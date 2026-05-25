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Hindi Newsदेशलालकिला ब्लास्ट मामले में NIA का खुलासा, लखनऊ समेत कई शहरों में थी धमाके की साजिश; आतंकियों ने बनाया था ऑपेरशन हैवेनली हिन्द प्लान

लालकिला ब्लास्ट मामले में NIA का खुलासा, लखनऊ समेत कई शहरों में थी धमाके की साजिश; आतंकियों ने बनाया था 'ऑपेरशन हैवेनली हिन्द' प्लान

दिल्ली में हुए आतंकी धमाके को लेकर एनआईए ने एक बड़ा खुलासा किया है. एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया कि आरोपियों ने देश के कई शहरों में धमाके की प्लानिंग की थी. NIA ने खुलासा किया है कि आतंकियों ने देश के कई शहरों में बड़े हमले करने की एक पूरी प्लानिंग की थी. 

Written By  Pramod Sharma|Last Updated: May 25, 2026, 05:23 PM IST
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फाइल फोटो
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Delhi Blast Case NIA Chargesheet: 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला के पास हुए ब्लास्ट मामले में NIA ने चार्जशीट दायर की है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने करीब 7500 पन्ने की चार्जशीट में कई बड़े खुलासे किए हैं. एनआईए के अनुसार, आतंकियों ने दिल्ली के साथ लखनऊ में भी ब्लास्ट की प्लानिंग की थी. इस चार्जशीट में कहा गया कि आतंकियों ने दिल्ली ब्लास्ट से पहले लखनऊ की कुछ महत्पूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की रेकी भी की थी.

एनआईए की इस चार्जशीट ने लोगों को हैरान कर दिया है. जांच एजेंसी के खुलासे से पता चलता है कि आतंकियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग की. 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किला के पास एक कार में धमाका हुआ था, जिसमें 8 लोगों की जान गई थी. मामले की जांच एनआईए कर रही है. 

लखनऊ में भी थी ब्लास्ट की प्लानिंग 

एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा कि आरोपियों ने दिल्ली के अलावा  लखनऊ में भी धमाके की प्लानिंग की थी. इसके लिए पहले बकायदा लखनऊ की कुछ महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों की रेकी भी की गई थी. सूत्रों की मानें, तो आरोपियों ने उन जगहों के नक्शों पर भी काम किया, जहां से ब्लास्ट के बाद निकलने की योजना थी. 

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आतंकियों ने ली AI की मदद 

एनआईए की चार्जशीट के अनुसार, आतंकियों ने बम और रॉकेट आईईडी बनाने के लिए एआई की मदद ली थी. जांच में पाया गया कि चैटजीपीटी समेत कई प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया गया है.  बता दें कि एनआईए ने अपनी जांच में पाया कि मुख्य आरोपी जासिर बिलाल वानी ने इंटरनेट पर रॉकेट बनाने से लेकर कैसे विस्फोटक बनाया जा सकता है और किस केमिकल को कितना मिलाना चाहिए, इससे जुड़े सवालों को सर्च किया था. 

NIA ने क्या बताया? 

NIA की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आरोपियों ने ड्रोन को हथियार बनाने की तैयारी की थी. ड्रोन की उड़ान क्षमता और वजन उठाने की ताकत पर भी आरोपियों ने काम किया, जिससे विस्फोटकों को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने में मदद मिल सके. 

यह भी पढ़ें: एआर रहमान की 'जय हो' परफॉर्मेंस पर झूमने लगे अमेरिकी विदेश मंत्री, बगल में बैठे थे जयशंकर

ऑनलाइन खरीदे गए थे कई सामान 

एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बचाया कि आरोपियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मंगवाए थे. जिसमें सेंसर, रिमोट कंट्रोल स्विच समेत कई सामान शामिल थे. इसका इस्तेमाल आईईडी ट्रिगर सिस्टम बनाने के लिए किया गया. NIA ने खुलासा किया है कि आतंकियों ने देश के कई शहरों में बड़े हमले करने की एक पूरी प्लानिंग की थी. इस ऑपरेशन का नाम 'ऑपेरशन हैवेनली हिन्द' रखा गया था, जिसका उद्देश्य अलग-अलग शहरों में हमला करना था. 

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