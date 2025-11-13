Delhi blast: i20 कार धमाके में उड़ गए थे आतंकी डॉक्टर उमर के चिथड़े, दांत-हड्डियों की राख से मां का DNA मैच

DNA confirms doctor Umar Un Nabi Red Fort bomber: दिल्ली के रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए भयानक कार ब्लास्ट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई. अब जांच में साफ हो गया कि हुंडई i20 कार डॉक्टर उमर मोहम्मद ही चला रहा था. उसकी मां के DNA सैंपल्स कार से मिले अवशेषों से मैच हो गए हैं. जानें पूरी खबर.
Who Was Umar Un Nabi: दिल्ली की राजधानी में 10 नवंबर की शाम को एक ऐसा हादसा हुआ, जिसने पूरी दिल्ली समेत देश को हिला दिया. रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पार्किंग एरिया में एक सफेद हुंडई i20 कार में जबरदस्त धमाका हो गया. इस ब्लास्ट में 9 लोग मारे गए, जबकि 20 से ज्यादा घायल हो गए. शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि ये हादसा था या साजिश. लेकिन अब जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग मिल गया है. कार चला रहे शख्स की पहचान हो चुकी है. वो कोई और नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले का डॉक्टर उमर मोहम्मद था.
DNA रिपोर्ट ने खोली पोल
पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने ब्लास्ट के मलबे से मिले अवशेषों हड्डियों के टुकड़े, दांत और जलकर राख हो चुकी चीजें का DNA टेस्ट करवाया. इसके लिए उमर की मां के सैंपल्स लिए गए. पुलवामा के एक लोकल हॉस्पिटल में मंगलवार को ये सैंपल कलेक्ट हुए. उमर के दो भाई भी मां के साथ थे. AIIMS दिल्ली की लैब में मैचिंग हुई, तो पुष्टि हो गई कि ये उमर ही था. एक अधिकारी ने कहा, "संदिग्ध की मां के DNA सैंपल्स को ब्लास्ट साइट से मिले पार्ट्स से मैच करवाया गया था, उमर का DNA उसकी मां के सैंपल्स से मैच हो गया, जो पुष्टि करता है कि वो i20 कार के अंदर था."
कौन था डॉक्टर उमर?
उमर उन नबी जो जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के कोइल गांव का था. वो हरियाणा के फरीदाबाद में अल-फलाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर था. बाहर से देखो तो स्मार्ट लगता, छोटे बाल, ट्रिम्ड दाढ़ी, चश्मा. लेकिन अंदर से जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) के टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था. सूत्र बताते हैं कि उमर 'व्हाइट-कॉलर' मॉड्यूल का हिस्सा था, जो डॉक्टरों के बीच टेलीग्राम पर रेडिकल प्रोपगैंडा फैलाता. उसका साथी डॉक्टर आदिल अहमद राथर पहले ही पकड़ा जा चुका है.
