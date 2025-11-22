फरीदाबाद से कश्मीर तक खुलासों की लंबी फेरहिस्त, एक क्लिक में जानिए दिल्ली ब्लास्ट की जांच का वीकेंड अपडेट

Delhi blast news: दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद एक दो नहीं बल्कि अनगिनत भारत विरोधियों से सीधे तौर पर जुड़ रही अलफलाह यूनिवर्सिटी को लोग 'आतंक की केमिकल यूनिवर्सिटी' कहकर बुलाने लगे हैं. बीते कुछ सालों में इस यूनिवर्सिटी का नाम जितना खराब हुआ उतना किसी और इंस्टीट्यूट का नहीं हुआ होगा.
Delhi blast probe: दिल्ली धमाके की जांच के तार कई शहरों से जुड़ने के बाद लगातार भारत विरोधी गद्दारों के नाम सामने आ रहे है. जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे व्हाइट कॉलर आतंकवादियों की एक से बढ़कर एक खौफनाक साजिशों का खुलासा हो रहा है. अलफलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े एक्सप्लोसिल केमिकल लोचे की जांच में खुलासा हुआ है कि अल फल्लाह यूनिवर्सिटी के पास मस्जिद जिसमें सुसाइड बॉम्बर डॉक्टर उमर जाया करता था और उसके मौलाना को जम्मू कश्मीर पुलिस ने उठाया है. उसके परिजनों का कहना है कि मौलाना ने डॉक्टर मुजम्मिल को अपना मकान किराये पर दिया था. इसके अलावा उसे किसी आतंकवादी या आतंकी गतिविधियों के बारे में जानकारी नहीं है.
पूछताछ जारी
यूनिवर्सिटी के पास धौज में सुबह हरियाणा पुलिस और SOG द्वारा छापेमारी की कार्रवाई के दौरान पुलिस में सभी दुकानदारों व्यवसाइयों और ऑटो रिक्शावालों से पूछताछ की है. सभी लोगों से संदिग्धों के बारे में पड़ताल हो रही है. यहां पर दुकानदारों ऑटो रिक्शावालों से रेड के बाद बातचीत की जा रही है.
हमास-स्टाइल में हमलों की प्लानिंग
जांच एजेंसियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि अलफलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े आतंकवादियों ने गाजा में एक्टिव रहे फिलिस्तीन के हमास आतंकियों में हमले की तैयारी की थी. वाइट कॉलर टेरर मोड्यूल के जांच में लगातार खुलासे हो रहे हैं. फरीदाबाद मॉड्यूल बाहरी मदद पर कम निर्भर रहना चाहता था इसलिए ऐसे काम कर रहा था कि लोकल चीज़ों का इस्तेमाल कर बड़ी वारदात को अंजाम दे सके जैसा 'हमास' करता है.
हमास-स्टाइल हमले का मतलब है कि इज़राइल के खिलाफ हमलों में हमास द्वारा इस्तेमाल किए गए कम लागत और ज्यादा असरदार हथियारों और टैक्टिक्स का प्लान किया था. मॉड्यूल का मकसद भीड़भाड़ वाले इलाकों में बड़े पैमाने पर लोगों को मारने के लिए एक्सप्लोसिव पेलोड गिराने के लिए कैमरों और बड़ी बैटरी वाले कमर्शियल ड्रोन को मॉडिफाई करके इस्तेमाल करना था. वे लोकल लेवल पर बने, सस्ते रॉकेट और ग्लाइडिंग प्रोजेक्टाइल बनाने की प्रोसेस में थे जिन्हें तेज़ी से लॉन्च किया जा सके. जिसके लिए डॉ उमर और जासिर बिलाल काम कर रहे थे.
एक और विस्फोटक खुलासा ये हुआ कि इनकी मेन प्लानिंग यह थी कि कश्मीर और फरीदाबाद, गुरुग्राम, दिल्ली जैसी दूसरी जगहों के अस्पतालों को हथियारों और एक्सप्लोसिव के स्टोरेज सेंटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ताकि किसी को शक न हो. ये तरीका कथित तौर पर गाजा में हमास की मॉडस अप्रैंडी से प्रेरित था. इन आतंकियों ने दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित कई भारतीय शहरों में सीरियल ब्लास्ट, कार बम और ड्रोन हमलों की एक सीरीज़ की प्लानिंग की थी जो अपना मकसद पूरा करने से पहले दबोच लिए गए.
