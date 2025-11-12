Delhi blast: दिवाली पर फेल हुआ प्लान तो 26 जनवरी किया टारगेट, लाल किले की पहले की थी रेकी तो कर दिया विस्फोट,बहुत बड़ा खुलासा

Delhi Blast Updates: दिल्ली के लाल किले (लाल किला) के पास 10 नवंबर 2025 को हुए कार ब्लास्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है. पूछताछ में संदिग्ध ने बताया कि मेन प्लान दिवाली पर बड़ा विस्फोट करने का था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता से यह विफल हो गया. इसके बाद हमलावरों ने 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) को निशाना बनाने की योजना बनाई थी लेकिन लाल किले के पास विस्फोट करना पड़ा. जानें बड़ा खुलासा.
Delhi Blast big revelation: दिल्ली में रेड फोर्ट के पास हुए उस भयानक ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला दिया है. सोमवार शाम को एक कार में धमाका हो गया, जिसमें 9 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए. शुरुआत में ये हादसा लग रहा था, लेकिन जांच में साफ हो गया कि ये एक सोचा-समझा टेरर अटैक था. अब इस मामले में संदिग्ध डॉ. मुजम्मिल शकील ने पुलिस जांच में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं.
बड़े प्लान का खुलासा: रेकी और कैंसल्ड अटैक
पूछताछ में डॉ. मुजम्मिल ने कबूल किया कि जनवरी 2025 की शुरुआत में वो और उमर ने रेड फोर्ट एरिया की रेकी की थी.प्लान था अगले साल 26 जनवरी को दिल्ली में बड़ा धमाका.इसके अलावा, इस दिवाली पर किसी भीड़भाड़ वाली मार्केट को टारगेट करने का इरादा था.लेकिन वो प्लान आखिरी वक्त में कैंसल हो गया. सोर्स बताते हैं कि फरीदाबाद मॉड्यूल पर छापे के बाद उमर घबरा गया. वो कार में एक्सप्लोसिव लेकर दिल्ली भागा, लेकिन सिग्नल पर ही ब्लास्ट हो गया.
डॉक्टर मुजम्मिल की फोन से बड़ा खुलासा
जैश टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार मुजम्मिल की के फ़ोन की जांच से हुआ बड़ा खुलासा हुआ है. जांच एजेंसियों को पता चला कि वो इस साल कई बार दिल्ली आया था. उसके फ़ोन से जांच एजेंसियों को दिल्ली की कुछ जगहों की तस्वीरे मिली है. एजेंसियां ये मानकर चल रही है कि उसका दिल्ली आना उसकी प्लानिंग का हिस्सा था. अब ये पता किया जा रहा है कि वो दिल्ली में किससे मिला.. और क्या वो अकेला दिल्ली आया था या उसके साथ कोई और भी था.
दिल्ली बम धमाके के जानें आज के सभी ताजा अपडेट
डॉक्टर परवेज से NIA करेगी पूछताछ
डॉक्टर परवेज को UP ATS दिल्ली लेकर गई है. अब NIA करेगी डॉक्टर परवेज से पूछताछ. डॉक्टर शाहीन अपने भाई डॉक्टर परवेज के लगातार संपर्क में थी. कल UP ATS ने परवेज को हिरासत में लिया था. कल सुबह परवेज के ठिकाने पर हुई थी रेड. परवेज ने 4 नवंबर को अपने पिता को आखिरी बार फोन किया था. परवेज से एक सप्ताह पहले intrigal यूनिवर्सिटी से इस्तीफा दे दिया था. इस यूनिवर्सिटी में प्रवेश मेडिसिन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहा था.
जमात-ए-इस्लामी कार्यकर्ताओं के घरों पर तलाशी
शोपियां पुलिस शोपियां जिले में कई जगहों पर जमात-ए-इस्लामी कार्यकर्ताओं के आवासों पर तलाशी ले रही है. जिन आवासों की तलाशी ली जा रही है उनमें डॉ. हमीद फैयाज (नदीगाम), मोहम्मद यूसुफ फलाही (चित्रगाम) और अन्य के आवास शामिल हैं. उधर हरियाणा के एक मौलवी को हिरासत में लिया गया है. वह अल फलाह विश्वविद्यालय में रह रहा था. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने मौलाना इश्तेफाक को हिरासत में लिया है. विस्फोटक 30 से 40 दिनों की अवधि में तैयार किए गए थे. विस्फोटक 3-4 खेपों में लाए गए थे.
दिल्ली ब्लास्ट मामले में 5वें डॉक्टर को किया गया गिरफ्तार
लाल किला विस्फोट मामले में कश्मीर के 5वें डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है. दक्षिण कश्मीर के खुर बटपोरा कुलगाम के एक और डॉक्टर को बीती रात हिरासत में लिया गया. उनकी पहचान डॉ. तजामुल के रूप में हुई है. वह श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में कार्यरत थे.
मेडिकल छात्राओं को आतंकी बनाने का था टारगेट
जांच में पता चला है कि डॉ शाहीन सईद भारत मे जैश की महिला भर्ती शाखा से जुड़ी थी. उसे महिलाओं को इस विंग से जोडने का जिम्मा मिला था. उसके निशाने पर मेडिकल छात्राएं थी. मेडिकल छात्राओं को जोड़ने का मकसद ये था कि उनपर किसी को शक नही होता.
दो सालों से विस्फोटक इकठ्ठा कर रही थी डॉक्टर शाहिद
फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में शामिल एक कट्टरपंथी महिला डॉ. शाहीन शाहिद पिछले दो सालों से विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी. सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में उसने कबूल किया है कि वह अपने साथी आतंकी डॉक्टरों के साथ मिलकर देश भर में आतंकी हमलों की योजना बना रही थी.
