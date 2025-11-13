Advertisement
Shaheen Shahid: जैश-ए-मोहम्मद की टॉप कमांडर थी महिला डॉक्टर शाहीन, कोड नाम 'मैडम सर्जन', 'ऑपरेशन हमदर्द' को देने वाली थी अंजाम, टीम D का खुला राज

जैश-ए-मोहम्मद की टॉप कमांडर शाहीन उर्फ मैडम सर्जन यूपी ATS की रडार पर है. ऑपरेशन हमदर्द से गरीब, महत्वाकांक्षी और कट्टर मुस्लिम लड़कियों-महिलाओं को पैसे, लग्जरी और जिहाद के लालच देकर आतंक की दुनिया में धकेला जा रहा था. टीम D के डॉक्टर साथी कोड वर्ड्स जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट, मेडिसिन स्टॉक से बात करते थे. जानें सभी खुलासे.

Nov 13, 2025, 01:04 PM IST
Shaheen Shahid: जैश-ए-मोहम्मद की टॉप कमांडर थी महिला डॉक्टर शाहीन, कोड नाम 'मैडम सर्जन', 'ऑपरेशन हमदर्द' को देने वाली थी अंजाम, टीम D का खुला राज

Doctor Shaheen Shahid: भारत की खुफिया एजेंसियों ने जबसे लखनऊ की रहने वाली डॉ. शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया है. अब रोज बहुत हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं. अब एक ऐसी ही साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसे किसी के भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे. यह प्लान था जैश-ए-मोहम्मद. जिसे अब भारतीय खुफिया एजेंसियों ने डिकोड किया है. जानते हैं पूरी कहानी.

लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद जो जैश-ए-मोहम्मद की महिलाओं की विंग 'जमात-उल-मोमिनात' की इंडिया हेड थीं, उन्हें फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था. अब जांच में खुलासा हुआ है कि शाहीन को  'मैडम सर्जन' कहा जाता था. सूत्रों के मुताबिक, जैश ए मोहम्मद ने शाहीन को मैडम सर्जन को कोड नाम दिया था. शाहीन से इस ऑपेरशन में जुड़े सभी साथी और जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी शाहीन को मैडम सर्जन कह कर बुलाते थे.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

Shaheen Shahid

