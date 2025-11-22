क्या दिल्ली ब्लास्ट का IIT कानपुर से भी कनेक्शन? कश्मीरी स्कॉलर की तलाश में जुटी जांच एजेंसी

DNA: व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की वजह से बदनाम हुई अल फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है. तो दिल्ली धमाकों का कनेक्शन अब प्रतिष्ठित कानपुर IIT से भी जुड़ रहा है. कानपुर वो शहर है जहां पर डॉक्टर शाहीन ने अपना बड़ा नेटवर्क तैयार किया था. दिल्ली में धमाके से पहले भी शाहीन कानपुर आई थी. उसी कानपुर में दो कश्मीरी छात्रों के गायब होने से सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हैं और इनमें से एक कश्मीरी छात्र का कनेक्शन कानपुर आईआईटी से है . आज आपको जानना चाहिए दिल्ली ब्लास्ट का कानपुर आईआईटी से कोई भी कनेक्शन कितना खतरनाक साबित हो सकता है.
DNA Analysis: इस कश्मीरी छात्र के लापता होने का पता उस वक्त चला जब दिल्ली ब्लास्ट का कानपुर कनेक्शन सामने आने के बाद यहां पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों की जांच शुरू हुई. जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों को कुछ चौंकाने वाली जानकारी मिलीं. कानपुर में कश्मीरी मूल के 100 से अधिक छात्र-छात्राएं पढ़ाई कर रहे हैं. लेकिन कानपुर के एक निजी संस्थान और कानपुर आईआईटी से दो कश्मीरी छात्र गायब मिले. निजी संस्थान का छात्र तो अपने कॉलेज में अधिकारियों को जानकारी देकर गया है लेकिन कानपुर आईआईटी के कश्मीरी छात्र के बारे में किसी को जानकारी नहीं है. वो कहां गया, यानि वो बिना जानकारी के गायब है. इस छात्र ने 2019 में कानपुर आईआईटी में दाखिला लिया था और फिलहाल यहां पीएचडी कर रहा है. लेकिन पिछले 15 दिनों से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है. सुरक्षा एजेंसियां इसकी पड़ताल करने कानपुर आईआईटी भी पहुंची इसके अलावा कानपुर आईआईटी भी फैकल्टी और दूसरे लोगों से इस छात्र की जानकारी जुटा रहा है.
इंजीनियर भी शामिल?
दिल्ली धमाकों से ठीक पहले कानपुर आईआईटी के कश्मीरी शोध छात्र का अचानक गायब होना इसलिए भी शक बढ़ा रहा है. क्योंकि धमाके के लिए दो कारें भी कानपुर से खरीदे जाने की बात सामने आ रही है. जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल भी कर रही हैं क्या शाहीन के मॉड्यूल में डॉक्टरों के साथ साथ इंजीनियर भी शामिल थे. आप सोचकर देखिए जिस कानपुर आईआईटी में एक्सप्लोसिव इलेक्ट्रॉनिक और आधुनिक ड्रोन-नियंत्रण जैसी प्रयोगशालाएं मौजूद हैं वहां किसी आतंकी कनेक्शन वाले शोधकर्ता की बिना निगरानी वाली पहुंच हो जाती है तो तकनीकी जानकारी हासिल करने और हथियार या IED के निर्माण में इसका कितना खतरनाक इस्तेमाल हो सकता है. कानपुर आईआईटी में आतंकियों के किसी मददगार के मौजूद होने की आशंका उस वक्त और ज्यादा खतरनाक लगने लगती है जब कश्मीर से इसी मॉड्यूल के आतंकियों की हमास स्टाइल से हमले की योजना का खुलासा होता है. आज आपको इस योजना के बारे में भी जानना चाहिए इस साजिश के लिए कम लागत वाले ज्यादा असरदार हथियारों से हमले का प्लान बनाया गया था. इस मॉड्यूल का उद्देश्य भीड़-भाड़ वाले इलाकों में कैमरा और बड़ी बैटरी वाले कमर्शियल ड्रोन को मॉडिफाई करके उससे विस्फोटक गिराने का था.
आईआईटी कनेक्शन कैसे ?
आतंकी मॉड्यूल ऐसे ड्रोन लोकल लेवल पर बनाने की क्षमता रखने वालों या इस काम में मदद करने वालों को नेटवर्क से जोड़ रहा था. सवाल उठता है क्या कानपुर आईआईटी से गायब शोध छात्र का भी इसमें कोई रोल हो सकता है ? इसके अलावा आतंकी डॉक्टरों ने कश्मीर, फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली के अस्पतालों को हथियारों और बारूद के स्टोरेज सेंटर के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी. ताकि सुरक्षा एजेंसियों को किसी तरह का शक ना हो. ये स्टाइल भी हमास की कार्रवाइयों से प्रेरित थी. हमास ने भी गाजा में अस्पतालों को आतंकी अड्डा बना रखा था. इस मॉड्यूल ने दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद सहित कई भारतीय शहरों में सीरियल ब्लास्ट, कार बम और ड्रोन हमलों की योजना तैयार की थी. दिल्ली में तो इन्होंने धमाका कर दिया लेकिन और नुकसान से पहले इसके मास्टरमाइंड पकड़ में आ गए. अब सुरक्षा एजेंसिया इस बात की जांच कर रही हैं क्या कानपुर आईआईटी के गायब छात्र का भी इस मॉड्यूल से कोई कनेक्शन है. क्या आईआईटी कानपुर का इस्तेमाल भी आतंकी गतिविधियों के लिए किए जाने की योजना थी ? इसका सच पता करने के लिए जांच एजेंसियां कानपुर आईआईटी के कश्मीरी रिसर्च स्कॉलर की तलाश कर रही है.
