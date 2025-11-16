पहले जैश के लिए पहलगाम को दहलाया, अब दिल्ली में किया धमाका, लश्कर का TRF बोला-हमने कराया लाल किला ब्लास्ट

Delhi Terror Attack Update: दिल्ली धमाकों के 6 दिनों के बाद रविवार (16 नवंबर) को आखिर इस बात का खुलासा हो ही गया कि ये आतंकी हमला किसने करवाया था? जी न्यूज के सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के अघोषित संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है. टीआरएफ ने आतंकवादी डॉ. उमर नबी के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली विस्फोट की जिम्मेदारी ली है. इसी संगठन ने जैश-ए-मोहम्मद के लिए पहलगाम आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था. सरहद पार पाकिस्तान के बहावलपुर और एबटाबाद से पूरी ट्रेनिंग लेकर इस ऑपरेशन को टीआरएफ के आतंकियों ने अंजाम दिया.

NIA ने बताया कि आतंकी संगठन TRF ने आतंकी हमले के लिए फिदायीन हमलावर चुना और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया. इसके पहले टीआरएफ ने आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिए अप्रैल में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया था. इस हमले में टीआरएफ के आतंकियों ने निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया था. पर्यटकों को मारने से पहले इन आतंकियों ने पहले उनका धर्म पूछा फिर उनसे कलमा पढ़ने को कहा था. इतने पर भी उन्हें यकीन नहीं हुआ तो पर्यटकों के कपड़े उतरावकर उनका लिंग भी देखा था और ये पक्का कर लिया कि ये हिन्दू हैं तब उनकी हत्या की थी.

इसके पहले रविवार को ही ही एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट केस में आतंकी उमर के साथी आमिर राशिद अली को दिल्ली से गिरफ्तार किया. आमिर राशिद और उमर ने मिलकर ही दिल्ली धमाके की साजिश रची थी. इस फिदायीन हमले में इस्तेमाल की गई कार आमिर के नाम पर ही रजिस्टर्ड थी. दिल्ली ब्लास्ट के बाद से ही जांच टीम को आमिर की तलाश थी.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ेंः दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार