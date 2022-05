Loudspeaker Row: दिल्ली में उठी लाउडस्पीकर हटाने की मांग, BJP प्रदेश अध्यक्ष ने केजरीवाल को लिखा खत

Delhi BJP Chief Letter To Arvind Kejriwal: लाउडस्पीकर विवाद (Loudspeaker Controversy) थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस बीच दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता (Adesh Gupta) ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को पत्र लिखकर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए.

बता दें कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज (मंगलवार को) प्रेस कॉन्फ्रेंस की. आदेश गुप्ता ने कहा कि कल, हमने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखकर धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार. यहां तक ​​कि बॉम्बे हाई कोर्ट भी कहता है कि लाउडस्पीकर किसी धर्म का हिस्सा नहीं है.

Yesterday, we wrote a letter to Delhi CM Arvind Kejriwal requesting to remove loudspeakers from religious places, as per the Supreme Court's guidelines. Even the Bombay High Court states that loudspeakers are not a part of any religion: Delhi BJP chief Adesh Gupta pic.twitter.com/dqlTljVU0A

