Advertisement
trendingNow13005695
Hindi Newsदेश

जिस डॉक्टर मोनिका का जूनियर था दिल्ली धमाके का आरोपी मुज्मिल, उसने बताया कैसे 'अलफलाह' बनी 'आतंकी जिहाद की फैक्ट्री

Dr Muzaदिल्ली कार धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. आतंकियों का गढ़ और सेफ हैवेन रही अलफलाह यूनिवर्सिटी के कर्ताधर्ताओं ने कैसे सरकारी कागजों में हेराफेरी करके यूनिवर्सिटी को फेक पब्लिसिटी के जरिए 'जिहाद' की फैक्ट्री में कनवर्ट किया उसकी परते अब एक-एक करके खुल रही हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 16, 2025, 07:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जिस डॉक्टर मोनिका का जूनियर था दिल्ली धमाके का आरोपी मुज्मिल, उसने बताया कैसे 'अलफलाह' बनी 'आतंकी जिहाद की फैक्ट्री

Delhi Blast: दिल्ली कार धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. आतंकियों का गढ़ और सेफ हैवेन रही अलफलाह यूनिवर्सिटी के कर्ताधर्ताओं ने कैसे सरकारी कागजों में हेराफेरी करके यूनिवर्सिटी को फेक पब्लिसिटी के जरिए 'जिहाद' की फैक्ट्री में कनवर्ट किया उसकी परते अब एक-एक करके खुल रही हैं. जानकारी के मुताबिक अलफला यूनिवर्सिटी की शुरुआत करने वाले का आधा परिवार विदेश में शिफ्ट हो चुका है. बाकी बचे लोगों ने अलफला को आतंकी फैक्ट्री के रूप में इस्तेमाल करने वालों को कितनी खुली छूट दे रखी थी इसका खुलासा आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल की सीनियर रह चुकीं डॉक्टर मोनिका लांगेह (Dr.Monika Langeh) ने किया है.

आतंकी डॉक्टरों की मॉडस अप्रैंडी

अलफलाह परिसर को किस तरह आतंकी लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था उसकी गवाही वहां से कभी न कभी जुड़े लोग ऑन कैमरा दे रहे हैं. कई लोग आतंकी डॉक्टरों का किस्सा खुलकर बता रहे हैं. डॉक्टर मोनिका लहाने ने बताया कि वहां पर मौजूद आतंकी डॉक्टर तमाम छात्रों का ब्रेनवाश करके एक यूनिवर्सिटी में करियर बनाने आए छात्रों को अपनी जिहादी फैक्ट्री में नए-नए रंगरूट की तरह भर्ती करते थे.

ये भी पढ़ें- दिल्ली धमाके के बाद पहली बार सामने आई मस्जिद के इमाम की बीवी, आतंकी डॉक्टरों को लेकर खोला 'राज', डॉक्टर मुजम्मिल का रुटीन भी बताया

'ऐसे रखता था नजर-लड़कियां सिसक कर रह जाती थीं'

डॉक्टर मोनिका लहाने ने खोला दहशतगर्दी के आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल की साजिशों का राज खोल दिया है. डॉक्टर मोनिका ने बताया कि कैसे वो छात्रों को उनकी बात न मानने पर फेल करने की धमकियां दी जाती थीं. एक ग्रुप बनाकर मुजम्मिल स्टूडेंट्स का ब्रेनवाश करने की लगातार कोशिश करता रहता था. उसके टारगेट में रहने वाली लड़कियां अपनी परेशानियां किसी को नहीं बता पाती थीं. 

Add Zee News as a Preferred Source

कई लड़कियों ने आत्महत्या करने की कोशिश की. हालांकि एक लड़की की तो जान चली गई थी. भारत के सैनिकों के शहीद होने पर ये लोग मनाते थे खुशियां. आतंकी डॉक्टर फिलिस्तीन और गाजा को सपोर्ट करते थे. 

