छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार

Baba Chaityananda: दिल्ली पुलिस ने दर्जनों छात्राओं का यौन शोषण करने के आरोपी बाबा चैतन्यानंद स्वामी उर्फ पार्थ सारथी को आगरा से गिरफ्तार कर लिया है. यह मामला साउथ दिल्ली स्थित शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट से जुड़ा है, जहां की 17 छात्राओं ने उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे. छात्राओं का आरोप है कि चैतन्यानंद स्वामी उन्हें नंबर काटने की धमकी देकर ब्लैकमेल करता था. वह देर रात लड़कियों को अपने कमरे में बुलाता और खुद को इंटरनेशनल पर्सन बताकर उन्हें अच्छी प्लेसमेंट दिलाने का झांसा देता था.

बाबा का पर्दाफाश

इस घिनौने कृत्य का पर्दाफाश होने के बाद संस्थान में हड़कंप मच गया. पीड़िताओं की शिकायत पर 4 अगस्त को दिल्ली के बसंतकुंज थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. पुलिस की जांच के बाद आखिरकार आरोपी को आगरा से दबोच लिया गया. अब पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और संभावना है कि जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी और भी चौंकाने वाले खुलासे सामने आ सकते हैं.

ये भी पढ़ें- पूर्व राष्ट्रपति के परिवार की जमीन पर BJP मंत्री का कब्जा, केस जीतने के बावजूद नहीं छोड़ी जगह

Add Zee News as a Preferred Source

बाबा के खिलाफ आरोप

बता दें कि बाबा पर ओडिशा में भी छेड़खानी के 2 मामले दर्ज हैं. पहला केस साल 2009 और दूसरा केस साल 2016 में दर्ज किया गया था. वह दिल्ली के एक नामी आश्रम में अपना गंदा खेल चला रहा था. इसी आश्रम में वह केयरटेकर और संचालक के तौर पर भी काम करता था. बाबा चैत्यानंद के खिलाफ आरोप लगाने वाली लड़कियों ने कोर्ट में अपना बयान देते हुए कहा कि बाबा की ओर से लगातार उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा था. साथ ही कुछ भी बोलने पर इसका अंजाम भुगतने की भी बात करता था.

'क्या मैं अछूत हूं...', किस बात पर भड़कीं BJP सांसद कंगना, PM मोदी पर ऐसा क्या बोल गई थीं कांग्रेस प्रवक्ता?

कौन है बाबा चैतन्यानंद?

बता दें कि आरोपी बाबा चैतन्यानंद एक प्रख्यात प्रोफेसर, लेखक, शिक्षाविद् और वक्ता है. उसने शिकागो यूनिवर्सिटी के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से MBA और PHD की है. उसने कई पोस्ट डॉक्टरेट डिग्रियां भी ली हैं. इसके अलावा भारत की कई यूनिवर्सिटी से भी बाबा ने 7 मानद डी लिट की उपाधियां भी ली हैं. इसके अलावा वह अमेरिका और ब्रिटेन के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संस्थान और अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के विशिष्ट फेलो भी है.

FAQ

बाबा चैतन्यानंद पर क्या आरोप लगे हैं?

बाबा चैत्यानंद पर लड़कियों के साथ यौन शोषण के आरोप लगे हैं.

बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ मामला कब दर्ज हुआ?

पीड़िताओं की शिकायत पर 4 अगस्त 2025 को दिल्ली के बसंतकुंज थाने में बाबा चैतन्यानंद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.