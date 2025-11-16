जिस डॉक्टर मोनिका का जूनियर था दिल्ली धमाके का आरोपी मुज्मिल, उसने बताया कैसे 'अलफलाह' बनी 'आतंकी जिहाद की फैक्ट्री

Dr Muzaदिल्ली कार धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. आतंकियों का गढ़ और सेफ हैवेन रही अलफलाह यूनिवर्सिटी के कर्ताधर्ताओं ने कैसे सरकारी कागजों में हेराफेरी करके यूनिवर्सिटी को फेक पब्लिसिटी के जरिए 'जिहाद' की फैक्ट्री में कनवर्ट किया उसकी परते अब एक-एक करके खुल रही हैं.
Trending Photos
Delhi Blast: दिल्ली कार धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. आतंकियों का गढ़ और सेफ हैवेन रही अलफलाह यूनिवर्सिटी के कर्ताधर्ताओं ने कैसे सरकारी कागजों में हेराफेरी करके यूनिवर्सिटी को फेक पब्लिसिटी के जरिए 'जिहाद' की फैक्ट्री में कनवर्ट किया उसकी परते अब एक-एक करके खुल रही हैं. जानकारी के मुताबिक अलफला यूनिवर्सिटी की शुरुआत करने वाले का आधा परिवार विदेश में शिफ्ट हो चुका है. बाकी बचे लोगों ने अलफला को आतंकी फैक्ट्री के रूप में इस्तेमाल करने वालों को कितनी खुली छूट दे रखी थी इसका खुलासा आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की सीनियर रह चुकीं डॉक्टर मोनिका लांगेह (Dr.Monika Langeh) ने किया है.
अलफलाह परिसर को किस तरह आतंकी लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था उसकी गवाही वहां से कभी न कभी जुड़े लोग ऑन कैमरा दे रहे हैं. कई लोग आतंकी डॉक्टरों का किस्सा खुलकर बता रहे हैं. डॉक्टर मोनिका लहाने ने बताया कि वहां पर मौजूद आतंकी डॉक्टर तमाम छात्रों का ब्रेनवाश करके एक यूनिवर्सिटी में करियर बनाने आए छात्रों को अपनी जिहादी फैक्ट्री में नए-नए रंगरूट की तरह भर्ती करते थे.
डॉक्टर मोनिका लहाने ने खोला दहशतगर्दी के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल की साजिशों का राज खोल दिया है. डॉक्टर मोनिका ने बताया कि कैसे वो छात्रों को उनकी बात न मानने पर फेल करने की धमकियां दी जाती थीं. एक ग्रुप बनाकर मुजम्मिल स्टूडेंट्स का ब्रेनवाश करने की लगातार कोशिश करता रहता था. उसके टारगेट में रहने वाली लड़कियां अपनी परेशानियां किसी को नहीं बता पाती थीं.
कई लड़कियों ने आत्महत्या करने की कोशिश की. हालांकि एक लड़की की तो जान चली गई थी. भारत के सैनिकों के शहीद होने पर ये लोग मनाते थे खुशियां. आतंकी डॉक्टर फिलिस्तीन और गाजा को सपोर्ट करते थे.
डॉक्टर मोनिका ने बताया कि पुलिस के हत्थे चढ़े आतंकवादी डॉक्टर एक धर्म विशेष खासकर हिंदुओं को टारगेट करते थे. डॉक्टर मोनिका ने कहा, 'बहुत सी बातों को मैं बताना नहीं चाहती. मैं सरकार से मांग करती हूं कि सुरक्षा एजेंसियों से अलफलाह कैंपस के अंदर के कोने-कोने की जांच करवाए तो बहुत बड़ा आतंकवादी खतरा टल सकता है. वहां कश्मीर से जुड़े बहुत सारे सबूत छिपे हुए हैं.
जी न्यूज़ से बात करते करते-करते डॉक्टर मोनिका का गला भर आया. अलफलाह का हाल बताते बताते मोनिका का गला रुंध गया वो रोने लगीं. डॉक्टर मोनिका लहाने ने कहा, 'जम्मू कश्मीर के हालात अब भी बेहद खतरनाक हैं. उन्होंने बताया कि अलफलाह के अंदर भरे कट्टरपंथी जेहादी भारत को छोड़कर भारत के दुश्मनों का खासकर पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं.
डॉक्टर मोनिका लांगेह ने बताया कि मुज़म्मिल शुरू से ही दुश्मनों की मदद की बात करता था. जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर लव जिहाद चल रहा है. आपको बताते चलें कि आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने उसी कॉलेज से MBBS किया जिसमें डॉक्टर मोनिका लांगेह भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थीं. डॉक्टर मुजम्मिल रेड फ़ोर्ट ब्लास्ट में साजिशकर्ताओं में दूसरा नाम है. आपको बता दें मुजम्मिल डॉक्टर लांगेह का जूनियर था.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.