ये भी पढ़ें- दिल्ली धमाका: 'आतंकी' डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द, अल-फलाह से 15 फरार! 200 डॉक्टर रडार पर

हिंदुओं को करते थे टारगेट

डॉक्टर मोनिका ने बताया कि पुलिस के हत्थे चढ़े आतंकवादी डॉक्टर एक धर्म विशेष खासकर हिंदुओं को टारगेट करते थे. डॉक्टर मोनिका ने कहा, 'बहुत सी बातों को मैं बताना नहीं चाहती. मैं सरकार से मांग करती हूं कि सुरक्षा एजेंसियों से अलफलाह कैंपस के अंदर के कोने-कोने की जांच करवाए तो बहुत बड़ा आतंकवादी खतरा टल सकता है. वहां कश्मीर से जुड़े बहुत सारे सबूत छिपे हुए हैं.

इमोशनल हो गई डॉक्टर मोनिका

जी न्यूज़ से बात करते करते-करते डॉक्टर मोनिका का गला भर आया. अलफलाह का हाल बताते बताते मोनिका का गला रुंध गया वो रोने लगीं. डॉक्टर मोनिका लहाने ने कहा, 'जम्मू कश्मीर के हालात अब भी बेहद खतरनाक हैं. उन्होंने बताया कि अलफलाह के अंदर भरे कट्टरपंथी जेहादी भारत को छोड़कर भारत के दुश्मनों का खासकर पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं.

जम्मू-कश्मीर में भी लव जिहाद: डॉक्टर मोनिका

डॉक्टर मोनिका लांगेह ने बताया कि मुज़म्मिल शुरू से ही दुश्मनों की मदद की बात करता था. जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर लव जिहाद चल रहा है. आपको बताते चलें कि आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने उसी कॉलेज से MBBS किया जिसमें डॉक्टर मोनिका लांगेह भी मेडिकल की पढ़ाई कर रही थीं. डॉक्टर मुजम्मिल रेड फ़ोर्ट ब्लास्ट में साजिशकर्ताओं में दूसरा नाम है. आपको बता दें मुजम्मिल डॉक्टर लांगेह का जूनियर था.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Delhi blast

Trending news

दिल्ली धमाका: जिसका जूनियर था मुजम्मिल, उसने बताया कैसे 'अलफलाह' बनी जिहादी फैक्ट्री
Delhi blast
दिल्ली धमाका: जिसका जूनियर था मुजम्मिल, उसने बताया कैसे 'अलफलाह' बनी जिहादी फैक्ट्री
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Bihar Election 2025
88 का स्ट्राइक रेट, 89 सीटों पर शानदार जीत के बावजूद भाजपा को चुभ रहे ये 4 आंकड़े
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
Delhi blast
Delhi Blast: तबाही के बीच मसीहा बने रेहड़ी और ई-रिक्शा वाले; सामने आया CCTV वीडियो
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
Weather
बर्फीली हवाएं, कोहरा और बारिश.... ठंड का बढ़ने वाला है डबल डोज, तूफान भी मचाएगा कहर
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत
Nowgam Police Station Blast
'पापा रूक जाओं ना' बेटी ने चाहा था रोकना, नौगाम पुलिस स्टेशन ब्लास्ट में मौत
DNA: व्हाइट कोट आतंक के 'मास्टरमाइंड' की ब्रैन मैपिंग
DNA
DNA: व्हाइट कोट आतंक के 'मास्टरमाइंड' की ब्रैन मैपिंग
PoK से नजदीकी और कट्टर नेटवर्क, वो वजहें जिन्होंने नौगाम को बनाया ‘व्हाइट कॉलर टेरर’
DNA
PoK से नजदीकी और कट्टर नेटवर्क, वो वजहें जिन्होंने नौगाम को बनाया ‘व्हाइट कॉलर टेरर’
दिल्ली धमाके के बाद यूपी में सख्ती, मस्जिदों के वेरिफिकेशन से असहज हुए कट्टरपंथी
DNA
दिल्ली धमाके के बाद यूपी में सख्ती, मस्जिदों के वेरिफिकेशन से असहज हुए कट्टरपंथी
Digital Dulha: एक विवाह ऐसा भी! जापान में 32 साल की महिला ने कर ली AI दूल्हे से शादी
japan
Digital Dulha: एक विवाह ऐसा भी! जापान में 32 साल की महिला ने कर ली AI दूल्हे से शादी
'फिर से नहीं होगा ऑपरेशन सिंदूर...' दिल्ली धमाके पर फारूक अब्दुल्ला का बड़बोला बयान
delhi bomb blast news
'फिर से नहीं होगा ऑपरेशन सिंदूर...' दिल्ली धमाके पर फारूक अब्दुल्ला का बड़बोला बयान