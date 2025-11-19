Advertisement
trendingNow13010295
Hindi Newsदेश

'अगर मुझे कुछ हो जाए तो मोबाइल पानी में फेंक देना…' फिदायीन उमर के राज भाई ने खोले

Delhi Blast: दिल्ली में 10 नवंबर को हुए आत्मघाती कार बम विस्फोट की जांच में एक बड़ा अहम सुराग हाथ लगा है. जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी डॉ. उमर उन नबी हमले से करीब 2 सप्ताह पहले पुलवामा के क्विल गांव में अपने घर आया था. वह वहां सिर्फ अपने भाई से मिलने के बाद तुरंत लौट गया था. इस मुलाकात के दौरान उमर ने अपने भाई को एक मोबाइल फोन दिया था,

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 19, 2025, 04:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Delhi Blast: दिल्ली में 10 नवंबर को हुए आत्मघाती कार बम विस्फोट की जांच में एक और महत्वपूर्ण सुराग सामने आया है. जांच एजेंसियों के सूत्रों के अनुसार, मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी विस्फोट से करीब 2 सप्ताह पहले पुलवामा के क्विल गांव स्थित अपने घर आया था. हालांकि वह केवल अपने भाई से मिला और जल्द ही वापस लौट गया. सूत्रों के मुताबिक, इस मुलाकात के दौरान उमर ने अपने भाई को एक मोबाइल फोन सौंपते हुए कहा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसे पानी में फेंक देना. भाई ने यह निर्देश मानकर फोन को पास के तालाब में फेंक दिया था लेकिन बाद में जांचकर्ताओं ने उसी तालाब से फोन बरामद कर लिया. फोरेंसिक विशेषज्ञों ने पानी से क्षतिग्रस्त डिवाइस से डेटा सफलतापूर्वक निकाल लिया. इसमें कई कट्टरपंथी वीडियो और उमर का वह रिकॉर्ड किया गया वीडियो भी मिला जो जसीर बिलाल वानी के कब्जे से मिले फोन में पाया गया था. वीडियो में उमर आत्मघाती बम विस्फोटों को शहादत अभियान बताकर उचित ठहराता दिखाई दे रहा है.

फोरेंसिक विश्लेषण में फोन से भारी मात्रा में उग्रवादी सामग्री, इस्लामिक स्टेट (ISIS) और अल-कायदा से जुड़ा प्रचार, उपदेश और वीडियो मिले. यह सामग्री उमर के बढ़ते कट्टरपंथ और उसके आतंकी नेटवर्क से गहरे जुड़ाव की ओर इशारा करती है. जांचकर्ताओं का कहना है कि उमर ने यह वीडियो अपने सफेदपोश आतंकी मॉड्यूल के अन्य सदस्यों को प्रभावित करने और आत्मघाती हमला करने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से बनाया था. अनुमान है कि ऐसे वीडियो दो दर्जन लोगों तक भेजे गए थे; सुरक्षा एजेंसियां अब इन सभी की पहचान और काउंसलिंग की प्रक्रिया में जुटी हैं.

उमर के परिवार ने उसकी शैक्षणिक उपलब्धियों का हवाला देते हुए उसके आतंकी गतिविधियों में शामिल होने पर आश्चर्य व्यक्त किया है. उसके भाई का दावा है कि फोन खराब था और उसे इसकी सामग्री के बारे में कोई जानकारी नहीं थी. जांच के दौरान परिवार के कई सदस्यों से पूछताछ की गई और उमर की पहचान की पुष्टि के लिए उसकी मां के डीएनए सैंपल का इस्तेमाल किया गया. बाद में सुरक्षा बलों ने पुलवामा में स्थित उमर के घर को ध्वस्त कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

रॉकेट हमलों की तैयारी कर रहा था उमर

एजेंसियों का मानना है कि उमर और उसके साथी पाकिस्तान में बैठे हैंडलरों द्वारा लंबे समय से कट्टरपंथी बनाए जा रहे थे. संदेह है कि वर्ष 2021 में उमर की तुर्किये यात्रा के दौरान इन्हीं तत्वों ने उसे सक्रिय रूप से प्रभावित किया. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी समूह की योजना केवल कार बम विस्फोट तक सीमित नहीं थी. वे कथित रूप से ड्रोन और संभावित रॉकेट हमलों जैसे बड़े आतंकवादी हमलों की तैयारी भी कर रहे थे. मामला एनआईए को सौंपे जाने के बाद कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनमें प्रमुख सह साजिशकर्ता आमिर राशिद और जसीर बिलाल वानी शामिल हैं. दोनों पर साजिश को अंजाम देने के लिए लॉजिस्टिक और तकनीकी सहायता प्रदान करने का आरोप है. एजेंसियां अब इस मॉड्यूल के बाकी सदस्यों की पहचान करने और साजिश की पूरी श्रृंखला का खुलासा करने में जुटी हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Delhi blast

Trending news

उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
Trump Jr News
उदयपुर में फिर लगेगा सेलेब्रेटीज का जमावड़ा, टीम के साथ भारत आ रहे ट्रंप जूनियर
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
Delhi blast
‘इस्लाम में आत्महत्या हराम...’ उमर के Viral Video पर आया ओवैसी का रिएक्शन
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
anmol bishnoi
गिरफ्त में 'वॉन्टेड', अब खुलेंगे मूसेवाला की हत्या के राज, साबरमती जेल जाएगा अनमोल?
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
tampering case
सीएटी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, जानें मामला?
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
West Bengal
ड्यूटी की दौड़ में दम तोड़ गई जिंदगी! SIR के वर्कलोड से तंग महिला BLO ने की खुदकुशी
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
India News
चरणजीत सिंह होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
Shiv Sena UBT
'शिंदे गुट के 20 विधायक और कई मंत्री हमारे टच में', शिवसेना (UBT) के दावे से भूचाल!
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
hidma death
वो जंगली हिडमा दिवाली के पटाखे से कैसे बच जाता था? THE END की पूरी कहानी
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Supreme Court
नई बोतल में पुरानी शराब... SC ने रद्द किया ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट, सरकार को लताड़ा
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी
Sri Sathya Sai Baba
Video: हाथ जोड़ा,फूल चढ़ाए, 7 सेकंड तक सिर झुकाकर सत्य साईं बाबा की करते रहे PM मोदी