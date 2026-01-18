Advertisement
trendingNow13078416
Hindi Newsदेशआसमान में दहशत! IndiGo फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

आसमान में दहशत! IndiGo फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

IndiGo Flight Bomb Threat: दिल्ली से बागडोगरा जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट अचानक डर और अफरातफरी के बीच इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. उड़ान के दौरान फ्लाइट के टॉयलेट में बम से जुड़ा एक संदिग्ध संदेश मिलने से क्रू और यात्रियों में हड़कंप मच गया. हालात की गंभीरता को समझते हुए पायलटों ने तुरंत सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया और फ्लाइट को लखनऊ डायवर्ट करने का फैसला.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 18, 2026, 02:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आसमान में दहशत! IndiGo फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग

IndiGo Flight Bomb Threat: रविवार की सुबह जब इंडिगो की एक प्लाइट ने उड़ान भरी तो यह किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि बीच सफर में ही मौत का साया मंडराने लगेगा. दिल्ली से बागडोगरा जा रही इंडिगो की  फ्लाइट 6E-6650 में तब अफरा-तफरी मच गई जब क्रू को विमान के टॉयलेट में एक छोटा सा टिशू पेपर मिला. उस कागज के टुकड़े पर मात्र तीन शब्द लिखा था Bomb on Board. इन मैसेज ने न केवल पायलटों के होश उड़ा दिए बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को भी हाई अलर्ट पर डाल दिया. विमान में मौजूद 222 यात्रियों की जान दांव पर थी. खतरे को देखते हुए फ्लाइट को तुरंत डायवर्ट कर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

दिल्ली से पश्चिम बंगाल के बागडोगरा जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-6650 के वॉशरूम में बम होने की खबर मिली. जिसके बाद फ्लाइट को तुरंत डायवर्ट कर लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

टॉयलेट पेपर पर लिखा था Bomb 
मीडिया रिपोर्ट और शुरुआती जांच में सामने आया है कि फ्लाइट के पिछले हिस्से में बने टॉयलेट में एक टिशू पेपर मिला. इस पर हाथ से लिखा गया था  Bomb on Board. जैसे ही क्रू को यह मैसेज मिला तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को जानकारी दी गई और सुबह 9:17 बजे विमान को सुरक्षित लैंड कराया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बात से और बढ़ गई थी चिंता
सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता की बात और बढ़ गई जब यह जानकारी मिली की विमान के लगेज कंपार्टमेंट में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं और रेडियोएक्टिव मटेरियल भी रखा है, जो कि एनओसी के साथ पैक था. इस खतरनाक स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बम थ्रेट असेसमेंट कमेटी यानी BTAC का गठन किया गया है.

सभी 222 यात्री सुरक्षित
इस फ्लाइट में कुल 222 यात्री, 8 बच्चे और क्रू के 7 मेंबर सवार थे. जो पूरी तरह से सेफ हैं. लैंडिंग के तुरंत बाद विमान को आइसोलेशन बे में ले जाया गया और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वायड पूरे विमान की तलाशी ले रहे हैं.

ये भी पढे़ंः जिसपर किया भरोसा वही निकला चोर! सांसद मनोज तिवारी के घर से लाखों उड़ाने वाला कौन?

इस मामले को लेकर इंडिगो के स्पोकपर्सन ने कहा कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विमान को लखनऊ डायवर्ट किया गया. हम जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं. यात्रियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और उन्हें रिफ्रेशमेंट व अन्य जरूरी सुविधाएं दी जा रही हैं.

ये भी पढे़ंः मुंबई का मेयर कौन होगा? शिवसेना-बीजेपी गठबंधन में 2.5 साल के कार्यकाल पर लड़ाई

विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने भी कहा कि कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह सामान्य और कंट्रोल में है. मामले में आगे की जांच जारी है. इस घटना के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए उड़ान संचालन प्रभावित रहा. सुरक्षा अधिकारियों ने कहा कि बम की सूचना देने वाले की तलाश की जा रही है. विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला. जल्द ही झूठी सूचना देने वाले को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

indigo flight bomb threatDelhi to Bagdogra flight news

Trending news

उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
Who is Vijay Ubale
उधारी के पैसों से भरा पर्चा, कौन हैं ओवैसी के इकलौते हिंदू पार्षद विजय उबाले?
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
indigo flight bomb threat
इंडिगो फ्लाइट के टॉयलेट में मिला खौफनाक मैसेज, लखनऊ में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
Mohan Bhagwat
'खुद के लिए न बदलें धर्म...', मोहन भागवत ने बताई वो गाड़ी जिसका कभी हादसा नहीं होता
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
thalapathy vijay
एक्टर विजय की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने भगदड़ मामले में फिर भेजा समन; कल फिर होगी पेशी
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
AR Rahman
AR Rahman Controversy: महबूबा ने जावेद अख्तर से कहा- अपने बीवी के खिलाफ बोल रहे हैं
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
PM Modi
कांग्रेस के हार के बाद PM का तंज, असम से बोले- कांग्रेस की राजनीति देश को मंजूर नहीं
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
Asaduddin Owaisi
ओवैसी ने BJP से गठबंधन से फिर किया इनकार, पार्षदों को जारी किया कारण बताओ नोटिस
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
Sanjay Raut
'शिंदे ने ताज होटल को बना दिया जेल', संजय राउत ने कहा-‘29 लोग बंधक बनाए गए’
'मुझे वोट डालने के लिए दूसरे जिले ले जाया गया...',चुनाव नतीजों के बाद महिला का दावा
Maharashtra news
'मुझे वोट डालने के लिए दूसरे जिले ले जाया गया...',चुनाव नतीजों के बाद महिला का दावा
जिसपर किया भरोसा वही निकला चोर! सांसद मनोज तिवारी के घर से लाखों उड़ाने वाला कौन?
manoj tiwari
जिसपर किया भरोसा वही निकला चोर! सांसद मनोज तिवारी के घर से लाखों उड़ाने वाला कौन?