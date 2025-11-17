Delhi Blast: 'आत्महत्या इस्लाम में हराम, मैं हमलावर नहीं बनूंगा', मस्जिद में मुलाकात, डॉ. उमर ने किया ब्रेनवॉश; सुसाइड बॉम्बर न बनने वाले जसीर बिलाल की कहानी

दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर 2025 को हुए कार विस्फोट में 13 लोगों की मौत के बाद खुलासा हुआ है कि कश्मीर के काजीगुंड निवासी जसीर बिलाल (उर्फ दानिश) को आतंकी मॉड्यूल ने आत्मघाती हमलावर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया, गिरफ्तार डॉक्टरों ने पूछताछ में खुलासा किया कि विज्ञान के छात्र जसीर बिलाल को डॉ. उमर 2023 से आत्मघाती बम विस्फोट के लिए कट्टरपंथी बना रहे थे, लेकिन जब 2025 में उनसे हमला करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि आत्महत्या इस्लाम में पाप है.

जिसके बाद मुख्य आरोपी डॉ. उमर नबी खुद हमलावर बना. लेकिन कहानी की शुरुआत कश्मीर के एक लड़के जसीर बिलाल से होती है, जिसने आतंक की राह छोड़ दी है, वरना लाल किले के पास हुए धमाके में डॉ उमर की जगह जसीर बिलाल खुद को उड़ा लेता. डॉ. अदील राथर और डॉ. मुजफ्फर गनई की गिरफ्तारी के बाद हुई जसीर की हिरासत और पूछताछ ने श्रीनगर पुलिस को प्रतिबंधित जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) से जुड़े पूरे अंतरराज्यीय आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. जानें पूरी कहानी.

जसीर बिलाल का ब्रेनवॉश, 2023 से चल रही साजिश

राजनीति विज्ञान के स्नातक जसीर बिलाल की मुलाकात अक्टूबर 2023 में कुलगाम की एक मस्जिद में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) से जुड़े आतंकी मॉड्यूल से हुई. उसे हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के पास एक किराए के मकान में ले जाया गया.वहां विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. उमर नबी ने कई महीनों तक उसका ब्रेनवॉश किया ताकि वह आत्मघाती हमला कर सके. गिरफ्तार डॉक्टरों—डॉ. अदील राथर और डॉ. मुजफ्फर गनई की पूछताछ से यह खुलासा हुआ कि डॉ. उमर 2023 से जसीर को कट्टरपंथी बना रहे थे.

अप्रैल 2025 में इनकार: आर्थिक तंगी और धार्मिक विश्वास बने बाधा

अप्रैल 2025 में जब डॉ. उमर ने जसीर से हमला करने को कहा, तो उसने साफ इनकार कर दिया.जसीर ने दो मुख्य कारण बताए—उसकी खराब आर्थिक स्थिति और सबसे महत्वपूर्ण, उसका दृढ़ विश्वास कि इस्लाम में आत्महत्या हराम (पाप) है.मॉड्यूल के अन्य सदस्य शुरू में उसे ओवर-ग्राउंड वर्कर (OGW) के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन डॉ. उमर ने आत्मघाती हमलावर पर जोर दिया. लेकिन जसीर के इनकार के बाद योजना नाकाम हो गई.

डॉ. उमर का बदला, खुद बन गया आत्मघाती हमलावर

जसीर के इनकार के बाद डॉ. उमर नबी खुद आगे आया.10 नवंबर 2025 को उसने विस्फोटकों से लदी हुंडई i20 कार लाल किले के गेट नंबर 1 के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर उड़ाई, जिसमें 13 लोग मारे गए और 20 से अधिक घायल हो गए. कार में मिले मानव अवशेषों के डीएनए नमूने डॉ. उमर की मां के डीएनए से मेल खाए, जिससे हमलावर के रूप में उनकी पहचान पुष्ट हुई. एनआईए ने इसे वाहन-जनित आईईडी (व्हीकल बोरन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) हमला करार दिया है. अब जानें आत्मघाती हमलावर न बनने वाले के पिता की कहानी

पिता बिलाल वानी की त्रासदी: हिरासत के बाद आग लगाई खुद पर

इस पूछताछ के दौरान जसीर के पिता बिलाल अहमद वानी (55), जो स्थानीय मेवे विक्रेता हैं, उन्हें कथित तौर पर उनके बेटे की हिरासत के बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया था. जसीर के पिता, बिलाल वानी को खुद को आग लगाने की कोशिश के बाद गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. यह घटना जसीर बिलाल और उनके चाचा, नवीद वानी को दिल्ली लाल किला कार विस्फोट और संबंधित आतंकी मॉड्यूल के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद हुई. उसे जलने के घाव लगे और उसे अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज (जीएमसी) अस्पताल ले जाया गया, जहाँ से उसे श्रीनगर के श्री महाराजा हरि सिंह (एसएमएचएस) अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

इस घटना ने एक राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है, जिसमें जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अधिकारियों की कथित "अत्याचार" की निंदा की और पुलिस से पिता को उसके परिवार के सदस्यों से मिलने देने का आग्रह किया है. जसीर अभी भी "सफेदपोश" आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने के बारे में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में है. इस घटना ने इस बात को उजागर किया है कि कैसे डॉक्टरों सहित उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों को कथित तौर पर कट्टरपंथी बनाया गया और एक परिष्कृत आतंकी साजिश में शामिल किया गया है.