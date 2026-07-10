Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /DNA: 90 के दशक वाला मुंबई बन रहा दिल्ली? एक्टिव हुआ अंडरवर्ल्ड का दौर, क्या है विदेश से ऑपरेट हो रहे गैंग्स का सच

DNA: 90 के दशक वाला मुंबई बन रहा दिल्ली? एक्टिव हुआ अंडरवर्ल्ड का दौर, क्या है विदेश से ऑपरेट हो रहे गैंग्स का सच

Rise Of Gangsters In Delhi NCR: दिल्ली NCR में अब मुंबई की तरह गैंगस्टर्स का जाल बिछने लगा है. यहां हर हफ्ते या 10 दिन में किसी नए गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है. आखिर इन गैंगस्टर्स का जाल खत्म करने के लिए अब कौनसा रास्ता बचा है?

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 10, 2026, 11:06 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:07 PM IST
DNA: 90 के दशक वाला मुंबई बन रहा दिल्ली? एक्टिव हुआ अंडरवर्ल्ड का दौर, क्या है विदेश से ऑपरेट हो रहे गैंग्स का सच

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जंगल की आग से स्पेन हलकान! 12 शव बरामद, कई लापता; बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा
Spain1 hr ago
2
Job offer cancelled1 hr ago
3
Delhi crime news1 hr ago
4
World Population Day1 hr ago
5
cricket news1 hr ago