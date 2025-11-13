Advertisement
trendingNow12999748
Hindi Newsदेश

Delhi blast: i20 कार धमाके में उड़ गए थे आतंकी डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से मां का DNA मैच

DNA confirms doctor Umar Un Nabi Red Fort bomber: दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए भयानक कार ब्लास्ट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई. अब जांच में साफ हो गया कि हुंडई i20 कार डॉक्टर उमर मोहम्मद ही चला रहा था. उसकी मां के DNA सैंपल्स कार से मिले अवशेषों से मैच हो गए हैं. जानें पूरी खबर.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 13, 2025, 07:53 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Delhi blast: i20 कार धमाके में उड़ गए थे आतंकी डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से मां का DNA मैच

Who Was Umar Un Nabi: दिल्ली की राजधानी में 10 नवंबर की शाम को एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने पूरी द‌िल्‍ली समेत देश को हिला दिया. रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पार्किंग एरिया में एक सफेद हुंडई i20 कार में जबरदस्त धमाका हो गया. इस ब्लास्ट में 9 लोग मारे गए, जबकि 20 से ज्यादा घायल हो गए. शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि ये हादसा था या साजिश. लेकिन अब जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग मिल गया है. कार चला रहे शख्स की पहचान हो चुकी है. वो कोई और नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले का डॉक्टर उमर मोहम्मद था.

DNA रिपोर्ट ने खोली पोल
पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने ब्लास्ट के मलबे से मिले अवशेषों हड्डियों के टुकड़े, दांत और जलकर राख हो चुकी चीजें का DNA टेस्ट करवाया. इसके लिए उमर की मां के सैंपल्स लिए गए. पुलवामा के एक लोकल हॉस्पिटल में मंगलवार को ये सैंपल कलेक्ट हुए. उमर के दो भाई भी मां के साथ थे. AIIMS दिल्ली की लैब में मैचिंग हुई, तो पुष्टि हो गई कि ये उमर ही था. एक अधिकारी ने कहा, "संदिग्ध की मां के DNA सैंपल्स को ब्लास्ट साइट से मिले पार्ट्स से मैच करवाया गया था, उमर का DNA उसकी मां के सैंपल्स से मैच हो गया, जो पुष्टि करता है कि वो i20 कार के अंदर था."  

कौन था डॉक्टर उमर?
उमर उन नबी जो जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के कोइल गांव का था. वो हरियाणा के फरीदाबाद में अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था. बाहर से देखो तो स्मार्ट लगता, छोटे बाल, ट्रिम्ड दाढ़ी, चश्मा. लेकिन अंदर से जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था. सूत्र बताते हैं कि उमर 'व्हाइट-कॉलर' मॉड्यूल का हिस्सा था, जो डॉक्टरों के बीच टेलीग्राम पर रेडिकल प्रोपगैंडा फैलाता. उसका साथी डॉक्टर आदिल अहमद राथर पहले ही पकड़ा जा चुका है. 

Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Delhi blast

Trending news

i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi blast
i20 कार धमाके में उड़ गए थे डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से खुलासा
Delhi Blast LIVE Updates: i20 कार में जैसे हुआ विस्फोट, आतंकी उमर का पैर स्टीयरिंग व्हील- एक्सीलेटर के बीच गया था फंस, जानें पल-पल की अपडेट
Delhi blast
Delhi Blast LIVE Updates: i20 कार में जैसे हुआ विस्फोट, आतंकी उमर का पैर स्टीयरिंग व्हील- एक्सीलेटर के बीच गया था फंस, जानें पल-पल की अपडेट
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
ladakh china border
Nyoma Airbase: LAC पर भारत ने किया ऐसा काम, सरहद के भीतर अपनी खोल में छुपेगा ड्रैगन
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
air force
भारतीय वायुसेना और यूएस एयरफोर्स का ज्वाइंट एक्सरसाइज क्यों है अहम?
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
DNA
पुलवामा जैसी 'बारूदी' साजिश, पहलगाम जैसी 'क्रूर' सोच; आखिर क्या करना चाहते थे आतंकी
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
DNA
दिल्ली धमाके के 'इमाम' का DNA टेस्ट, 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' क्या है?
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
ATS
आतंकियों के निशाने पर था दिल्ली-लखनऊ और अहमदाबाद; ATS की जांच में खुलासा
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
Delhi blast
‘आतंकी दो तरह के होते हैं…’ दिल्ली धमाकों पर आखिर चिदंबरम ने क्यों कहा ऐसा?
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
Sheikh Hasina
मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाक की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को हसीन की खरी-खरी
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!
India Pakistan News in Hindi
पहला इंतकाम 15 दिन में, अब दूसरे की बारी... Act of War के ऐलान से सहमा पाकिस्तान!