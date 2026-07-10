/DNA: 90 के दशक वाला मुंबई बन रहा दिल्ली? एक्टिव हुआ अंडरवर्ल्ड का दौर, क्या है विदेश से ऑपरेट हो रहे गैंग्स का सच

Delhi Gangsters: दिल्ली और आसपास के इलाकों में गोलियां चल रही हैं, पुलिस का एनकाउंटर हो रहा है. हर हफ्ते या 10 दिन में किसी नए गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है. ये सिलसिला बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा 90 के दशक में मुंबई में हुआ करता था. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली का हाल 90 के दशक के मुंबई जैसा हो गया है? और क्या अब दिल्ली-NCR से इन गैंग्स के खात्मे के लिए 'एनकाउंटर' ही एकमात्र विकल्प रह गया है?
दिल्ली-NCR में सबसे नए गैंगस्टर का नाम है दीपक नांदल. 39 साल का दीपक नांदल कौन है. बादशाह और फाजिलपुरिया जैसे बड़े कलाकारों के साथ काम करने वाले नांदल ने कैसे अपना गैंग खड़ा कर दिया और विदेश में बैठकर कैसे वो दिल्ली-NCR में ऑपरेट कर रहा है.
बीती रात गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज-2 में हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच और दीपक नांदल गैंग के शूटर्स के बीच एक जबरदस्त एनकाउंटर हुआ. नांदल गैंग के शूटर्स एक कारोबारी के घर रंगदारी वसूलने पहुंचे थे. कारोबारी के घर पर कई राउंड फायरिंग कर दी. पुलिस को सूचना मिली कि शूटर्स काले रंग की एक कार में घूम रहे हैं. पुलिस ने जब शूटर्स को घेरा तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी. पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की. इस एनकाउंटर में 60 राउंड गोलियां चलीं, जब एनकाउंटर खत्म हुआ तो नांदल गैंग के चार शूटर्स मारे गए. एक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने मौके से विदेशी पिस्टल बरामद की. जिस गुरुग्राम में कल नांदल गैंग के शूटर्स का एनकाउंटर हुआ है. दीपक नांदल 10 साल पहले वहीं रहा करता था. गुरुग्राम के सेक्टर 65 स्थित गोल्फ एस्टेट सोसाइटी की 31 वीं मंजिल पर उसका घर था.
नांदल कभी पंजाबी म्यूजिक इंडट्री में बड़ा नाम हुआ करता था. बादशाह और फाजिलपुरिया जैसे रैपर्स के साथ उसने कई गाने किए हैं. दीपक नांदल TWO MANY GIRLS नाम के म्यूजिक वीडियो का प्रोड्यूसर रह चुका है. इस म्यूजिक वीडियो में वो बादशाह और फाजिलपुरिया के साथ दिख भी चुका है. दो और हिट पंजाबी गानों को प्रोड्यूस कर चुका है. दीपक नांदल एक वक्त सिंगर फाजिलपुरिया का काफी करीबी था, लेकिन एक विवाद ने न सिर्फ इस दोस्ती को दुश्मनी में बदला. बल्कि दीपक नांदल म्यूजिक प्रोड्यूसर से गैंगस्टर बन गया. फाजिलपुरिया और नांदल के बीच 5 करोड़ रुपये को लेकर झगड़ा हुआ. नांदल ने सबसे पहले सिंगर फाजिलपुरिया पर जानलेवा हमले की जिम्मेदारी ली. इसके बाद उसने गुरुग्राम में दिनदहाड़े फाजिलपुरिया के अकाउंटेंट रोहित शौकीन की गोली मारकर हत्या करवा दी. फिर उनके मैनेजर सौरभ यादव के घर पर भी फायरिंग करवाई और इन घटनाओं के बीच वो पहले दुबई और फिर वहां से लंदन फरार हो गया. लंदन में रहते हुए दीपक नांदल ने दिल्ली NCR में अपना गैंग बनाया और निजी दुश्मनी से आगे बढ़कर वो बिल्डर्स, बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स और गायकों से रंगदारी वसूलने लगा. हाल ही में पुलिस के पास सूफी सिंगर बिस्मिल से 5 करोड़ मांगने की शिकायत भी इसी सिंडिकेट से जुड़ी पाई गई.
जिस तरह से दीपक नांदल दिल्ली-NCR में अपना गैंग ऑपरेट कर रहा है. उसी तरह दिल्ली में करीब एक दर्जन गैंग्स एक्टिव हो गए हैं. ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह 90 के दशक में मुंबई, अंडरवर्ल्ड से परेशान थी. आज की तारीख में दिल्ली NCR में गैंगस्टर्स का खौफ उसी तरह बढ़ता जा रहा है. कुछ गैंग्स के सरगना दाऊद और छोटा शकील की तरह विदेशों से ऑपरेट कर रहे हैं तो कुछ अरुण गावली और छोटा राजन की तरह जेल के अंदर से. दिल्ली में एक्टिव सबसे बड़ा सिंडिकेट है बिश्नोई सिंडिकेट, जिसका सरगना लॉरेंस बिश्नोई है. लॉरेंस जेल से ही अपना गैंग ऑपरेट करता है. दूसरा सबसे बड़ा सिंडिकेट है नीरज बवाना गैंग. इसका सरगना नीरज बवाना खुद को दिल्ली का दाऊद कहता है. नीरज बवाना इस वक्त जेल में बंद है, लेकिन उसके गुर्गे दिल्ली-NCR में एक्टिव हैं. तीसरा बड़ा गैंग है हिमांशु भाऊ का, हिमांशु पुर्तगाल से ऑपरेट कर रहा है. इसके अलावा कौशल चौधरी, हाशिम बाबा, काला जठेड़ी, नंदू और टिल्लू ताजपुरिया गैंग भी दिल्ली-NCR में एक्टिव हैं. अब सवाल उठता है कि क्या ये एक्टिव गैंग्स दिल्ली को 90 के दशक की मुंबई बनाने पर तुले हुए हैं.
90 के दशक में मुंबई में एक्टिव गैंगस्टर्स के टारगेट पर बॉलीवुड स्टार्स, बड़े बिल्डर्स और कारोबारी हुआ करते थे. आज दिल्ली में भी गैंगस्टर्स के टारगेट पर म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े लोग, कार शोरूम मालिक, जिम मालिक, बिल्डर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स हैं. 90 के दशक में गैंग्स ऐसे युवाओं को अपने गैंग में जोड़ते थे जो गरीब परिवार से आते थे. आज की तारीख में दिल्ली में एक्टिव गैंगस्टर्स भी सोशल मीडिया के जरिये ऐसे युवाओं को अपना साथ जोड़ते हैं. कुल मिलाकर आज की तारीख में दिल्ली-NCR में डर का माहौल बिल्कुल वैसा ही है, जैसे 90 के दशक में मुंबई में हुआ करता था. बड़े कारोबारी अनजान और विदेशी नंबरों से फोन आने पर सहम जाते हैं. गैंगस्टर फिरौती नहीं देने पर कारोबारियों के घर पर फायरिंग कर देते हैं. 90 के दशक में जिस तरह रिहायशी इलाकों में एनकाउंटर होते थे. बीती रात गुरुग्राम में वैसा ही एनकाउंटर हुआ. ये ट्रेंड बिल्कुल 90 की मुंबई की कार्बन कॉपी लगता है. 90 के दशक में मुंबई पुलिस को अंडरवर्ल्ड खत्म करने में करीब एक दशक का समय लगा था. अंडरवर्ल्ड के लिए एनकाउंटर स्क्वाड बनाना पड़ा था. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दिल्ली और आसपास के इलाकों को गैंगस्टर मुक्त करने के लिए भी पुलिस के पास एनकाउंटर ही एकमात्र विकल्प बचा है. क्या गैंगस्टर्स में कानून का खौफ पैदा करने के लिए ठीक वैसा ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, जैसा गुरुग्राम में बीती रात किया गया.