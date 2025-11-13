Delhi Blast: धमाका करने से पहले उमर गया मजिस्द, जहन्नुम जाते समय तक UKASA का मानता रहा कहना, जांच में बहुत बड़ा खुलासा

Delhi car bomber touch with Turkey-based handler Ukasa: लाल किले के पास कार ब्लास्ट की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर मोहम्मद ने धमाका करने से ठीक पहले पुरानी दिल्ली की एक मस्जिद में गया था. वहां करीब वह 10 मिनट तक रहा. इसके बाद लाल किले की तरफ आया. और सबसे हैरान करने वाली बात, ब्लास्ट के समय तक वो अपने तुर्की बेस्ड हैंडलर UKASA से लगातार जुड़ा रहा है. दूसरी तरफ उसकी डायरी और मैसेज से ये साफ हो रहा है कि उमर पूरी तरह ब्रेनवॉश हो चुका था. NIA की जांच तेज हो गई है बहुत सारे खुलासे होने वाले हैं. अभी तक के जानें सारे खुलासे.

धमाके से पहले मस्जिद में 10-15 मिनट रुका उमर

10 नवंबर की शाम दिल्ली के लाल किले के पास एक भयंकर धमाका हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया. शाम करीब 6 बजकर 52 मिनट पर लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक Hyundai i20 कार में ज़बरदस्त विस्फोट हुआ. धमाके की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास की इमारतें और वाहन हिल गए. कुछ ही पलों में आग फैल गई और आसपास खड़ी कई गाड़ियां जल उठीं. CCTV फुटेज से पता चला कि डॉक्टर उमर उर्फ उमर उन नबी धमाके से ठीक पहले पुरानी दिल्ली की सुनेहरी मस्जिद या आसपास की मस्जिद में गया. वहां अकेला 10-15 मिनट रुका और फिर कार लेकर लाल किले की तरफ बढ़ा. सूत्रों के मुताबिक जांचकर्ताओं का कहना है कि ये उसके आखिरी पल था क्योंकि इसके बाद धमाका हो जाता है.

हैंडलर UKASA अंकारा से दे रहा था निर्देश

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, गिरफ्तार आतंकी और उमर जिस हैंडलर से संपर्क में थे उस हैंडलर का नाम UKasa था. सूत्रों के मुताबिक Ukasa कोड नेम भी हो सकता है ऐसा एजेंसियों को शक है. गिरफ्तार आतंकी और डॉक्टर उमर मोहम्मद Session aap के जरिए हैंडलर से संपर्क में थे. हैंडलर की लोकेशन तुर्की की राजधानी Ankara की बताई जा रही है. सूत्रों के मुताबिक मार्च 2022 में कुछ लोग भारत से Ankara गए थे शक है कि उसी दौरान इनका ब्रेन वॉश किया गया था. बताया यह भी जा रहा है कि आखिर समय तक उमर अपने हैंडलर से बात कर रहा था.

मिली डायरी, बहुत बड़ा खुलासा

सुरक्षा एजेंसी के हाथ लगी है डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल की डायरी ,जिससे अब दिल्ली धमाका के कई सवालों के जवाब मिलने की संभावना है. यह डायरी मंगलवार और बुधवार को अलफलाह यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर डॉक्टर उमर के रूम नंबर चार और मुजम्मिल के रूम नंबर 13 से मिली है. इसके अलावा पुलिस को एक डायरी मुजम्मिल के उस कमरे से भी मिली है जहां से पुलिस ने धौज में 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था और यह अलफलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर है. मिली डायरी और नोटबुक में कोड वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है ,जिनका रेफरेंस 8 से 12 नवंबर के तौर पर भी आ रहा है. सूत्रों की माने तो डायरी के अंदर ऑपरेशन शब्द का कई बार इस्तेमाल किया गया है.

पकड़े जाने के खौफ में भागता रहा उमर

इसी बीच सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस ने जैश के आतंकी उमर का एक और रूट पता लगाया है. लाल किले धमाके का आरोपी डाक्टर उमर फरीदाबाद से फरार होने के बाद यहां से मेवात होते हुए फिरोजपुर झिरका पहुंचा. फिर वह वापस दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस से दिल्ली की तरफ आ रहा था. उसने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक ढ़ाबे पर रात गुजारी. वह रात में भी कार में सोया. इसके बाद वह दिल्ली-मुंबई हाइवे से होते हुए वापस वाया फरीदाबाद होकर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर से घुसा. आरोपी उमर दिल्ली-मुबई एक्सप्रेस वे पर सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ था