दिल्ली में हो रही बारिश से हुआ जबरदस्त फायदा, इस बड़ी मुसीबत से मिला छुटकारा

नई दिल्ली: दिल्ली समेत उत्तर भारत में पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते प्रदूषण में सुधार दर्ज हुआ है. इस दौरान एक्यूआई का का स्तर संतोषजनक रहा. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) इंडिया के मुताबिक, दिल्ली के एक्यूआई में सुधार हुआ है. जिसके साथ ही एक्यूआई का स्तर 90 के साथ 'संतोषजनक' श्रेणी में पहुंच गया है. बारिश के चलते दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगी है. आज भी राजधानी समेत कई राज्यों में सुबह से रुक-रुक बारिश हो रही है.

कुछ ही दिन पहले दिल्ली में AQI 400 के स्तर से काफी ऊपर बना हुआ था. बता दें कि शून्य और 50 के बीच एक एक्यूआई को ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच एक्यूआई ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ तथा 401 और 500 के बीच एक्यूआई को ‘गंभीर’ श्रेणी में माना जाता है.

