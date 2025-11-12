Advertisement
Dr. Shaheen Shahid: जफर से निकाह-डॉ. मुजम्मिल के इश्क में थी दीवानी, इकठ्ठा किया 2923 KG विस्फोटक, डॉक्टर डॉ. शाहीन शाहिद का कबूलनामा

एक तरफ दिल्ली के लाल किले के पास कार ब्लास्ट की जांच चल रही है, दूसरी तरफ फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में शामिल महिला डॉ. शाहीन शाहिद के कबूलनामे को लेकर जो भी अब सूचना आ रही है, वह बहुत हैरान करने वाली है. लखनऊ की यह डॉक्टर जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग चला रही थी. महाराष्ट्र के जफर हयात से शादी की थी. आइए इस मौके पर जानते हैं डॉक्टर शाहीन शाहिद की पूरी कहानी.

Nov 12, 2025, 09:28 AM IST
 सोमवार को दिल्ली के लाल किले के पास जो कार ब्लास्ट हुआ, उसने पूरे देश को हिला दिया है. 9 लोगों की मौत और दर्जनों घायल है. लेकिन असली सनसनीखेज खुलासा तो फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद हुआ है. जिसमें गिरफ्तार एक महिला डॉक्टर डॉ. शाहीन शाहिद को इसी आतंकी मॉड्यूल में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. लेकिन अब पूछताछ में जो उन्होंने कबूला है, उसके बाद किसी के भी पैरों के तले धरती खिसक जाएगी.  डॉक्टर शाहीन वो न सिर्फ विस्फोटक जमा कर रही थी, बल्कि देशभर में बड़े हमलों की साजिश रच रही थी.

 सूत्रों का कहना है कि पूछताछ में उसने कबूल किया है कि वह अपने साथी आतंकी डॉक्टरों के साथ मिलकर देश भर में आतंकी हमलों की योजना बना रही थी. इसके पहले पुलिस ने बताया था "फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल मामले में कि शाहीन जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत-उल-हिंद जैसे संगठनों से जुड़ी थी. आठ लोगों को पकड़ा गया था जिनमें तीन डॉक्टर भी शामिल थे. फरीदाबाद से 2923 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था. सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं."  

 

