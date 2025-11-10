सलमान, नदीम और i20 कार... दिल्ली धमाके की तफ्तीश कर रही टीम को मिला बड़ा क्लू

Delhi Blast: लाल किला ब्लास्ट मामले में जांच टीम को एक अहम सुराग मिला है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, धमाका जिस कार में हुआ वह गुरुग्राम नंबर की थी. वाहन के पूर्व मालिक मोहम्मद सलमान को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और फोरेंसिक टीम ने कार के टूटे हुए पुर्जों से नंबर ट्रेस किया, जिसके बाद यह जानकारी सामने आई कि गाड़ी गुरुग्राम में रजिस्ट्रर थी. वाहन के मालिक का नाम मोहम्मद सलमान बताया गया है. सूत्रों के मुताबिक, सलमान से यह पूछताछ की जा रही है कि उसने यह गाड़ी किसे बेची थी और क्या उसका किसी संदिग्ध व्यक्ति या संगठन से कोई संपर्क था.

पुलिस कर रही मामले की जांच

पुलिस यह भी जांच कर रही है कि गाड़ी के ट्रांसफर से जुड़ी कागजी प्रक्रिया पूरी की गई थी या नहीं. जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि गुरुग्राम से कार दिल्ली कैसे पहुंची और धमाके से पहले इसके रूट में कौन-कौन से लोग शामिल थे. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कार की नंबर प्लेट और इंजन नंबर से हमें शुरुआती कड़ियां मिल गई हैं. अब यह पता लगाना बाकी है कि गाड़ी किसके कब्जे में थी जब विस्फोट हुआ. NIA और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मिलकर इस मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हैं. प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिल रहे हैं कि धमाके के पीछे संगठित साजिश हो सकती है.