 2021 से 2023 तक के आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में हवा में मौजूद इन जहरीले कणों की मात्रा राष्ट्रीय सीमा से ढाई और तीन गुना अधिक रही. लेकिन एक दूसरी रिपोर्ट भी है जो यह बताती है कि देश में सबसे ज्यादा प्रदूषण गाड़ियों से नहीं बल्कि AC की वजह से बढ़ रहा है. दिल्ली के थिंकटैंक iFOREST की ओर से एक नेशनल सर्वे किया गया.

33 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड

इस सर्वे के मुताबिक वर्ष 2024 में एसी से साढ़े 15 करोड़ टन से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई. यह देश में सभी पैसेंजर कारों से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के बराबर है. अगर हालत ऐसी ही रही तो AC वर्ष 2030 तक भारत का सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाला उपकरण बन जाएगा. वर्ष 2035 तक तो AC आज के मुकाबले दोगुने से ज्यादा यानी करीब 33 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा. यानी यह सभी यात्री वाहनों से कई गुना ज्यादा प्रदूषण का कारण बनेगा.

आज भारत में एक एसी, अगर हर दो साल में रिफिल किया जाता है, तो उतना ही उत्सर्जन करता है जितना एक यात्री कार प्रदूषण फैलाने में एक एसी उतना ही जिम्मेदार है जितना एक कार. भारत में एसी का स्टॉक वर्ष 2024 में 6 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है जो 2035 में बढ़ कर 24 करोड़ 5 लाख होने का अनुमान है. अगर इसकी बिक्री के आंकड़ों पर गौर करें तो यह 1 करोड़ 40 लाख से बढ़कर 4 करोड़ तक हो जाएगी, जो शहरीकरण, बढ़ती आमदनी और बढ़ती गर्मी की वजह से होगी.

जयपुर में 3,100 घरों के सर्वेक्षण: AC का इस्तेमाल

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, पुणे और जयपुर में 3,100 घरों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 80 प्रतिशत एसी पांच साल से कम पुराने हैं. जयपुर, कोलकाता और पुणे वे शहर हैं जहां नई खरीद में उछाल आया है. लगभग 87 प्रतिशत घरों में एक ही एसी है, जबकि 13 प्रतिशत के पास दो या अधिक हैं.

भारत में रिफिलिंग दर विश्व स्तर पर सबसे अधिक

चेन्नई, जयपुर, कोलकाता और पुणे में एक से अधिक एसी वाले घर सबसे ज्यादा हैं. भारत में रिफिलिंग दर विश्व स्तर पर सबसे अधिक है. लगभग 40 प्रतिशत एसी हर साल रिफिल किए जाते हैं, जबकि आदर्श रूप से यह हर पांच साल में एक बार होना चाहिए. अधिकांश घरों में लोग AC को 23 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट करते हैं. लगभग 67 प्रतिशत घर अपने एसी को 23 डिग्री से ऊपर रखते हैं, जबकि केवल एक-तिहाई इसे 22 डिग्री से नीचे सेट करते हैं. मुख्य रूप से दिल्ली, मुंबई और पुणे में 22 डिग्री से नीचे एसी सेट करने वाले लोग ज्यादा हैं.

एसी पर हमारी निर्भरता: वर्ल्ड मेटियोरोलिजिकल ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट

अगर एसी पर हमारी निर्भरता इसी तरह बढ़ती रही तो हवाएं इतनी जहरीली हो जाएंगी कि हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाएगा. लेकिन ठहरिए, प्रदूषण को लेकर एक राहत वाली खबर भी है. एसी ने चाहे जितना भी खेल बिगाड़ा हो, लेकिन प्रकृति ने इंसान के अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट को टाला है. WMO यानी वर्ल्ड मेटियोरोलिजिकल ऑर्गनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार आज यानी 'वर्ल्ड ओजोन डे' को देश ही नहीं दुनिया के लिए एक राहत की खबर आई है कि ओजोन लेयर में सुधार हो रहा है. ओजोन परत का संरक्षण इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है, जो मानव स्वास्थ्य, इकोसिस्टम और जलवायु को नुकसान पहुंचा सकती हैं. इसके क्षरण से त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और त्वचा की उम्र बढ़ने जैसी बीमारियां हो सकती हैं. यह फसलों को भी नुकसान पहुंचाती है और फूड चेन को बाधित कर सकती है. इसलिए, ओजोन परत को बचाना पृथ्वी पर सभी जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी है.

आज, ओजोन लेयर का ठीक होना हमें याद दिलाता है कि दुनिया विज्ञान की चेतावनियों पर ध्यान देगी तो सुधार होगा, मिल कर कोशिश की जाए तो बेकार नहीं होगी.