6 घंटे में दिल्ली से जम्मू, वैष्णो देवी के भक्तों को बड़ी सौगात; कब से खुलेगा देश का 'धार्मिक एक्सप्रेसवे'?

दिल्ली से कटरा जाना आने वाले समय में काफी आसान होने जा रहा है. सबसे प्रोजेक्ट्स में शामिल दिल्ली–अमृतसर–कटरा एक्सप्रेसवे अगले एक साल में बनकर तैयार जो जाएगा, जिससे दिल्ली से कटरा की दूरी केवल 6 घंटे में पूरी की जा सकेगी.
Delhi–Amritsar–Katra Expressway: देश के सबसे अहम धार्मिक और रणनीतिक प्रोजेक्ट्स में शामिल दिल्ली–अमृतसर–कटरा एक्सप्रेसवे को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा बनाए जा रहे इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक का सफर, जो अभी 10 से 12 घंटे का होता है, घटकर महज 6 घंटे रह जाएगा.
यह एक्सप्रेसवे एक रिलिजियस कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो दिल्ली से अमृतसर के श्री हरमंदिर साहिब (स्वर्ण मंदिर) होते हुए माता वैष्णो देवी दरबार कटरा तक पहुंचेगा, जिससे देश-विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सीधा और तेज़ कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा.
इस एक्सप्रेसवे के बनने से माता वैष्णो देवी और अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की यात्रा आसान, तेज़ और सुरक्षित होगी. कम समय में जम्मू और कटरा पहुंचने से न केवल श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होगी, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा मिलेगा.
जम्मू-कश्मीर एक सीमावर्ती राज्य है, जहां सुरक्षा बलों की लगातार मूवमेंट होती रहती है. ऐसे में यह एक्सप्रेसवे सुरक्षा बलों की तेज़ और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा, जिससे ऑपरेशनल रिस्पॉन्स टाइम बेहतर होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी.
दिल्ली, पंजाब और जम्मू-कश्मीर को जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे रेगुलर ट्रैवलर्स के लिए यात्रा समय और खर्च दोनों कम करेगा, वहीं ट्रेडर्स और बिजनेसमैन के लिए माल ढुलाई तेज़ और आसान होगी, जिससे व्यापार, पर्यटन, होटल और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को बड़ा बूस्ट मिलेगा.
कुल लगभग 670 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे उत्तर भारत के धार्मिक, रणनीतिक और आर्थिक विकास में गेम-चेंजर साबित होगा. इस प्रोजेक्ट को लेकर ज़ी मीडिया ने NHAI के जम्मू प्रोजेक्ट डायरेक्टर राजीव कुमार से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने इसे जम्मू-कश्मीर और देश के लिए एक ऐतिहासिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बताया.
