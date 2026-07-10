/DNA: 90 के दशक वाला मुंबई बन रहा दिल्ली? एक्टिव हुआ अंडरवर्ल्ड का दौर, क्या है विदेश से ऑपरेट हो रहे गैंग्स का सच

90 के दशक में मुंबई में एक्टिव गैंगस्टर्स के टारगेट पर बॉलीवुड स्टार्स, बड़े बिल्डर्स और कारोबारी हुआ करते थे. आज दिल्ली में भी गैंगस्टर्स के टारगेट पर म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोग, कार शोरूम मालिक, जिम मालिक, बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स हैं. 90 के दशक में गैंग्स ऐसे युवाओं को अपने गैंग में जोड़ते थे जो गरीब परिवार से आते थे. आज की तारीख में दिल्ली में एक्टिव गैंगस्टर्स भी सोशल मीडिया के जरिये ऐसे युवाओं को अपना साथ जोड़ते हैं. कुल मिलाकर आज की तारीख में दिल्ली-NCR में डर का माहौल बिल्कुल वैसा ही है, जैसे 90 के दशक में मुंबई में हुआ करता था. बड़े कारोबारी अनजान और विदेशी नंबरों से फोन आने पर सहम जाते हैं. गैंगस्टर फिरौती नहीं देने पर कारोबारियों के घर पर फायरिंग कर देते हैं. 90 के दशक में जिस तरह रिहायशी इलाकों में एनकाउंटर होते थे. बीती रात गुरुग्राम में वैसा ही एनकाउंटर हुआ. ये ट्रेंड बिल्कुल 90 की मुंबई की कार्बन कॉपी लगता है. 90 के दशक में मुंबई पुलिस को अंडरवर्ल्ड खत्म करने में करीब एक दशक का समय लगा था. अंडरवर्ल्ड के लिए एनकाउंटर स्क्वाड बनाना पड़ा था. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली और आसपास के इलाकों को गैंगस्टर मुक्त करने के लिए भी पुलिस के पास एनकाउंटर ही एकमात्र विकल्प बचा है. क्या गैंगस्टर्स में कानून का खौफ पैदा करने के लिए ठीक वैसा ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, जैसा गुरुग्राम में बीती रात किया गया.