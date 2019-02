वायुसेना की कार्रवाई से खुश होकर इस ऑटो वाले ने किया कमाल, सब कर रहे तारीफ

नई दिल्ली: पाकिस्तान पर हुए हमले से पूरे देश में खुशी का माहौल है. हर किसी को भारतीय सेना पर गर्व है. ट्विटर पर आज सुबह से #JoshIsHigh ट्रेंड कर रहा है. हर कोई सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से इस बात की तारीफ कर रहा है कि सेना ने पुलवामा आतंकी हमले का बदला ले लिया. इसी खुशी में दिल्ली के एक ऑटो चलाने वाले मनोज ने पूरे दिन मुफ्त में ऑटो चलाया है. इसको लेकर मनोज ने कहा कि मैं आज बहुत खुश हूं. इस खुशी को जाहिर करने के लिए मैं जो कर सकता था वह मैंने किया. मैं एक दिन मुफ्त में ऑटो चला सकता हूं और मैंने वह किया.

भारतीय वायुसेना द्वारा जैश के ठिकानों पर हवाई हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने मंगलवार को जम्मू, राजौरी और पूंछ जिलों में 55 अग्रिम इलाकों में मोर्टार से भारी गोलाबारी की. सैन्य सूत्रों ने यह जानकारी दी. सेना के एक अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तानी सेना मंगलवार शाम साढ़े पांच बजे से 120 मिमी मोर्टार से नागरिक इलाकों और अग्रिम चौकियों पर भारी गोलाबारी की. बीते बुधवार से पाकिस्तान ने शुक्रवार को छोड़कर सभी दिन संघर्षविराम का उल्लंघन किया है.

Delhi: An auto driver Manoj offered free rides today in celebration of Indian strikes on JeM camp in Balakot. He says, 'Can't do much but I'm offering free rides. I'm happy, I'm not charging anything today.' pic.twitter.com/Lcz718fk0I

— ANI (@ANI) 26 February 2019