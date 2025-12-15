Advertisement
Hindi NewsदेशAir Pollution: सुनवाई में Video Conferencing के जरिए हों शामिल... दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह

Air Pollution: 'सुनवाई में Video Conferencing के जरिए हों शामिल...' दिल्ली हाई कोर्ट ने वकीलों को दी सलाह

Delhi Air Pollution: NCR में हवा की खराब क्वालिटी के कारण दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सलाह दी कि अगर सुविधाजनक हो तो वकील और खुद केस लड़ने वाले लोग सुनवाई के लिए हाइब्रिड मोड (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) का इस्तेमाल करें. रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज ने एक नोटिफिकेशन जारी कर मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रदूषण के बीच फिजिकल मौजूदगी कम करने के लिए लिस्टेड मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल करने की अपील की.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 15, 2025, 02:58 PM IST
Delhi AQI Today: नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी रहने के कारण दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को वकीलों और खुद पेश होने वाली पार्टियों को सलाह दी है कि वे जहां तक संभव हो अपने मामलों की सुनवाई के लिए हाइब्रिड मोड (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) का उपयोग करें. रजिस्ट्रार जनरल अरुण भारद्वाज द्वारा जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया कि मौजूदा मौसम की स्थिति को देखते हुए, बार के सदस्यों और स्वयं उपस्थित होने वाले पक्षों को यह सुझाव दिया गया है कि वे अदालतों के समक्ष लिस्टेड मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश होने का हाइब्रिड मोड अपनाएं, यदि यह सुविधाजनक हो.

 AQI सोमवार को पहुंचा 450 के पार

बता दें, यह सलाह उस समय दी गई है जब दिल्ली की हवा की गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी में बनी रही और एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सोमवार सुबह 457 तक पहुंच गया, जबकि कई इलाकों में AQI स्तर 500 के करीब दर्ज किया गया. इसके चलते राजधानी में घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी की स्थिति बनी रही. इसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के स्टेज-IV के तहत सबसे सख्त प्रतिबंध लागू किए. इससे पहले रविवार को, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरह की सलाह जारी की थी, जिसमें वकीलों और मुकदमों से बिगड़ती हवा की गुणवत्ता के बीच वर्चुअल या हाइब्रिड सुनवाई का विकल्प अपनाने का आग्रह किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने भी दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सलाह

सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने कहा कि यह सलाह भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के निर्देशों पर जारी की गई थी, जिसमें उचित मामलों में वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करने का सुझाव दिया गया था. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने से संबंधित एक जनहित याचिका (PIL) पर तत्काल सुनवाई के लिए सहमति दी. यह याचिका एमिकस क्यूरी और वरिष्ठ वकील अपराजिता सिंह ने पेश की थी, जिन्होंने कोर्ट को बताया कि कई स्कूल प्रदूषण को लेकर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं, जिसमें नवंबर और दिसंबर के दौरान खुली खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी.

बता दें, पिछले महीने जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने दिल्ली के बहुत, बहुत गंभीर प्रदूषण स्तरों को देखते हुए वकीलों से वर्चुअल सुनवाई पर जाने का आग्रह किया था और चेतावनी दी थी कि यह स्थिति स्थायी नुकसान का कारण बन सकती है. स्थिति बहुत गंभीर है! आप सभी यहां क्यों पेश हो रहे हैं? जस्टिस नरसिम्हा ने टिप्पणी की थी और आगे कहा कि हमारे पास वर्चुअल सुनवाई की सुविधा है. कृपया इसका लाभ उठाएं. यह प्रदूषण स्थायी नुकसान पहुंचाएगा.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Delhi pollution

Trending news

Delhi pollution
