Hindi Newsदेश

साबरमती सेंट्रल जेल में पिट गया दिल्ली धमाके का आरोपी, कैदियों ने की जमकर धुनाई

Ahmed Mohiyuddin Saiyed: साबरमती सेंट्रल जेल में बंद दिल्ली धमाके के आरोपी अहमद मोहियुद्दीन सैयद पर सोमवार को 3 कैदियों ने हमला कर दिया. घटना के तुरंत बाद गुजरात एटीएस और रानिप पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के अनुसार, सैयद के आंख, चेहरा और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 18, 2025, 06:50 PM IST
Ahmed Mohiyuddin Saiyed: साबरमती सेंट्रल जेल में बंद आतंकवाद के आरोपी अहमद मोहियुद्दीन सैयद पर सोमवार को 3 कैदियों ने हमला कर दिया. घटना के तुरंत बाद गुजरात आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) और रानिप पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जेल अधिकारियों के अनुसार, सैयद पर जेल परिसर के अंदर अचानक हमला किया गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, हमलावरों ने किसी चेतावनी के बिना हमला किया. घायल आतंकी ने अभी तक हमले के पीछे की स्पष्ट वजह साझा नहीं की है. घटना के बाद एटीएस की टीम तुरंत जेल पहुंची और स्थिति का आकलन किया. वहीं, जेल अधिकारियों ने घायल सैयद को तत्काल अहमदाबाद सिविल अस्पताल में भर्ती कराया. डॉक्टरों ने बताया कि उनकी आंख, चेहरा और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई हैं.

पुलिस और ATS कर रही मामले की जांच

इस हमले ने साबरमती सेंट्रल जेल की आंतरिक सुरक्षा को लेकर नई चिंता पैदा कर दी है. जेल पहले भी तस्करी, अनधिकृत मोबाइल फोन और अन्य सुरक्षा उल्लंघनों जैसी घटनाओं के कारण चर्चा में रहा है. सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं जेल की सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करती हैं. घटना की सूचना मिलते ही रानिप पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी. पुलिस और एटीएस की टीमें हमलावरों की पहचान और उनकी जांच में जुट गई हैं. शुरुआती जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि हमला किसी आपसी विवाद का नतीजा था या जेल के भीतर कोई संगठित साजिश का हिस्सा. जेल अधिकारी ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि जेल में भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को और कड़ा किया जा सकता है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

