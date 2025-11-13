Shaheen Shahid: जैश-ए-मोहम्मद की टॉप कमांडर थी महिला डॉक्टर शाहीन, कोड नाम 'मैडम सर्जन', 'ऑपरेशन हमदर्द' को देने वाली थी अंजाम, टीम D का खुला राज

Doctor Shaheen Shahid: भारत की खुफिया एजेंसियों ने जबसे लखनऊ की रहने वाली डॉ. शाहीन शाहिद को गिरफ्तार किया है. अब रोज बहुत हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं. अब एक ऐसी ही साजिश का पर्दाफाश हुआ है, जिसे किसी के भी सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे. यह प्लान था जैश-ए-मोहम्मद. जिसे अब भारतीय खुफिया एजेंसियों ने डिकोड किया है. जानते हैं पूरी कहानी.

लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद जो जैश-ए-मोहम्मद की महिलाओं की विंग 'जमात-उल-मोमिनात' की इंडिया हेड थीं, उन्हें फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था. अब जांच में खुलासा हुआ है कि शाहीन को 'मैडम सर्जन' कहा जाता था. सूत्रों के मुताबिक, जैश ए मोहम्मद ने शाहीन को मैडम सर्जन को कोड नाम दिया था. शाहीन से इस ऑपेरशन में जुड़े सभी साथी और जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी शाहीन को मैडम सर्जन कह कर बुलाते थे.